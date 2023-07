El oficio del escritor está habitualmente unido a la imagen de ese ente ermitaño que se refugia en una cabaña para dar rienda suelta a su creatividad, mientras su editor lo persigue látigo en mano para que cumpla con los plazos de entrega. Por eso, cuando cuento que soy escritora (y que no hay cabañas aisladas en el monte que valgan), la pregunta de «¿cómo lo haces?» es inevitable.

También lo es la respuesta «ojalá se tratase solo de escribir».

En la actualidad, dedicarse al noble arte de la escritura exige mucho más que desarrollar textos de calidad. Sí, es la base, porque si el libro es malo no habrá forma de que triunfe, pero además, hay que asegurar que el mundo sepa que el libro existe, y que, poco a poco, se le vaya metiendo por los ojos al lector.

La escritura se ha profesionalizado y ya no vale lo de ser un ser misterioso que lanza un libro cada diez años. Eso le funciona a George R.R. Martin, pero para el resto, los conceptos clave a trabajar son visibilidad y productividad. O convertirte en escritor pulpo, de esos que con sus tentáculos manejan mil cosas a la vez para llegar a sus objetivos.

Traducido al cristiano, se trata de tener una visibilidad que trascienda las estanterías de las librerías o el cibermundo de Amazon; visibilidad que se apalanca en unas redes sociales que acerquen al escritor a sus lectores, el —todavía importante— blog, la newsletter para fidelizar a la comunidad, el buen uso de los medios tradicionales y dominar las herramientas de publicidad para llegar a todavía más gente. Y esto no es solo para las autoras autopublicadas, sino también para las que trabajan con editorial. Mi experiencia al publicar con una de las grandes es que la visibilidad, al final, la tienes que liderar tú.

A todo lo anterior, se le añade la productividad. Pocas veces una primera novela rompe esquemas y se coloca en el top ventas (ocurre, pero en un porcentaje ínfimo). Así que, cuantas más novelas se tenga en catálogo, más oportunidades hay de que un lector potencial descubra a ese escritor.

Ser un escritor pulpo conlleva un cambio de mentalidad que ya han puesto en la práctica grandes novelistas actuales. Como ejemplo, autoras canarias como Pilar Torres (La llave del espejo) o Ana González Duque (42 semanas) llegan a sus lectores no solo a través de sus firmas físicas, sino por manejar muy bien todo el resto de herramientas. Y aunque a veces una se sienta más kraken que pulpo, no queda otra sino abrazar el cambio y aprender estas nuevas formas de convencer a los lectores, para no quedarnos encerrados en la cabaña para siempre y morir en un inmerecido olvido.