En las ciudades en las que vivimos, en Canarias, me gustaría no dejar de ver árboles ni un instante. Sí, es un sueño, que no sé con cuántos ciudadanos comparto, pero espero que sean cada día más porque no es solo un sueño sino una necesidad vital para nuestra seguridad, para nuestro futuro, para nuestra salud. Además, no pido tanto, tendrían que ser árboles o vegetación nativa, primigenia, característica de cada isla. Por eso no lo llamaría paisajismo, ni paisajismo urbano, ni paisaje, ni parques y jardines, sino que tenemos que ir hacia la creación de espacios de convivencia de la naturaleza con un crecimiento ordenado de las ciudades, donde el espacio público y el verde sea igual de importante que otras variables urbanísticas y arquitectónicas.

Ahora que la arquitectura del paisaje está en su mejor momento en el mundo occidentalizado y parece que se afianza un cierto énfasis en la arquitectura del paisaje como una práctica fundamental, no sé si en Canarias, los alcaldes, los nuevos concejales de parques y jardines, son conscientes de que el hecho de plantar árboles y vegetación es una práctica que está estrechamente relacionada con las nociones de salud pública (y privada), diseño urbano, sostenibilidad y recuperación de biodiversidad. Dichos responsables públicos deberían estudiar en profundidad por qué en la actualidad las propuestas de paisaje cada vez más se basan en la ciencia y tecnología avanzadas para predecir cómo intervenciones públicas, ecológicas, relacionadas con la naturaleza, pueden alterar un terreno existente y cómo, y determinar qué medidas producirán el mayor beneficio tanto para los humanos como para la naturaleza. El ideal contemporáneo de praderas silvestres y bosques biodiversos, en Canarias serían barrancos, con su vegetación original (como el parque urbano que envuelve ahora al Drago de Icod, que más que un parque público volvió a la naturaleza en la que el Drago había crecido durante siglos) puede existir. Ese ideal de parques, tanto en ciudades como en zonas agrícolas y rurales de las islas verdes sobre todo, que hay que cuidar más, podrían estar libres de influencia externa, basarse en el propio paisaje y naturaleza original de cada isla. Pero el camino para llegar a ese sueño necesita un punto de partida urbano que requiere aprendizaje constante, y asistencia técnica muy cualificada. Sí, no es simplemente cuestión de tener un departamento de «parques y jardines» lo que hace falta en un ayuntamiento, sino mucho más, porque esos parques y jardines tienen hoy un objetivo público mucho más alto y más importante: impulsar la adaptación, de todas las zonas verdes, jardines, parques y el paisaje natural en general, para un futuro incierto climáticamente y saludablemente. Ya no se trata de formalizar la naturaleza, sino de respetarla un poquito más, de no permitir especies invasivas y sobre todo es fundamental ampliar los equipos, y convertirlos en equipos multisectoriales mucho más preparados que los actuales. Ya no vale con esos parques urbanos que se crearon como espacios de respiro para los habitantes de las ciudades, que —algunos, llenos de vallas, columpios, zonas para perros, zonas para gimnasia…— son cualquier cosa menos naturales. Sino que, en todos los espacios públicos verdes que se puedan mejorar y en los que se deben crear, se debería prestar atención a la flora local y a la fauna local que vendrá después, se tendrá que contar con las plantas autóctonas, en lugar de los setos ordenados como cursis elementos decorativos importados del jardín inglés tradicional, no por nada, básicamente porque no estamos en Inglaterra, sino en islas que tienen una maravillosa vegetación costera, de bosque termófilo, zonas de furnias, y una biodiversidad en general de lo más valiosa y especial como para no tener que copiar a nadie. Los nuevos parques tienen que reflejar e incorporar más fielmente su entorno y transformarse en los más amplios y más exuberantes espacios verdes urbanos que necesitamos. Tienen que ser mucho más que parques y necesitamos muchos más árboles en todas las ciudades de las Islas y un mayor respeto por el cuidado de la naturaleza que nos rodea, tanto en espacios urbanos como periurbanos. dulce xerach. abogada y doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea.