Arranca la sexta edición de Phe Gallery, la primera actividad de las programadas dentro del Phe Festival en su octava edición. La inauguración de la propuesta plástica del certamen, que se ubicará en el Castillo de San Felipe, tendrá lugar este viernes a partir de las 20:00 horas.

En total, han sido seleccionadas para la edición de este año las propuestas de 23 artistas emergentes canarios o residentes en las Islas. Son, concretamente: Alba Peñate, Atri Galván, Azahara Capella, Brenda Cap, Carlotto Rose, CoEXISTo (Víctor Cabrera, Derek Pedrós y Andrea Pérez), Danilo, David Núñez, Elisa Pinto, Fani B. Flores, Gabriel Tondreau, Laura Santana, Noé Pullviac, Pablo Lavers, Patricia Reyes Yanes, Pilar Boullosa, Rethinkyourgarbage (Lucilla Bellini y Magali Brincat), Rubén Guedes y Sara Párquez.

Beatriz Roca es la comisaria de esta nueva edición, que suma ya la sexta de esta propuesta artística. La historiadora explicó cómo los artistas escogidos «desafían a espectador a reflexionar sobre diversos temas que van desde el turismo y la estética, hasta el deseo y el placer, las tradiciones canarias, el cambio climático y la relación entre la arquitectura y la danza».

La muestra que se inaugura este viernes estará abierta hasta el próximo 27 de agosto. Después de recibir una respuesta masiva a su convocatoria para la exposición, con más de un centenar de candidatos, Roca decidió crear un equipo curatorial que decidiera «quiénes serían seleccionados». «Elegí a unos compañeros para que no contara solo mi opinión a la hora de hacer la selección de artistas». Ese equipo ha estado integrado por Dailo Barco, cineasta, comisario e investigador cultural; Paula Calavera, artista urbana especializada en la creación de murales y cuyo trabajo aborda cuestiones como el concepto de identidad y el empoderamiento femenino; y Sala Zulo, espacio expositivo fundado por los arquitectos Pablo Delgado e Iñaki Pérez.

«Tocamos temas relevantes, asuntos como el ecologismo que están en boga» Beatriz Roca - Comisaria

«La visión que he tenido respecto a la elección de las obras y la intención de diálogo entre ellas creo que es evidente. Hay de todo, hay fotografía, pintura, escultura, instalación site specific, hay videoarte y también telas pintadas», adelantó Roca. «Tocamos temas relevantes, asuntos que están en boga: ecologismo, reciclaje, turismo o el feminismo, por ejemplo. Le he querido dar una vuelta a todo para lo que sea pintura no sea sobre lienzo, también a la fotografía y poder jugar; hay mucho objeto también», añadió la curadora.

La apertura de Phe Gallery 2023 de este viernes se completará con las acciones de la performer Llum Canut y los dj’s Bliss y Pedrosa. Además, por primera vez, la propuesta incluirá un Gallery Walk (un paseo artistico) que los asistentes al encuentro podrán hacer antes de que empiece la inauguración, en torno a las 19:00 horas. «Además del Castillo de San Felipe, en esta edición abrimos otros espacios en la ciudad, interviniendo lugares anexos y escaparates de comercios, con la intención de atraer la mirada del paseante, del espectador y público general, como recorrido y juego visual con propuestas artísticas innovadoras». Se trata, tal y como explicó Roca, de una ruta de espacios artísticos alternativos que propone un diálogo con el entorno del Puerto de la Cruz. «Este Gallery Walk nos invita a cuestionar las normas, a revalorizar espacios y dotarlos de elementos estéticos. Desafiando las concepciones convencionales de mirar el arte y abriendo así espacios alternativos donde poder disfrutar de este», precisó la experta. El público podrá descubrir las distintas propuestas artísticas en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe hasta el 27 de agosto, así como en el Centro Comercial Columbus, supermercado Alteza, Ágora Bar & Café y Autos Plaza.

«Considero que, tras la selección se quedaron por el camino muchas grandes propuestas artísticas que estoy encantada de haber visto y por supuesto que contaré con esos artistas para otro momento», concluyó la comisara de Phe Gallery.