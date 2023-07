Esta noche sale Teide. ¿Por qué han elegido esta canción como single de salida del álbum?

Ya he sacado un par de singles a la calle, aunque es verdad que focus track es Teide. He sacado la de Ya no está, que es la de góspel, saqué Room 302, que es de mis favoritas también y saqué la canción con Bejo, Si preguntan. Decidimos que fuera Teide la canción porque no hay nada que represente más a Canarias que el Teide. Queríamos que la gente viera que, a parte de las raíces que estoy trayendo, del 2000, del R&B, que es lo que reconoce a Maikel Delacalle, estoy trayendo no solo el acento canario, sino también un poco de la cultura y de la tierra. Y el Teide al final es es muy importante para nosotros.

En la canción que lleva el nombre del disco Códigos, «desde el bloque al escenario», haces referencia a tu barrio, a tus comienzos.

Es así. Con 'del bloque al escenario' me refiero a que todas estas cosas que yo hago ahora en el escenario y cómo me expreso, yo antes lo hacía en la calle, literalmente en la calle. Batallaba con otra gente cuando tenía 14 años, 13. Le enseñaba mis canciones a la gente en las escaleras del barrio donde todo el mundo se sentaba a comer pipas y a hablar. Por eso, literalmente digo desde el bloque al escenario, porque fue de un día para otro, pasar de hacer una cosa a hacer otra, a cumplir mi sueño.

Al final uno de tus códigos es no olvidar tus orígenes.

Totalmente. Yo no me puedo olvidar de dónde vengo. Mi abuela Juana, en paz descanse, que Dios la tenga en su gloria, siempre me decía que lo más importante es no olvidarte de dónde vienes, las raíces. Ella decía esta frase, ella me decía mucho: 'Si uno ha comido mierda, tampoco puede creerse más que nadie'. Y es así. Yo siempre pienso en el lugar de dónde vengo, no solo el barrio, sino la tierra de la que vengo, donde sé que hay muchas familias trabajadoras y humildes, igual que yo. Nunca me olvido de que, si yo me puse este nombre, es para representar a la calle. Ser la voz de la calle, como quién dice, seguir siéndolo eternamente.

Y además de no olvidar de dónde vienes, ¿cuál dirías que es tu código o tu valor principal?

Yo creo que es la lealtad. Gracias a la lealtad y a la gente que me rodea, que ha sido leal a mí y yo a ellos, he llegado al punto en el que estoy. También gracias a los que no han sido leales he aprendido mucho. Por eso te digo que la lealtad creo que es lo más importante, porque te das cuenta quién está y quién no está.

Empezaste escuchando 2Pac, que tu primo te enseñó sus canciones, y luego pasaste a influencias como Craig David, Lauryn Hill… ¿Quiénes dirías que son tus mayores referentes ahora mismo?

Siguen siendo los mismos artistas. Mi planteamiento es que cuando tú eres fan de alguien, eres fan de alguien eternamente. Porque te gusta, te gusta ese artista, no eres fan del momento. Si me preguntas a mí si todavía escucho a Craig David, a Lauryn Hill, a 2Pac..., los escucho más que antes y las mismas canciones, que es lo más increíble. Y a esto le sumo que ahora también me fijo mucho en ese sonido urbano, escucho mucha salsa, escucho muchas canciones de Joaquín Sabina, de Alejandro Sanz, para fijarme en las letras. Creo que algo que me diferencia de otros artistas de la escena, que también componen muy bien, es que yo soy más pulcro en ese aspecto.

¿Y hay otro lugar, además del musical, en el que encuentres inspiración?

La inspiración yo la encuentro en la calle, pero donde más inspiración encuentro es en mi casa. Cuando puedo ver a mi padre después de todo lo que ha luchado y lo que ha trabajado, a mi abuela, a toda la familia, cuando veo lo que ha hecho por uno, para que uno estudie y tire para delante. Esa es la inspiración máxima.

¿Cómo dirías que ha evolucionado tu música en este disco con respecto a la música que venías haciendo?

En lo que más ha evolucionado, y te voy a ser súper sincero y franco, es que antes, musicalmente, no tenía tanta libertad como ahora. Nunca la había tenido. Ahora canto lo que yo quiero, lo que siento en el corazón de verdad, no me pienso ninguna palabra que vaya a decir. A pesar de que cuide todas mis letras, porque como ya saben soy de los compositores que más cuida las letras para que todo esté bien, para que no haya nada machista y no haya nada por otro lado, intento cuidarlo mucho eso. Y, en este disco, me salió solo, directamente. No tuve ni que cuidarlo, porque hablaba desde el corazón. Y como mi persona también es una persona que es muy correcta, entonces el disco también lo está siendo. Creo que van a poder escuchar lo que escuchaba yo de niño. Yo nací en el año 94 y me acuerdo de estar en el 2005 con mi padre en el coche y tener un disco pirateados de estos que te descargabas y demás, un disco que era de música negra, que algún Dj mezclaba todas las canciones. Y bueno, todo lo que le llamábamos antes música negra, que hoy en día ya lo dividimos y lo llamamos R&B, hip hop, trap..., todos estos sonidos, pues quiero que la gente vuelva a sentir esta sensación. Que vaya con la familia al coche y que lo pueda escuchar desde la abuela hasta el niño. A pesar de que mi nombre sea Maikel Delacalle y represente la calle, en este disco estoy hablando de los códigos y los códigos son algo mundial.

Las Islas están muy presentes en tus canciones, como pasa también con Quevedo, ponéis el foco en sitios concretos de, en tu caso Tenerife, en el de Quevedo de Gran Canaria. ¿Cómo te sientes poniendo en el mapa tu tierra?

La verdad que increíble. Date cuenta de que lo llevo haciendo ya desde el 2015, 2016, cuando pegaba esas canciones. Porque independientemente de que nombrara o no los barrios, grababa en ellos y ponía las ubicaciones para que la gente los conociera, como el Médano, como San Isidro, que son donde yo veraneaba y donde yo vivo. Pero creo que hoy en día mola mucho, porque lo estamos haciendo todos los artistas. Quevedo, Juseph, yo..., hay muchos artistas que estamos en esta línea para recordar que, por ejemplo, si Jay Z te habla de Brooklyn, ¿por qué nosotros no vamos a hablar de Tenerife?

¿Tienes algún ritual o hábito para justo antes de empezar un concierto?

Siempre antes de salir me santiguo tres veces y rezo un padre nuestro tres veces. Siempre lo hago, lo hago desde el primer concierto. Y pido ayuda y gracias.

¿Y qué es lo que más disfrutas cuando estás encima del escenario?

Ver la cara de la gente. Yo sigo teniendo la misma ilusión, pero ver la ilusión de la gente... El otro día mismo, un chaval fue a verme a un concierto y tenía un cartel en el que ponía 'mi sueño es cantar contigo la canción de Ganas'. Lo subí al escenario y vi en los ojos esa ilusión. Saber que le puedo cumplir el sueño a las personas solo por ir a cantar..., es increíble.

¿Cuál dirías que es tu mensaje a los artistas canarios emergentes como alguien que lleva ya sus años en la industria?

Les diría que aprovechen, que es el momento de Canarias. Me siento responsable de haber abierto unas puertas que después, detrás de mí, las siguieron abriendo Cruz Cafuné, Ptazeta, Quevedo y demás. Y seguimos abriendo la puerta más y más y más, para que pueda seguir la gente. Que aprovechen la oportunidad de que Canarias está en el mapa para dar todo su talento.