Llega a Caprichos Musicales de la Isla Baja para su primera actuación en Tenerife. Se trata de un festival que además está totalmente en la línea de la propuesta musical que usted maneja.

Sí, de hecho a mí me gusta mucho divulgar estas músicas porque me apasionan instrumentos y ritmos de otros tiempos y culturas. Para el público que no está tan metido en este ambiente puede ser una música desconocida y por eso me gusta ponerla a pie de calle. Me gusta contar historias en los conciertos y darle un toque más actual a las canciones. Trato de combinar los sonidos más antiguos con los más modernos y darle un acabado de canción más fácil de digerir.

¿Entonces suele contextualizar las canciones que va a tocar en sus conciertos para que el público entienda de dónde vienen?

Sí, me parece muy importante dar pinceladas previas a cada canción para explicar el contexto y a dónde lleva la canción o la letra. La gente se abre más a lo que ofrezco de esta manera y es más fácil que lo disfruten. A mí también me pasa cuando escucho algo nuevo: si me ponen en contexto lo recibo mejor. Algo así me abre los sentidos.

¿Y cuál suele ser la respuesta del público ante la música que hace?

En general la gente está agradecida por haber escuchado músicas que no son las habituales porque son ritmos que están fuera de los circuitos habituales y comerciales, y eso las hace más difíciles de encontrar. Pero cuando las encuentran, las disfrutan más por la originalidad y la singularidad y es importante que se den esos espacios para esas músicas que no son tan convencionales. Por eso doy las gracias por iniciativas como la de Caprichos Musicales.

Es usted toda una experta con la nyckelharpa. ¿Por qué decidió consagrar su carrera a este instrumento?

Es el instrumento que me lleva acompañando más de 15 años. Es un instrumento de origen medieval, del siglo XIV, pero que es muy versátil y con el que he hecho música nueva y he divulgado canciones antiguas y leyendas. La nyckelharpa me ha permitido darle mi punto, mi acabado final y personal y la gente me reconoce por ella. Es como mi sello de identidad.

Antes de descubrir este instrumento, ¿ya le interesaba la música antigua?

Había estudiado violín en el conservatorio y tenía formación clásica, pero siempre me han gustado los instrumentos y músicas de otras culturas y escuchaba esas músicas de raíz. Fue gracias a una beca que me dieron para acabar mis estudios en Suecia que conocí el nyckelharpa. Me enamoró y años después comencé a tocarlo de manera autodidacta. Después de haberlo conocido volví a Suecia y estuve tres años haciendo una diplomatura en música.

Gracias a su conocimiento de las músicas del mundo y de todos los tiempos, ¿diría que hay una conexión en todos esos ritmos sin importar en qué zona del planeta hayan sido compuestos?

Totalmente. Soy una defensora de la música como puente de conexión entre personas y culturas. Es una herramienta fantástica para recordarnos todo lo que nos une como seres humanos. Yo soy muy versátil y abierta a la hora de mezclar sonidos e instrumentos porque precisamente creo en la música como herramienta de acercamiento. Cuando te dedicas a las músicas de raíz encuentras que en todas las culturas los motivos que hay detrás de cada canto tienen un origen parecido. Tenemos códigos culturales diferentes pero, en esencia, todos necesitamos las mismas cosas y eso se ve reflejado en la cultura popular. Son cantos de trabajo, de amor, históricos, para dormir a los niños… Las temáticas se repiten y, aunque los códigos cambian, la esencia está ahí. Cuando trabajas con música, eso se hace muy evidente. Vivimos en un mundo que nos hace pensar que cada vez estamos más distanciados pero el arte tiene que servirnos para darnos cuenta que no estamos tan lejos los unos de los otros.

Precisamente su último trabajo discográfico, Ritual, transita en ese camino y cuenta con representaciones de muchas culturas diferentes.

Me gusta acercarme a diferentes culturas y a lo largo de mi carrera he entrado en contacto con la cultura sefardí o indonesia. Mi último disco está inspirado en la poesía persa y he colaborado con cantantes de Irán. Es una propuesta rica porque además de los sonidos, la cultura está presente con palabras y cantos. Me gusta ofrecer esa diversidad y esa riqueza.

A lo largo de su carrera, ¿ha llegado a interesarse tanto por otros instrumento como por la nyckelharpa?

Soy una apasionada de los instrumentos de otras culturas pero es verdad que no me da tiempo a centrarme en tantas cosas. Hay algunos otros instrumentos que me gustaría tocar pero me rodeo de colaboradores que sí que pueden tocarlos y así completo mis necesidades para poder rescatar todos esos sonidos.