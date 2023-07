Vamos a hablar de machismo (no del tema feminista, que dejamos por lo pronto para la Universidad de La Laguna y sus profesoras de feminismo del Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad). Nos referimos a machismo, de Mach, Ernst Mach, uno de los dos exponentes, con Ludwig Boltzmann, del avance de la física hasta desbordar a la filosofía como sustento teórico de la explicación del mundo. Todavía queda en el acervo de la física básica el «mach» como medida de la velocidad del sonido. Y en efecto, a finales del siglo XIX estos dos teóricos acompañaron el nacimiento de las teorías que llevaron a la teoría de la relatividad del físico Una Piedra, es decir, de Einstein. Parecía que la evolución del razonar de la comunidad científica se hacía materialista, positivista o utilitarista, en todos los órdenes, y huía de la metafísica y de los polímatas como del diablo, probablemente espantados por los modos de una sociedad victoriana en la que primaban las costumbres pacatas sobre la moral natural y el egoísmo de las elites sobre los valores de la masa —Ernst Mach se habría atragantado en el monasterio moravo de Kremsier, de los escolapios, donde estudió de jovencito—. Es así que, en 1928, se fundó la Sociedad Ernst Mach, en Viena, la Viena roja y socialdemócrata, que de 1918 a 1934 preparó el campo para que sobreviniera su extremo contrario, el nacional-socialismo (también socialismo).

Rudolf Carnap tuvo que huir a Praga y Ludwig Wittgenstein a Cambridge, Moritz Schlick murió asesinado en una escalera por un exalumno suyo, Karl Popper también emigró, y Kurt Goedel aguantó de psiquiátrico en psiquiátrico hasta que, en 1940, llegó a Estados Unidos. Yo atisbo en la obra de Boltzmann una rendición a la hora de su intento de explicar estadísticamente un mundo material autosuficiente, al punto en que su muerte por ahorcamiento casi que indica que sus tesis le tenían decepcionado.

Fueron ellos dos, Mach y Boltzmann, los que iniciaron la famosa lucha teórica acerca de si el átomo existía o no. Supuestamente ganada por los atomistas desde que Einstein y colegas auparon la teoría de la relatividad a centro del raciocinio físico y filosófico. El mismísimo Karl Popper escribe de Mach como influyente en Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Williams James y Bertrand Russell. En breve, Ernst Mach explica: «la fuerza es una circunstancia que conduce al movimiento», y sigue: «las circunstancias engendradoras de movimiento que mejor conocemos son nuestros propios actos volitivos, resultado de impulsos nerviosos», y se metió en el cenagal de la intención y la conciencia, del que todavía la filosofía no ha salido, rendida ante los calculadores físicos y sus abruptos signos autodefinidos.

Solo un desacomplejado Heidegger fue capaz, en Occidente, de volver a poner la metafísica en su sitio, abatida, no obstante, por la moda dialéctica, facilona para nutrir los eslóganes del Manifiesto Comunista. Ernst Mach fue el empirista por excelencia, definidor de los primeros qualia en sentido de filosofía de la conciencia, pero barriendo siempre para un relato filosófico-físico que pretendió siempre cerrado en sí mismo, lo cual ni siquiera consiguió otro monstruo del pensamiento matemático, Kurt Goedel, que tuvo que abrir la puerta a la incompletitud de las matemáticas, lo que es a la razón como la rendición neerlandesa de Breda ante el Imperio español.

Ernst Mach unió toda su concepción de los qualia y la conciencia y construyó el ego, experimentando, incluso, una cierta iluminación acerca de que todo es uno: «cuando muera, esos elementos dejarán de ocurrir en las agrupaciones de costumbre… no permanecerá ningún ego. El ego no puede salvarse». Y más completo: «Cuando digo que el ego no puede salvarse me refiero a que consiste, exclusivamente, en el modo que tiene el hombre de relacionarse con las cosas y los fenómenos; a que se disuelve por completo en lo que puede sentirse, oírse, verse o tocarse. Todo es efímero: el nuestro es un mundo sin sustancia que consiste solamente en colores, formas y sonidos». Mach se hizo famoso entre los marxistas, y Vladimiro Lenin, celoso, escribió en su Materialismo y empirocriticismo, de 1909: «Todos nuestros machistas están atascados en el idealismo».

Pero vamos a dejar ya a Mach y deslicémonos a otro genio materialista de esa fabulosa era del pensamiento: Otto Neurath, economista, primero especialista del placer máximo y luego de la guerra. Veamos. Otto Neurath, que casó con una filósofa rusa feminista fallecida al dar a luz a su hijo, Anna Schapire, y luego, a los seis meses, volvió a casarse con la brillante matemática Olga Hahn, era partidario de la economía planificada y la derogación del dinero, proponiendo un utilitarismo radical en su conferencia Das Problem des Lustmaximums (El problema del placer máximo), debiendo contarse esa magnitud de modo social, con el cálculo de la optimización de la suma global de placer, indistintamente de a qué individuos tocaba. Sin embargo, justamente ante el ambiente de guerra, viró la tortilla, y generó una economía teórica sobre la guerra (medir la luz es medir la oscuridad, y medir el placer es medir la guerra).

A Neurath lo que interesaba era la planificación, y así fue cómo se hizo principal teórico de la guerra, más allá de lo moral (decía de la ciencia de la economía de guerra: «una ciencia como la balística, que tampoco depende de que uno esté a favor o en contra de los cañones», en Die Kriegwirtschaft, 1910) solicitado por varias instituciones estatales, además de por las académicas. Y ¿qué obra escribió, entre otras, Otto?, pues Anti-Spengler (Múnich, 1921), contra Oswald Spengler, autor de La decadencia de Occidente, de 1918, después de la Primera Gran Guerra, donde Spengler aborda el estudio de la historia y las civilizaciones como un cuerpo biológico a punto de que el asiatismo viniera a dar la puntilla a las naciones europeas, siendo que Otto iba a la contra de ese apocalipsismo, y proclamaba que el humanismo colectivista, no metafísico, podría contra ese evento fatalista. Otto estaba en contra del concepto «Espíritu del Pueblo», y solo veía grupos de individuos, como grupos de números, y, por ejemplo, si se preguntara ¿es posible una ciencia que analice intenciones, subjetividades en la experiencia sintiente, y otros estados internos de la mente? Weber diría sí, Spengler hablaría de algo más, del Espíritu del Pueblo, pero Otto Neurath, como aburrido positivista, diría rotundamente no.

Entre el machismo y el antispenglerismo, hoy vuelven los tiempos de la metafísica y del Espíritu del Pueblo. Ya veremos qué machismo y de qué Pueblo.