Se ha convertido ya en un habitual en el Archipiélago.

Sí, soy un enamorado de las Islas. Vengo mucho y siempre he dicho que en algún momento de mi vida me trasladaré a vivir aquí.

Se encuentra impartiendo un taller para profesionales dentro de la nueva edición de Cuadernos Escénicos. ¿En qué está centrando su propuesta?

Se trata de un taller para estudiantes o personas que están comenzando su carrera en la danza y mi objetivo es que podamos trabajar como una compañía. También me interesa mucho que se lo pasen bien porque creo que hoy en día los procesos son muy traumáticos y la gente termina muy malita, así que me gusta que encuentren el goce dentro del proceso creativo y que lo compartan. Por otro lado, también quiero que ellos sean creadores y que esto no sea una relación unidireccional, para que jueguen con sus propias herramientas. Me encanta poder darles voz y que creen sus propias propuestas dentro de una idea colectiva, y que todos nos pongamos al servicio del proyecto.

Así que usted termina aprendiendo tanto como ellos.

Sí. El imaginario colectivo es mucho más rico que el individual. Yo creo que pongo una pequeña semillita y, si ellos se agarran a ella, podrán proponer muchas cosas nuevas que yo ni siquiera me espero. Y eso es lo que yo quiero, sacar colores nuevos para ver el potencial de las personas.

Además de este taller, también participa en Cuadernos Escénicos poniendo en escena Samsara. ¿Qué idea trasmite con esta propuesta?

Samsara comenzó justo después de la pandemia. Es una idea que desarrollo junto con mi compañero Javier Mario en un momento en el que ambos estábamos bastante perdidos. Nos encontramos en la tesitura de tener que bajar todas las emociones a tierra y centrarnos en cómo lidiamos con el exceso de creatividad en nuestro día a día. Descubrimos que estábamos en un lugar muy parecido, con un eco un tanto raro, sobre todo por la pandemia que acabábamos de pasar. Decidimos poner todas esas premisas con connotaciones negativas al servicio de este proyecto. Samsara es un término que emplea Buda cuando viaja a Occidente y ve la manera en la que vivimos. Él dice que nos encontramos atrapados en un laberinto, lo define como castillos de arena que tenemos en la mente y que nos tienen atrapados. Nosotros, dentro de ese laberinto, tratamos de encontrar nuestro nirvana para poder continuar con nuestro camino.

¿Se siente más cómo trabajando desde lo que conoce, desde las sensaciones que usted mismo experimenta?

Me encanta lo biográfico y el concepto de autoficción. Trabajo desde lo que me pasa a mí y decido abstraerlo de la realidad y llevarlo a la danza para que de ahí salga arte. Ahí es mi verdad, más allá de lo que piensen los demás, para mí eso es la semillita hacia la que se dirige el proyecto y a mí me encanta, porque me ayuda a drenar mejor las cosas que me ocurren en la vida. Hay muchas maneras de crear y hay personas que trabajan desde la pura ficción pero a mí me encanta ponerme en jaque a mí mismo.

De ahí que en su carrera haya trabajado con compañías pero últimamente también esté dando forma a piezas propias.

Sí. Lo que más me llama la atención es ponerme en situaciones diferentes para poder aprender. A a veces me lleno de experiencias increíbles gracias a las personas con las que comparto el trabajo y hay otros momentos en los que tengo tanta información que necesito drenar y me pongo como director. Todo eso se retroalimenta y lo mismo me pasa con los talleres que imparto o incluso en los momentos en los que no estoy trabajando y solo estoy practicando. Todo eso son etapas de vida que me encanta que sean cambiantes para poder evolucionar.

Tras Samsara y ese momento postpandemia, ¿ha continuado creando y se ha autoevaluado para comprobar en qué momento vital se encuentra ahora?

Sí. De hecho Javier y yo ya tenemos nuestros respectivos solos. A los pocos meses de estrenar Samsara me metí en residencia y sin duda ya estaba en otro lugar. Eso me ayudó a cerrar ciclos y abrir otros nuevos. Todo eso nos da bagaje y memoria para continuar trabajando y corregir errores.

¿Se definiría actualmente con algún estilo de danza?

Yo no creo muchos en los estilos. Yo creo en lo que hago. Es cierto que me gusta vestirme de diferentes estilos para jugar y ponerme en el pellejo de otros pero todo a través de mi manera de verlo. No sabría decir en qué estilo ando ahora porque creo que siempre estoy evolucionado, pero sí veo que tiene poca forma. Creo que la gente, cuando me ve bailar, observa destellos de diferentes etapas de mi vida y eso me gusta mucho. Se ven mis emociones o cualidades físicas, más allá de un estilo que me pueda definir. Siempre me he encontrado un poco en el medio de nada.

Se dice que Canarias es una tierra de grandes bailarines y con un gran nivel en la danza. ¿Está de acuerdo?

Tengo que echar un capote a todos los festivales que se hacen en Canarias y a los que he podido acudir. He estado muchas veces en las diferentes Islas y la plataforma que hay aquí es increíble. Hay un grupo de personas que están generando toda una red y que están haciendo de la cultura de las Islas un lugar de inspiración y motivación, no solo par ala gente que vive aquí sino para los que venimos de fuera. Es algo que hablamos mucho en la Península, cómo puede haber tanto nivel en unas islas como estas. Cuando venimos a actuar aquí, duplicamos o triplicamos el público que habitualmente tenemos en otros lugares, sobre todo en los espectáculos de calle. Creo que estas plataformas están generando futuros artistas gracias a estas demostraciones y a que se traen artistas internacionales. Aquí hay gente increíble.