Aunque cueste asumirlo desde cualquier marco mental mínimamente ordenado y sensato la libertad y la democracia no son valores absolutos e inmutables, ni su ejercicio cotidiano ha estado nunca exento de serios riesgos de desbarre, tal y como ha sucedido en diversas etapas de la historia más reciente de los nuevos populismos políticos. Llevamos ya algunas décadas asentados en la certeza de que nada ni nadie podrá despojarnos de estas conquistas con la impunidad con la que se hacía en otros tiempos, cierto, pero los giros que en los últimos años se han producido en el ámbito nacional e internacional mostrando signos inequívocos de una profunda involución política (Erdogan, Bolsonaro, Trump, Ortega, Morawiecki, Putin…) están trazando un inquietante panorama que hemos de afrontar con la firmeza y urgencia que exige semejante tesitura, tanto por puro sentido común como por el más elemental de los instintos de supervivencia moral e intelectual con el que cualquier sociedad democrática ha de afrontar las posibles amenazas de los sectores más nostálgicos del «viejo orden», camuflados bajo las siglas de una formación que aspira en nuestro país a disponer de importantes cuotas de poder a partir del próximo 23 de julio.

El reciente aterrizaje de la extrema derecha en las instituciones territoriales y municipales españolas a consecuencia de los resultados que arrojaron las elecciones del pasado mes de junio se está haciendo notar, y de qué manera, en el ámbito cultural especialmente, despertando en la conciencia ciudadana aquellos temores que creíamos ya proscritos de nuestro entorno social, temores como los que desataba la omnipresencia de la censura oficial en todas y cada una de las actividades de la vida pública y que se hacían durante los años de plomo, a cuyo yugo estuvieron sometidas varias generaciones de españoles, impidiéndonos el acceso libre a manifestaciones culturales que no comulgaban con los estrechos márgenes de tolerancia que mostraba el régimen establecido. «Un partido que, a nivel local, pide retirar de la circulación obras de Lope Vega y Virginia Woolf y se opone a la proyección de películas como Lightyear, porque aparecen dos mujeres besándose, ¿Qué no será capaz de ejecutar desde un ministerio?», apuntaba juiciosamente el pasado martes Victor Lapuente en su columna de El País. Solo imaginarlo me provoca escalofríos.

Es un hecho indubitable: cualquier demócrata que haya experimentado en vivo y en directo los devastadores efectos que provocó en nuestro país la represión cultural durante la dictadura franquista no podría borrar de su memoria la profunda frustración que nos generó aquel desolador escenario en el que se nos privaba, día tras día, de la posibilidad de entrar en contacto con manifestaciones artísticas, pedagógicas, científicas o editoriales que no se ajustaran a los rígidos códigos morales, religiosos y políticos que nos imponía el régimen en su infatigable empeño por establecer severos límites a la libertad de expresión y de elección.

Durante más de cuatro décadas, centenares de películas, novelas, ensayos, poemas, espectáculos teatrales y proyectos musicales, así como un largo rosario de actividades artísticas de calado fueron objeto de cancelación o, en el peor de los casos, de censura previa por un sistema dispuesto a paralizar cualquier avance en el terreno de las ideas, enarbolando la enseña del patriotismo en su versión más sectaria, represiva y casposa. Pues bien, llegados a este punto creo pertinente hacer un breve repaso de lo que ha sido la historia de la censura, al menos en el ámbito cinematográfico español.

El 15 de diciembre de 1976, un año después de la muerte del autócrata, un referéndum nacional aprobaba el proyecto de reforma política planteado por el Gobierno que presidía entonces Adolfo Suárez. Así comenzaba la segunda fase de la Transición hacia una democracia liberal que culminaría, en primera instancia, con la aprobación el 6 de diciembre de 1978 de la Constitución. Y casi un año más tarde, el 11 de noviembre de 1977, con la fuerte oposición de los sectores más afines a las esencias ideológicas del ancien régime, desaparecería la censura cinematográfica porque, de hecho, la lenta descomposición del sistema nacionalcatólico dejaba serias fisuras que aprovecharían ladinamente los eternos enemigos de las libertades públicas para poner palos en las ruedas del progreso e intentar judicializar cualquier caso relacionado con un guion o película acabada que socavara los principios fundamentales que alimentaban el establishment desde la toma del poder del Estado por el bando nacional en abril de 1939.

En cualquier caso, se registraron escándalos para todos los gustos. Desde películas que, según los animosos fiscales encargados de materializar las correspondientes denuncias, cargaban contra instituciones intachables, como el Ejército, la familia o la Iglesia, o las que, simplemente, no guardaban el «decoro exigible» ante asuntos tan vidriosos como, por ejemplo, el matrimonio, la corrupción política, el mundo de las drogas, el crimen organizado, el sexo, la homosexualidad o la prostitución.

El crimen de Cuenca (1979), de Pilar Miró, que denuncia la ominosa conducta de la Guardia Civil ante dos campesinos de una aldea miserable en la España rural de principios del siglo XX, que son torturados y encarcelados durante 18 años sin la menor prueba concluyente de su supuesto crimen fue, probablemente, el caso más escandaloso de intervención judicial tras la abolición de la censura. Los responsables de esta película, que se convirtió en emblema de un nuevo cine, libre, independiente y bizarro, y que nacía en una España timorata tras cuatro décadas de represión cultural, fueron absueltos de los delitos que se le imputaban y acabó estrenándose dos años después con el consiguiente perjuicio ocasionado a sus productores y a su directora.

Meses antes de su muerte prematura, en octubre de 1977, Pilar Miró aún esperaba las disculpas de los muchos que, al amparo del proceso, activaron la máquina del fango con un único propósito: arrojar sobre su honor personal las más viles e inimaginables calumnias. Fueron también víctimas de estos ataques otros títulos de gran renombre y de reconocido prestigio, como Los santos inocentes (1984), de Mario Camus; El desencanto (1976), de Jaime Chávarri; Siete días de enero (1979), de Juan Antonio Bardem; Pascual Duarte (1975), de Ricardo Franco; Furtivos (1975), de José Luis Borau, Canciones para después de una guerra (1971), de Basilio Martín Patino o Caudillo (1975), también de Patino, que, por razones ideológicas más que obvias, sufrieron los rigores de los nuevos inquisidores pues, si había una sola cuestión innegociable para la censura esa era, naturalmente, el cuestionamiento de la figura y la obra histórica de aquel general rechoncho y de voz atiplada que transformó España, durante cuarenta años, en una fatigosa, aburrida y cruel pesadilla cuyo espíritu algunos pretenden hoy resucitar.