La Galería Artizar regresó este fin de semana, después de no participar en la convocatoria del pasado 2022, a una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del país. Los responsables de la sala lagunera han viajado a Artesantander con un proyecto en solitario de Jesús Zurita (Ceuta, 1974). El encuentro, que celebra su edición número 31, se extenderá hasta el próximo miércoles.

Según la organización, la convocatoria de este año presenta «una excelente calidad con la selección de proyectos, artistas y galerías». Las solicitudes presentadas para acudir a este encuentro, continuaron, incluyen «una mirada variada y amplia de registros artísticos que abarcan, a su vez, las líneas por la que discurre el panorama del arte en la actualidad. Las galerías cada vez ajustan más los proyectos y la calidad, y se adaptan más al concepto de una feria de proyectos que de alguna manera desea ser un reflejo del galerismo español e internacional».

Participación

En total, 86 proyectos se presentaron al proceso selectivo. De ellos fueron escogidos para su análisis un total de 65. La representación internacional llegó de la mano de la Galería das Salgadeiras de Lisboa y de Galerie 3, que viajó desde Austria. También se presentaron solicitudes desde Italia, Reino Unido, Uruguay y México, pero sus propuestas no alcanzaron la puntuación suficiente. Asimismo, 10 galerías participan por primera vez en la feria: las madrileñas Arniches 26, Belmonte, El Chico, Modus Operandi, The Ryders Project y We Collect, Graphe, La Taller (Bilbao), Metro (Santiago de Compostela).

Artesantander recupera para esta edición a galerías que participaron en ediciones anteriores como la valenciana Shiras, Antonia Puyó (Zaragoza), Ángeles Baños (Badajoz) o la propia Artizar. La nómina se completa con galerías veteranas en Artesantander como las madrileñas Moisés Pérez de Albéniz, Rafael Pérez Hernando, José de la Mano, la sevillana Rafael Ortiz, o Set Espai d`Art (Valencia). Finalmente, también participan las cinco galerías cántabras miembros de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria: Espacio Alexandra, Espiral, Exhibit Art Gallery y Juan Silió y Siboney.

En total, tal y como explicaron desde Artizar, la sala lagunera ha participado en este encuentro durante once ediciones. Pedro Pinto, uno de los directores de la instalación con sede en la céntrica calle San Agustín, explicó que al encuentro acuden salas con propuestas basadas en un único artista. «Esta feria es muy importante. Hay que tener en cuenta que se trata de la segunda más longeva de España y está solo por detrás de Arco», precisó.

Además de un excelente nivel de propuestas, la participación en Artesantander viene aparejada de un completo abanico de posibilidades culturales que se desarrollan en la ciudad durante estos días. «Se programan muchas cosas como importantes programas de coleccionistas y hay un caldo de cultivo muy interesante»

Jesús Zurita, que vive actualmente en Granada, lleva varios años colaborando con Artizar. De hecho, ya ha colgado dos exposiciones individuales en la sala lagunera. «Esta es la prolongación de Pólenes, que se pudo ver entre mayo y junio de 2021, después de lo peor de la pandemia», recordó Pinto.

Formado en la Facultad de Bellas Artes de Granada, Zurita es autor de obras de trazos sencillos y precisos, en tinta y pincel, que suelen tener en común la presencia de «una maraña de vegetación que envuelve al espectador» así como el esmerado cuidado del detalle. Influenciado por el Minimalismo, otorga especial importancia a los planos y su lectura bidimensional.

Mientras, la sala lagunera continuará trabajando con su temporada de exposiciones y, después de un merecido descanso veraniego, volverán a la carga el próximo 11 de septiembre con una nueva muestra. En esta ocasión será el turno para ver la nueva producción de Ubay Murillo (Tenerife, 1978).