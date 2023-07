Viene este verano a Tenerife con Mastodonde, uno de los proyectos a los que imagino que le tiene más aprecio. ¿Hacía mucho tiempo que no actuaban en la Isla?

Estuvimos hace poco en un festival en Gran Canaria pero en Tenerife hace mucho tiempo que no vamos. Y la verdad, me gusta mucho. Sobre todo en verano y al aire libre como es en este caso. Pinta muy bien.

¿Qué es lo que encuentra, y que le atrae tanto, de subirse con su compañero Enrico Barbaro al escenario?

Esto no es sólo una propuesta. Esta es mi música y precisamente por eso es especial porque no es un encargo, no es una obra.Esta es nuestra banda, mi sueño, mi trabajo y mis canciones. Es lo que queremos contar, lo que queremos decir, nuestra forma de expresarnos como artistas, lo más personal que hay y lo que está más cercano a la prolongación de nosotros mismos. Entonces no es que se convierta en lo más especial, es que va mucho más allá, es nuestra vida. Es la música que hacemos y las canciones que queremos hacer y lo que queremos contar. Se convierte en una especie de performance a corazón abierto, en una necesidad artística.

Han estado de concierto, recientemente, en lugares como Valencia. ¿Cuáles son los planes de Mastodonte de cara al verano?

Realmente estos son los últimos coletazos de una gira que llevamos haciendo hace bastantes años con el primer disco y que hemos ido transformando a partir de los tiempos que han llegado. Con la pandemia tuvimos que reducir gastos, tuvimos que concretar y creamos este Simplemente perfecto yendo a lo primigenio y centrándonos mucho más en los arreglos musicales y en intentar hacer al público bailar. Siempre nos ha gustado trazar un marco dramático, sobre todo porque estoy yo y no entiendo un concierto o una puesta en escena sin eso, aunque sea con una perfomance o en la actitud. No somos una banda que simplemente salgamos a cantar las canciones y punto. Queremos contarlo y para ello intentamos buscar todo lo posible: desde las luces al vestuario, a la acción, el movimiento y también con lo que decimos para poder transmitir lo que queremos contar. Pero en este caso, en los últimos coletazos, decidimos que lo más importante era hacer bailar al público. Quizás porque venimos desde un lugar de pandemia en el que, aunque ya parece que se nos ha olvidado, hemos estados un poco como envejecidos durante dos años. Dimos entonces una vuelta a lo que era el show y Enrico creó arreglos electrónicos mucho más elegantes, mucho más potentes y estamos haciendo esta gira con la que ya estamos encarando los últimos conciertos. De los últimos, de hecho, será el que demos ahora en Tenerife. Empezaremos después con el segundo disco, que está grabado ya, y del que si todo sale como esperamos en octubre tendremos los singles fuera.

Confirmado que habrá segundo disco y será en breve...

Sí, el disco está hecho y es importante seguir de gira, aunque quizás no con tanta asiduidad como lo hacíamos el año pasado. Sí, en octubre o noviembre sacaremos el primer single y estaremos con el nuevo show en diciembre, supongo y si todo sale bien.

¿Vendrán por Canarias entonces, no?

Claro, eso es lo que tiene que ocurrir y por eso te lo cuento. Para que veáis ahora la anterior gira y poder volver luego con la nueva.

¿Aprovechará su estancia en Puerto de la Cruz para disfrutar de alguna de las otras propuestas escénicas del festival?

Pues ojalá pudiera pero vamos con el tiempo justo y sigo trabajando aquí. Me encantaría poder quedarme a disfrutar de la Isla y ver el resto de obras y shows. Y quedarme, incluso, de vacaciones. Pero es que es imposible.

Usted conoce bien Tenerife. Por ejemplo, rodó aquí Sky Rojo, la serie de Netflix.

Bueno, estuve menos porque todo lo que tenía Romeo estaba en su despacho, que se rodaba en Madrid. Mis compañeros disfrutaron más de la Isla. Además, teníamos un vacile porque ellos se podían estar ahí en las playas y yo estaba encerrado en un plató. Pero he vivido mucho en Tenerife. Rodamos ahíma ma de Julio Medem y he estado mucho de gira por Tenerife. Me han pasado cosas muy buenas y le tengo mucho cariño a la Isla.

Pues entonces queda prometido que pasarán por Tenerife en la próxima gira de ese nuevo disco de Mastodonte que se llama...

No te lo puedo decir (risas) pero es aún más intenso que el último y también hará bailar a la gente. Creo que bailar es una necesidad, se pueden bailar incluso las penas. Siempre digo que quien mejor baila no es quien mejor se mueve, sino quien más se celebra a sí mismo. Y esto es lo que necesitamos hacer.