Publicar lo ha pillado en un momento de su vida en el que hay más que recordar que planificar, pero tras Los amores perdidos regresa con Almas en el páramo (Plaza & Janés), una historia en la que Miguel de León (La Laguna, 1956) transita por un universo inundado de cuestiones vitales que él trata de resolver a través de sus personajes. «Yo no tomo partido, dejo que ellos aclaren todas esas dudas», admite.

¿Qué sensaciones percibe en su vuelta a las librerías con ‘Almas en el páramo’?

Son agridulces. No sé si tiene que ver con las elecciones o con el hecho de que el primer día que salió a la venta el libro ya fue pirateado.

¿Demasiados piratas?

Más de los que las editoriales creen; un problema difícil de arreglar pero no queda otra que seguir adelante.

¿Cómo ha sido el tránsito entre ‘Los amores perdidos’ y esta historia?

Entre ellas hay dos novelas muy avanzadas pero no tan rotundas como Almas en el páramo (Plaza & Janés), un par de historias menos vendibles. Ésta es la que más ha tirado de mí y al final se convirtió en una realidad.

¿Hay algo que las una?

El amor y la libertad fueron los temas centrales en la primera novela y en esta trato de averiguar si existe o no el alma... Yo no tomo partido, pero sí busco que algunos de los personajes resuelvan esa duda.

¿El alma como algo etéreo o la que pesa 21 gramos cuando morimos?

Todo nace a partir de una idea machacona que me persigue desde que era niño:yo me autoconvencí a una edad muy temprana de que había sido otra persona en una vida que no era la mía. Cuando tienes 5 o 6 años una sensación tan potente puede marcar toda tu existencia.

¿No averiguó quién?

No [ríe], pero ese presentimiento no ha cambiado. Escribo algo de filosofía y de religión, pero con las dosis justa para no aburrir, seis o siete páginas, no más. Lo que sí he hecho es dirigir a los protagonistas para que sean ellos los que encuentren respuestas. Al final lo único que hago es tratar un tema que es universal.

Hay pistas que indican que es un libro que camina entre la vida y la muerte.

En este libro no hay ninguna referencia a los 21 gramos que acaba de mencionar pero sí al hecho de que el alma, si es que existe, debe estar más relacionada con la vida que con un dios... Ésa es una cuestión que la ciencia está en condiciones de responder.

Teniendo en cuenta que es un admirador de García Márquez no sé si el tiempo de espera entre libro y libro le ha resultado igual de eterno como al coronel de la Guerra de los Mil Días que aguardaba la llegada de su paga...

Yo siempre he ganado mis batallas desde el trabajo, intentando superar mis objetivos y sin buscar el enfrentamiento con otras personas. Acabar Los amores perdidos me costó años, no exagero si le digo que décadas porque era algo que estaba en mi cabeza desde la niñez. Ésta, en cambio, ha salido más fácil.

Pero, a pesar de que dicen que la pandemia trajo más lectores, publicar no está nada sencillo.

No lo está, pero las editoriales más potentes publican mucho y esperan resultados inmediatos...

...pero eso es como tirar barro contra la pared, ¿no?

Sí, en el sector literario se tira mucho barro a la pared a ver qué pasa. A priori es muy difícil saber lo que va a funcionar o no, salvo que haya una firma que avale una historia, porque los libros están cinco minutos en la estantería y desaparecen para siempre sin dejar huella. Con ese método es muy fácil que se pierdan grandes historias, pero ésas son las reglas que reinan en el mundo literario.

Para ser un escritor que aún luce una L(novato) no le ha ido nada mal.

No quiero caer en un falso egocentrismo, pero las críticas de Los amores perdidos ayudaron mucho. Sé que no soy un autor comercial y conozco cuál es mi espacio literario, aunque no me resisto a ofrecer algo que entretenga a los lectores. Una historia que esté bien contada y que atrape su interés desde el principio... Más allá de tener más o menos ventas yo no renuncio a entregar una buena trama con personajes y capítulos atractivos.

¿Por qué le costó tanto dar el paso de publicar?

Cuando estás al frente de dos empresas y hay que pagar las nóminas no tienes demasiado tiempo para pensar en una carrera literaria. Un empresario sacrifica buena parte de su vida y en su cabeza hay números, no los capítulos de una novela. A veces piensas que algo así debió llegar antes pero las cosas salen en el momento más adecuado. Si hubiera tenido alguna sospecha sobre la llegada de la última crisis [la relacionada con el covid] lo habría intentado mucho antes. Cuando pierdes la fuerza para seguir luchando por algo tienes que dar un giro a tu vida. En mi caso, el cambio me llevó al mundo de la literatura. Yo tuve la suerte de que me leyeran porque si tienes una buena historia y nadie te lee es como si no hubieras hecho nada. Sí. Queda el consuelo de crear una historia, pero la duda de si es lo suficientemente buena para ser aceptada por los lectores no va a morir nunca.

¿La suerte hay que trabajarla?

Mucho [silencio]. En eso sí que he sido generoso... Me he tenido que buscar la vida desde niño y eso es algo que reconforta cuando estás en una edad más o menos avanzada. Yo empecé repartiendo periódicos de ELDÍA y Jornada Deportiva por las calle de La Laguna, he sido vigilante [un perro que le acompañó en sus rondas está en su creación literaria] y he tenido una vida empresarial con éxitos y errores...

¿Qué tipo de errores?

Cosas que pasan cuando eres un emprendedor: tomar malas decisiones, confiar en algunas personas que no debieron aparecer en mi vida, aguardar cosas que no llegaron... Errores de cálculo.

¿Y en medio de ese gran laberinto aparece ‘Almas en el páramo’?

Es una novela de antagonismos, de gente que cree en unas cosas y gente que únicamente vive para seguir viviendo. Es una trama intensa que tiene mucho de mí.