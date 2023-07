Rodolfo Sancho: "Soy bastante rebelde e intento que no me pisoteen"

Rodolfo Sancho siempre ha vivido rodeado de cámaras. Tras tantos años trabajando como actor, es difícil escoger una serie o película que haya marcado su trayectoria. Ahora el hijo menor del actor Félix Sancho Gracia regresa a la pantalla con "Delfines de plata".

Siempre hablas del valor que debe aportar un personaje. ¿ Qué te ha aportado el comisario Javier Gallardo en "Delfines de plata"?

Me ha aportado trabajar algo que me gusta mucho y es un reto muy grande. Es trabajar un personaje muy estoico. Siempre pongo el ejemplo de los médicos. Ese médico que ha perdido ese día a dos pacientes, que ha hecho una operación a corazón abierto y es capaz de llegar a su casa y sonreír, seguir con su vida, disfrutar de sus hijos y cenar tranquilamente. Ese desapego me parece muy interesante trabajarlo en los personajes.

¿Qué crees que le has aportado tú al personaje?

Las interpretaciones siempre son personales. Es como uno ve al personaje. He intentado aportarle esa solidez, saber estar desapegados, aunque, cuando llegan los momentos extremos, el tipo los vive. He intentado aportarle esa profesionalidad. He conseguido que se vea en el personaje. Luego viendo la película, crea un halo de misterio. No sabes muy bien qué ronda en su cabeza realmente.

¿Has leído la novela de Félix García Hernán para preparar el papel?

Sí, me había leído la novela. Yo siempre intento informarme, documentarme, pero también abstraerme de ello y saber darle la interpretación personal. En cuanto al trabajo policial, como he hecho ya a bastantes policias, estoy bastante informado sobre como funcionan.

¿Te sigue gustando hacer de policía o ya lo has aburrido?

No, me divierte mucho. Vas haciendo capas. Es como pasar pantallas de un videojuego. Ver como van dilucidando los problemas de la investigación, esa mirada fría y crítica que tienen ante las cosas. A la vez tampoco culpar nada. Se consigue con ese desapego, esa frialdad, ese estar involucrado sin estar involucrado, sin que sea emocional. Si un policía es muy emocional, le puede perder en la investigación.

En la película podemos ver cómo trabajan los cuerpos de seguridad. ¿Qué es lo que más te sorprende?

Son verdaderos héroes en la sombra. Es esa gente que nos protege sin pedir nada a cambio. Siempre pongo el ejemplo de la película de "Algunos hombres buenos", en el que dicen que tú me criticas, pero en el fondo me quieres, me necesitas en esa frontera. He hecho muchos policías y, a medida que voy conciendo ese mundo, más admiración me provoca.

¿Les damos el valor que merecen?

Creo que no. Por eso, son héroes en la sombra. No somos conscientes de que mantienen nuestra forma de vida. Uno va a tomar un café con los amigos, va al supermercado como si no pasara nada, pero ellos están ahí defendiendo nuestra forma de vida. Sería muy importante para comprender la sociedad en la que vivimos que recibiesen ese conocimiento.

La película también muestra otros temas actuales como la homofobia o el racismo, que están a la orden del día.

La película toca muchos temas. Desgraciadamente, está a la orden del día. El terrorismo es algo que siempre está ahí. Esa gente que está ahí para conseguir mantener nuestra forma de vida. Respecto a la homofobia o el racismo son procesos que, por desgracia, van muy lentos, se dan pasos lentamente. Pero hay que mirar positivamente. El mundo no es el mismo que hace 50 años. A lo mejor necesita otros 100 años para que sea algo totalmente consolidado.

Parece que la situación peligra con el auge de algunos partidos.

Sí, es complicado. Todo tiene su repercusión y su otra cara de la moneda. Cuando hay olas muy fuertes de cualquier tendencia, al final tiene la otra cara de la moneda. Eso va creando, quiero creer, una especie de equilibrio. Escuchar ciertos comentarios en la época en la que vivimos, te pone los pelos de punta.

El amor también es protagonista. Algo necesario en una época en la que estamos viendo que impera el odio.

Absolutamente. Es un amor de esos que parecen imposibles por la distinta raza, la diferencia de edad... Es todo muy complejo y no debería serlo. También toca el amor por los hijos y lo que uno está dispuesto a hacer por los hijos. Quiero creer que el amor siempre prevalecerá. Es una especie de lucha entre el bien y el mal.

Hablando de luchas, el ministro se tiene que enfrentar a una: resolver los asuntos personales o hacer el bien, aunque le afecte.

Es increíble esa trama. Es espeluznante y emocionalmente es muy fuerte. Por suerte está el comisario para saltarse las órdenes y hacer el bien, lo correcto. Es algo que me gusta mucho del personaje porque lo define como alguien muy valiente.

¿Eres de saltarte las órdenes?

He de reconocer que soy bastante rebelde. Intento que no me pisoteen. A veces me sale mi vena social. Queréis que trabaje hoy 16 horas, pero hay gente que ha muerto para que trabajemos ocho.

En 1983 comenzaste a actuar con ocho años en "Los desastres de la guerra". ¿Siempre tuviste claro que esta era tu vocación?

No, en esa época no. Eres un niño, que está jugando y no sabe realmente lo que es una profesión. La vocación vino en una edad más adulta. En ese momento, simplemente era un juego, que es como tiene que tomárselo un niño. No puedes apretar a un niño para que sea un profesional. Está ocurriendo mucho en la sociedad. Si quieres ser un deportista de élite, ya puedes correr y empezar con seis años porque son campeones de Wimbledon con 19. Para eso, tienes que tener un coco con seis años, que no sé si es positivo para un niño.

¿Las generaciones más maduras teméis que los que vienen, os quiten el sitio?

No, yo no lo vivo con miedo. Cada uno tiene que encontrar su hueco. Así como vienen las generaciones nuevas y empujan, yo también fui una generación nueva y empujé. No puedes tomarlo como algo bueno ni malo, sino algo mal.

Tu debut llegó con la serie "Al salir de clase". ¿Qué recuerdas de aquellos años?

Recuerdo una época fantástica, muy divertida, de mucho aprendizaje. Es una serie diaria que me requería trabajar todos los días, aprender mucho de la cámara, tener que estudiar mucho. Tuve que entender como era esta profesión con 21 años. Me ha ayudado mucho. La calma que te da luego a la hora de actuar el tener 600 capítulos en tu cuerpo cuando ya tienes 23 años. Es algo que agradeceré siempre.

¿Fue difícil mantener los pies en el suelo con 21 años?

La verdad que sí. Tengo la suerte de haber tenido en casa al actor más popular que ha tenido este país. He podido ver lo que es la fama en su más alto extremo. Podía ver en casa como, a pesar de esa fama, el trabajo sigue siendo complicado y hacer una carrera larga no depende de un éxito. Había compañeros que creían que ya estaba todo hecho. Cuando tienes un éxito juvenil con 21 años, no hay nada hecho. La historia lo demuestra. El 90% de la gente que tiene un éxito juvenil, con 40 años no son actores. Yo lo tenía muy claro y pude mantener los pies en la tierra.

¿Cambiarías algunos de los papeles que has interpretado?

No. No soy nada de arrepentirme de nada en mi vida. Cada paso que uno da le lleva a donde está en el presente. Estoy muy contento y satisfecho de mi presente.

Aún no se ha estrenado la película, pero ¿estás trabajando en otros proyectos?

Empiezo en septiembre una cosa, pero ahora estoy tranquilito. Estreno otra película, "Un paseo por el Borne" en septiembre u octubre, que es una película de superación. En algún momento estreno la serie "El Zorro" para Amazon, en la que interpreto al malo de la serie, cosa con la que me he divertido muchísimo.

¿Es más fácil interpretar al bueno o al malo?

Depende. No sé si decir más fácil o menos fácil. Yo dependiendo del personaje, me suelo divertir con todos los personajes que hago.