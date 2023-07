Cristina & Los Gloria serán los encargados de cerrar la programación del espacio Arboleda en la segunda edición de Veranos del Teatro. La actriz, y ahora también cantante, Cristina Medina, repite en este festival, donde actuará el sábado 5 de agosto, a partir de las 19:30 horas. Hace cuatro años estrenó A grito pelao, su primer espectáculo con música en directo, que fue el germen de Cristina & Los Gloria. La sevillana asegura que tiene «muchas ganas» de volver a Tenerife para comprobar «si al público le gusta lo que hacemos» y reconoce que, «para mí, es algo nuevo porque soy actriz y ahora es cuando me ha dado por cantar». Pero afirma que lo hace con conocimiento, porque «voy al colegio, estoy yendo a la escuela de música y estoy estudiando canto, piano, solfeo».

Esta es su segunda participación en Veranos del Taoro. ¿Tanto le gustó la primera edición que no quiere perderse esta segunda entrega?

Sí. El año pasado, en Veranos del Taoro, era la primera vez que salía al escenario tras mi enfermedad [sufrió cáncer de mama y tuvo que retirarse de los escenario durante un tiempo] y fue para mí una función muy especial y toda la organización fue muy amable. Hubo una gran complicidad y tras el pase de ¡Ay, Carmela! les dije que quería volver a actuar y a tocar con la banda. Me hace mucha ilusión porque será una de las primeras veces que hagamos un concierto. Ya estuvimos con A grito pelao, hicimos una pequeña gira por la Isla, pero aquello era un espectáculo y esto es un concierto.

En esta ocasión llega con una propuesta diferente, un concierto que promete que estará cargado de humor.

Los temas son de pop, rock, pam, pum, bocadillo de atún. Mis músicos son extraordinarios y no lo digo yo sino que son muy grandes. Jesús, el director musical, tiene su productora y muchos artistas graban con él. Nos lo pasamos muy bien. Aunque lo que proponemos es un concierto, no es un show, pero yo no sé estar encima del escenario con la boca cerrada. No me preparo nada, salgo a torear, pero como tengo muchas tablas como actriz, a la mínima, con cualquier cosa, se lía la marrana. Así que hay momentos en el concierto que serán muy divertidos, aunque aún no sé cuáles porque será un directo en toda regla. Todo fluirá con la energía que se vaya formando junto al público.

Efectivamente cuenta con muy buenos músicos y eso precisamente dificulta en algunas ocasiones cuadrar agendas para ofrecer más conciertos.

Para que nos juntemos los cuatro es muy difícil. Estuvimos en enero en Sevilla, estaremos en agosto en Tenerife y ya no vamos a dar otro concierto hasta febrero, que estaremos cuatro o cinco días en Madrid. Somos exclusivos.

En sus canciones canta verdades como puños pero aderezadas con mucho humor. Es imposible no corearlas.

Qué te voy a decir yo, que las he escrito. A mí me gustan porque todas tienen verdades, como Gloria para ti. Muchas son declaraciones de amor desde un punto de vista que no nos han enseñado. Parece que tenemos que estar unidos para toda la vida pero no, déjame vivir y no me mandes muchos mensajes. Cuando la banda se juntó por primera vez, la única separada era yo, pero ahora ya se han separado todos, así que tenemos canciones de desamor, pero no melancólico y penoso, sino de celebración. También hay otras canciones que tienen una temática política, y con la que está cayendo ahora, imagínate. Nos reímos mucho y decimos que Vamos a ver es un encargo de Vox. La letra es verdaderamente hitleriana. Pero la peña se parte el pecho de reírse. Hay otra canción que tenemos que se llama Western diputados que es una ranchera en la que hacemos crítica desde el humor.

Cuando se pone a escribir canciones, ¿cómo lo hace, lo planea o son ideas que surgen?

Tuve un racha que escribía muchos poemas, que de hecho quiero hacer alguna cosa con ellos. Algunos de los temas están sacados de ahí. Otras veces tengo un texto olvidado que nunca lo he puesto en escena y cuando estamos con una melodía me da por adaptarlo y salen grandes guasas. En el caso de Western diputados, se me ocurrió primero el título y luego seguí tirando del hilo. También hay días que me levanto con una crisis existencial que me atormenta el pensamiento y empiezo a escribir. Escribo por intuición y por cosas que en ese momento estoy sintiendo. Todas las letras tienen que ver con emociones vividas.

Precisamente ha hecho muchas cosas a lo largo de su carrera porque es lo que ha sentido en cada momento y se ha arriesgado a producir las cosas que más le gustaban. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que decida apostar por él?

Me levanto una mañana y pienso que quiero hacer algo y pongo el mecanismo en marcha, voy liando a la gente y al final acabo estrenando algo. Siempre he tenido esa iniciativa porque me nace de dentro. Cuando empecé a trabajar en este mundo, en 1995, lo hacía para otras compañías y me iba bien. La primera vez que hice una gira gané premios, pero había algo que no me llenaba y me estaba aburriendo. Yo sabía que aquello era mi sueño pero me parecía que ya había llegado al máximo y no estaba siendo feliz. Descubrí que lo que quería era hacer mis propias cosas y mucha gente se me puso en contra. Empecé a crear mis historias, y hasta hoy. Desde entonces, la única vez que me he casado con otros proyectos ha sido con The Hole y The Party. En noviembre también voy a hacer un Tennessee Williams con el Teatro Español. Ahora sí me apetece descargarme un poco de la responsabilidad y adentrarme en proyectos que no dependan tanto de mí. Estoy más abierta a no ser la jefa. La única iniciativa que tengo desde mi productora es con la banda porque me lo paso del copón, disfruto mucho y aprendo.