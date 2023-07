Su concierto en el Cook Music Fest coincide con el otros referentes de los ritmos latinos, como Joseph Fonseca, Tonny Tun Tun o Rubén Blades. ¿No había un cartel mejor?

Sí. Joseph, y por supuesto Rubén, son gente que llevan muchos años en la música, que tienen una trayectoria brutal y con éxitos musicales año tras año, así que es un privilegio y un honor siempre estar compartiendo cartel con ellos. Además, Tenerife es un lugar chévere para volver a encontrarnos porque siempre nos resulta complicado coincidir. Seguro que será un momento importante. Tengo muchas expectativas para este show. Ya está llegando todo el material y esta que está aquí está deseando pisar la tierra de Tenerife ya mismo.

¿Con qué propuesta llega a Tenerife?

Yo creo que es importante tener claro que una no puede actuar en un sitio sin tocar los éxitos que la gente más conoce. Obviamente también traeré la nueva propuesta. Son temas como La vida da vuelta, Es mentiroso, que hay tanta gente que la está esperando mucho, o Bandolero. Son temas de éxito a los que se suman las canciones nuevas. Además, estamos haciendo arreglos a temas de siempre, actualizándolos después de que ya se hayan cumplido 25 años desde que se grabaron. La gente los sigue pidiendo y por eso hacemos nuevas mezclas.

Se encuentra inmersa en la gira Simetría Tour. ¿Como definiría esta propuesta, porque usted tiene un estilo muy marcado pero también sabe adaptarse a los nuevos tiempos y ritmos musicales?

Una de las cosas más importantes que yo siempre le digo a la gente es que tenemos que aprender a movernos con la marea, aunque tampoco tienes que claudicar en tus principios musicales, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy muy feliz porque considero que estoy en el mejor momento de mi carrera. No solo me encuentro en un buen momento musical, sino también físico y energético. Hemos tratado de dar forma a un contenido chévere para lo que estamos presentando. Es evidente que no puedo hacer todos los temas que la gente conoce, pero estoy feliz de lo que se va a poder ver en este show.

Venir a Canarias con esta propuesta es un seguro de éxito pero también llega en un muy buen momento para este tipo de música en todo el mundo. ¿Qué ocurre últimamente que triunfan tanto estos temas?

Hay gente que decía que la salsa o el merengue eran ritmos que se podían llegar a apagar pero lo cierto es que son ritmos que la gente no escuchó mucho en un momento pero que al mismo tiempo no se pueden quitar del panorama musical porque forman parte de la cultura de un país. El merengue de la República Dominicana es cultura, como la salsa que viene de tantos lugares, que se pelean por ella, por cierto. Todos esos ritmos no van a morir. Quizás mermaron un poco cuando llegaron los ritmos urbanos. Yo lo que hice fue incluirlos desde hace 20 años. Lo importante es no quitarse de esas músicas y decirle a la gente que todo eso es cultura y es música sabrosa, y nunca se va a morir.

En ese sentido, el de perpetuar ritmos, usted ha hecho una gran labor a lo largo de su carrera. ¿Le queda algún ritmo latino por explorar?

Si nos ponemos a hablar de los países de todo el mundo, me queda el planeta entero [risas]. Pero es cierto que agarramos cosas de un lado y de otro. Lo importante es pasarla bien y divertirse mientras que la gente también se divierte.

Con una carrera tan dilatada, usted se ha convertido en todo un referente para la mujer cantante. ¿Considera que lo ha tenido más difícil dentro de la industria por su mujer precisamente?

No. Creo que lo primero hay que mostrar es que se tiene ganas de trabajar y establecer el respeto mutuo. Hay que poner el respeto por delante de todo, por bandera. A partir de ahí, hay que demostrar lo que haces y que lo haces con disciplina y bien. El que se intimida, es su problema. La realidad es que las mujeres tenemos todo el potencial del mundo, no desde ahora sino desde que la vida es vida y desde que existimos.

Tras la pandemia usted habló de lo complicado que fue aquel momento. ¿Cómo vivió aquellos meses?

Fue difícil la cuestión del encierro pero creo que en mi caso no, porque aprendí a conocer más a mis hijos. Vivimos en mitad de una vorágine, de una vida que va muy rápido y cuando de repente pones un stop y tienes a tus hijos las 24 horas en casa puede ser complicado, pero para mí no fue especialmente difícil, aunque sí lo fue para muchas personas que perdieron el trabajo. Obviamente me tengo que hacer eco del sufrimiento de los seres humanos pero sería una canalla si dijera que me fue mal, porque no fue así. Aprendí de aquello y le saqué mucho provecho a nivel familiar.