La función que prepara para Veranos del Taoro es tan solo una de las paradas de este verano tan ajetreado que está teniendo.

Sí, venimos de Ceuta, ahora estamos en Mérida, y también tenemos Jaén antes de a Tenerife. Después tendremos una pequeña parada en este primer trayecto de la gira. Así que tengo muchas ganas de llegar a la Isla.

¿Conocía al personaje de Clitemnestra antes de tener la oportunidad de interpretarlo en esta obra?

No. Lo que conocía de ella es lo que se cuenta a través de otras obras y otros personajes. Ella es la madre de Electra, y en la obra que lleva ese título se cuenta un poco de su historia pero es una visión muy sesgada y totalmente diferente a la que quiere contar José María del Castillo. Cuando leí esta versión, me sorprendió mucho porque era otro punto de vista que yo desconocía y me mostraba una mujer complementa diferente.

Es un espectáculo diferente porque aúna muchas disciplinas artísticas. ¿Tiene que hacer cosas en el escenario que no había hecho antes? ¿Cuál es para usted el reto de esta obra?

Yo no soy bailarina a pesar de que hay danza y cante flamenco. Yo solo canto un fado. Lo que yo manejo son interpretación y canto pero el espectáculo aúna más cosas. Yo no había visto nada parecido porque mezcla el flamenco con la tragedia griega, aunque tampoco es un musical. Es algo completo que está teñido de danza y tiene mucha emoción y pasión. Me parece una mezcla explosiva.

Efectivamente la tragedia griega y el flamenco son dos términos que parece que no tienen nada en común. ¿Funcionan bien?

Créeme que sí. El público lo recibe muy bien. Nosotros en el escenario lo vivimos con mucha entrega y pasión.

Clitemnestra es una mujer fuerte que se va dando cuenta a lo largo de la obra de los pasos que quiere dar en su vida para ser realmente valorada por ella misma. Es un tema que, tristemente, sigue siendo habitual.

Claro. No solo ella, sino cualquier mujer debe ser capaz de reconocer cuál es su posición, lo que quiere ser realmente en la vida y qué lugar quiere ocupar. Una persona, sea tanto mujer como hombre, tiene que estar allá donde quiere estar, no donde le han dicho que debe estar. Clitemnestra asume su papel como la esposa de un rey, sabe que debe tener hijos para que reinen y estar al lado de su marido, a sus órdenes. Pero debido a las cosas que le van sucediendo a lo largo de su vida, va tomando una serie de decisiones que la llevan a ser la reina que de verdad quiere ser. Esto es solo el principio de un cambio, de la verdadera transformación que la sociedad pretende para que las mujeres ocupen el lugar que ellas quieren. Pero eso nos va a llevar décadas y siglos.

Precisamente, qué importante es la cultura para esa apertura de mente.

Sí, el arte es la expresión del alma, que se expresa libremente. Es el único reducto donde nos podemos expresar cómo somos realmente. Tiene que haber arte para todos los públicos, para que todo el mundo se sienta reflejado. Tenemos que cuidarlo porque es un gran valor para la sociedad.

El arte, como esta obra, puede hacer reflexionar al espectador sobre acciones controvertidas porque, en el caso de Clitemnestra, mató a su propio marido y, a pesar de ello, el público se llega a sentir identificado con ella.

Claro. Clitemnestra es conocida por haber asesinado a su marido, Agamenón, quien ganó la guerra de Troya y pasó a la historia por haber sido un gran héroe. Evidentemente, es totalmente cuestionable el asesinato que llevó a cabo Clitemnestra pero lo que no se dice es que él asesinó a sus hijos y que era un guerrero profesional. En un momento de la función, ella dice: ‘No hay nada de cuanto hice que no le esté permitido a un hombre’. Agamenón no ha pasado la historia por ser un asesino de niños, sin embargo Clitemnestra pasa a la historia por ser la asesina de su marido. Lo que se le permite a un hombre no es lo mismo que se le permite a una mujer porque no se les mide por el mismo rasero. Creo que todo el mundo puede cuestionar si son buenas o malas acciones, pero al menos conocerán por qué actuaron así. Todo el mundo podrá verse identificado con esta mujer y con su lucha, porque la sociedad siempre espera algo de cada uno de nosotros.

Se trata de una propuesta especial para usted por todo lo que conlleva a nivel de temática y también lo que le exige como profesional del medio. ¿Qué momento diría que vive como actriz?

Tenía muchas ganas de hacer tragedia griega y justo me llegó este personaje que cogí sin dudar porque me hacía sentir especialmente orgullosa poder defender la historia de esta mujer. Estoy en un momento de mi carrera muy bonito en el que trato de elegir proyectos y personajes que me apasionen y me llenen. A la hora de subir a un escenario quiero poder decir que me he subido a él para hacer algo que me apasionaba, no quiero hacerlo tan solo por un sueldo. Quiero que me llene el alma. Estoy haciendo proyectos que me provocan todo eso. También estoy inmersa en un proyecto de televisión muy bonito. Ya estoy metida en los ensayos pero aún no puedo adelantar nada.

¿Qué invitación hace a los tinerfeños para que acudan a su función?

No van a ver nada igual. Todos los días tenemos al público en pie. Las críticas son maravillosas y el público sale emocionado y feliz de haber visto la función.