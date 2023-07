¿Cuándo comenzó su relación con el mundo de la danza?

Procedo del mundo artístico, pero en los últimos años estoy más centrada en la generación de contextos de relación. No me gusta que me definan como gestora, sino que me gusta generar espacios en los que las prácticas artísticas puedan entrar en relación. Empecé a tomar clases en la adolescencia, empecé a probar diferentes técnicas de danza y cuando me trasladé a Inglaterra me sumergí aún más. Pero la decisión de dedicarme al mundo de la danza llegó cuando me mudé a Barcelona en 2001. He estudiado Ciencias Medioambientales y a medida que empecé a estudiar en la universidad me empecé a vincular cada vez más con las prácticas de movimiento y con el trabajo de sala de ensayo, que lo vinculo más con el trabajo de laboratorio, con el ámbito científico. Desde 2001 me sumergí en el mundo de las artes escénicas, sobre todo en la relación entre cuerpo y movimiento. Desde que comencé mi trabajo en la danza he estado centrada en la creación de espacios de encuentro para los artistas. Yo siempre digo que vengo de la calle, de los márgenes, y he estado interesada por las prácticas que suceden en ámbitos más periféricos. Me he formado como coreógrafa también y ahora tengo un gran abanico de conocimientos, a nivel profesional y académico.

Trabaja en el ámbito de la gestión desde 2021, cuando se convirtió en coordinadora del espacio de creación El Graner de Barcelona. ¿Fue entonces cuando empezó a explorar ese otro sector de la danza?

Para mí es como el segundo estadio de mi carrera porque en 2018 empecé a trabajar en el Mercat de les Flors, que es la casa de la danza de Barcelona, y para mí es toda una institución. Yo ya me había relacionado con el Mercat antes porque había actuado con diferentes proyectos de la periferia. Estuve trabajando en el Área de Acción cultural y educativa hasta que entré en el Graner.

¿Qué diferencia hay entre ambos espacios?

El Graner es un centro de creación que está bajo la gestión del Mercat de les Flors. Tienen ideas estratégicas comunes y vamos en un camino paralelo, aunque el Mercat es un teatro, con unos objetivos vinculados con el público y la exhibición, cosa que no hacemos en el Graner. Nos ocupamos del trabajo del proceso de la práctica de la danza, corremos riesgos que el Mercat no puede correr como teatro. Podemos focalizarnos en prácticas más frágiles, en el ensayo y el error, y podemos abrir más líneas de trabajo. Desde que entré en el Graner, uno de mis objetivos es crear un espacio de encuentro y de transparencia de conocimiento. Cada semana hay compañías e ideas que transitan nuestro equipamiento. Queremos que los artistas vean que este centro les ofrece mucho más además del desarrollo de sus proyectos individuales.

Se trata, por tanto, de un espacio muy interesante para los bailarines desde el punto de vista de la creación, porque idean sus propuestas sin restricciones prácticamente.

Sí, somos un proyecto casa donde transita gente con la comunidad artística de Barcelona y también con otras comunidades con la que estamos trabajando en red, en Galicia, Canarias, Valencia. Encontramos muchas complicidades con personas que ven la creación y el proceso muy parecidas a la de Graner. Esa simbiosis es también el objetivo de que yo esté aquí este fin de semana en Dance Interfaces.

Efectivamente Dance Interfaces es una cita que se encuentra muy en la línea de lo que ustedes hacen.

Desde hace tiempo estamos generando un marco de trabajo común. Quiero seguir potenciando las redes a nivel nacional y este fin de semana sé que me voy a encontrar a muchas personas con las que ya estamos colaborando, incluso a nivel internacional. No vengo con las manos vacías sino con el deseo de tener un espacio y un momento de encuentro y de trabajo con todos estos profesionales, y no solo con los programadores. Venir a ponerme en contacto con la comunidad artística canaria para mí es un lujo porque me permite conocerla desde la base. Muchos de los artistas invitados a participar son artistas con los que Graner ya ha trabajado, como Paula Quintana. Hay una potencialidad en la creación canaria que está acompañada de profesionales que están luchando desde hace tiempo para que se genere un ecosistema que esté conectado dentro de nuestro territorio y también fuera de nuestras fronteras. Poder estar cerca de trayectorias de artistas, conocer cómo hacen sus procesos, qué les interesa en su ámbito territorial me parece muy interesante.

Ha dicho que en Graner han llegado a convocar concursos públicos para cubrir 14 plazas de residencia a las que se han presentado 400 proyectos. ¿Es esto síntoma de que la danza vive en muy buen momento en nuestro país?

Hay un terreno muy potente delante nuestro, un paisaje que está floreciendo. Hay mucho esfuerzo por parte de muchas personas, de pico y pala, pero sigue faltando un verdadero apoyo económico. Es verdad que están pasando cosas maravillosas y hay muchas personas que estamos tratando de tejer una auténtica red, pero que se presenten 400 proyectos en una convocatoria pública de 14 plazas nos tiene que hacer reflexionar y ver que no podemos asumir tantas ideas y pensar a dónde se van esos artistas. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta pero los proyectos que entran tratamos que sean diversos en sus prácticas y territorios para poder seguir creciendo y nutriéndonos.

¿Cree que va a encontrar algo determinado en este encuentro de Dance Interfaces?

Podremos mirar, desde el contexto local, la potencia que tienen todas estas ideas. Nos concentraremos una veintena de trabajadores de la danza, gente muy potente, y el equipo local está trabajando con mucho rigor por lo que esto que celebramos es una pequeña joya. Yo me siento una privilegiada de poder estar aquí. Estoy muy agradecida de poder participar porque puedo conectar todo lo que está pasando en Barcelona con la realidad canaria y con todas las necesidades que aquí existen.