Alaska: "Soy una artista coherente con lo que soy, lo que siento y lo que me gusta"

María Olvido Gara Jova (Ciudad de México, 1963), conocida como Alaska, como prefiere que se dirijan a ella, un nombre que eligió cuando tenía 13 años porque no le gustaba el suyo es un referente en la música avalado por su larga trayectoria artística. Desde muy joven apuntaba maneras, representando valores como la libertad a la hora de expresarse, vestirse y moverse en los escenarios. Con ese espíritu que le sigue acompañando, de la mano de Fangoria y acompañada de Nancys Rubias, hará parada este domingo, 30 de julio, en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Priego de Córdoba.

Recorre España con su tercer ep ‘Ex Proceso’. ¿Es, como su definición, una declaración de intenciones?

Yo creo que lo que fue una declaración de intenciones, cuando terminó el confinamiento, fue decidir que no íbamos a hacer un disco de 10 o 12 canciones y que íbamos a hacer tres discos más cortos (EP) de 4 o 5 canciones y sacarlos un año, un año y un año. Es lo que hicimos, hacerlo así porque nos apetecía más grabar y sacar, que estar ahí grabando para luego tenerlo todo junto y sacarlo.

¿Qué mensaje pretende lanzar?

Ninguno. Nosotros somos cero de lanzar mensajes ni dar consejos ni adoctrinar ni nada parecido. Nosotros hacemos lo que nos apetece a nosotros y es fantástico cuando lo que te apetece y te gusta a ti le gusta a alguien más y le gusta a la gente. Pero la intención no es que le guste a nadie en concreto, ni contarle a nadie nada en concreto.

¿En qué momento se encuentra actualmente Fangoria?

Parece que en un momento muy bueno y llevamos una temporada muy larga. En un momento muy bueno, muy cómodo, muy tranquilo, en el que todo nos sale bien. Grabamos cuando queremos, lo sacamos y no nos faltan conciertos cada año. Así que es un momento muy agradable.

Siempre se han identificado precisamente por eso: por ser libres y hacer lo que les apetece.

Es que yo creo que es lo que puedes hacer, lo demás no te pertenece. Quiero decir, que si te equivocas y te equivocas tú, es tu equivocación y tendrá que ver con las cosas que tú querías en ese momento. No puedes hacer lo que los demás te dicen o dejar de hacer algo por lo que los demás te digan.

Se ha convertido en un referente en la música española, marcando a muchas generaciones, ¿cómo se lleva eso?

Bueno, yo creo que tú no lo piensas así. Tú piensas que haces lo que te gusta, que tienes esa suerte. Eres consciente de que hay gente que se te acerca y para la que es importante algo que has hecho tú. De la misma manera que hay gente para la que no significas absolutamente nada y que, incluso, igual no sabe ni quien eres. Todo depende desde donde lo mires.

¿Ha sido su carrera una montaña rusa o simplemente un camino hacia arriba? ¿Con qué soñaba cuando empezó?

No soñábamos con nada y eso lo ha hecho todo muy fácil. No teníamos expectativas. No hicimos un grupo para tocar y para sacar discos, lo hicimos porque nos apetecía y de repente te llamaban para tocar. De repente grababas un disco. Y así. Tú lo has definido muy bien porque una carrera y la propia vida son montañas rusas que suben, bajan, a veces bajan muchísimo y que a veces se quedan de una forma más estable...

¿Cómo describiría su trayectoria como artista?

Coherente con lo que yo soy, con lo que yo siento y con lo que a mi me gusta, que ni tiene nada que ver con ningún dogma musical ni de ningún otro tipo.

Muchos la catalogan como la artista incombustible, ¿cómo lo consigue?

Incombustible no soy, ya me gustaría. Yo creo que lo único que puedo decir es que si no quieres parar no paras. Nosotros, en Fangoria, somos el vivo ejemplo de que nosotros estuvimos prácticamente todos los años 90 sin tener ni discográfica, ni nadie nos llamaba para hacer conciertos. Pero nosotros no parábamos. Entonces, si tú sigues, no es que seas incombustible, es que no hay ninguna razón para parar aunque a veces la montaña rusa esté por los suelos.

«Andrés (Calamaro) es muy libre de cantar lo que quiera donde quiera, como cualquiera»

Este fin de semana viaja a Santander y a Priego, dos puntos distintos y alejados en la geografía española. ¿Afronta con ganas estos conciertos?

Sí, claro que sí. Tocamos muchísimo. De hecho, el mejor concierto del año pasado, por nuestra parte, fue el de Córdoba en el Teatro de la Axerquía. Fue tan divertido y el público fue tan bueno. Yo creo que tiene que ver con el tipo de sitio. Si el sitio es cómodo, es bonito, ayuda a que la gente esté bien. A nosotros nos gusta hacer de todo. Tocar en fiestas de pueblo, en teatros, en festivales, al aire libre o discotecas. Todo nos viene bien.

¿Qué espera de la cita del domingo?

Espero pasármelo bien, que os lo paséis bien y yo creo que estos festivales que se hacen en estas localidades que no son necesariamente las capitales de provincia son muy saludables para que la gente vea cosas que sino no podría ver. Yo creo que es descentralizar un poco la oferta cultural y eso es muy bueno.

Coincide, además, con Nancys Rubias, ¿cómo es este cóctel con Fangoria?

Esta vez también coincidimos. A nosotros nos encanta. Nosotros preferimos ir juntos que ir por separado. En este caso vamos juntos. Es una actuación normal, primero las Nancys, luego nosotros y luego nos juntamos para una actuación.

En cuanto a la actualidad, ¿cómo valoraría los resultados de las elecciones del domingo?

Yo, como ciudadana, lo único que puedo valorar es que la gente ha votado lo que ha querido. Ha sido lo que la gente ha votado y con eso hay que quedarse. Ya les tocará a los políticos hacer lo que tengan que hacer, nosotros ya hemos cumplido, ya hemos votado y este lío es lo que ha salido.

Y, ¿qué le parecen gestos como el que tuvo Andrés Calamaro, entonando: «que te vote Txapote»?

Cualquiera le dice algo a Andrés, es muy libre de cantar lo que quiera donde quiera, como cualquier otro artista.

¿Se atrevería a hacer algo así o pedir el voto?

Es un mundo que no me interesa. A mi me puedes oír hablando de Bowie o de la prensa del corazón, pero es que de la política es como si hablo de astrofísica.