El vino de Rioja ha sido la inspiración empleada en esta última ocasión por el diseñador palmero Andrés Acosta para dar forma a su nueva obra de arte. El creador, quien ya ha vestido a conocidos rostros nacionales como la presentadora Cristina Pedroche o la cantante Chanel Terrero, acepta el reto lanzado por la denominación de origen calificada (DOCa) Rioja y ha dado forma a un elegante vestido que lució la pasada semana la empresaria y exmujer del cantante Alejandro Sanz, Raquel Perera, en la gala de los ELLE Gourmet Awards 2023 celebrada en Madrid, y donde los vinos Rioja tuvieron un papel protagonista.

Andrés Acosta asegura que fue «toda una sorpresa» que quisieran contar con él para esta aventura a contrarreloj, puesto que tan solo contó con dos semanas para realizar el encargo. «Nunca había hecho nada así», afirma el palmero, quien suele inspirarse para sus creaciones en destinos recurrentes para él. «Pero en este caso yo no controlaba demasiado ni el lugar ni el concepto», reflexiona Acosta quien además tenía el peso de trabajar sobre «una idea patria, que todos conocemos y de la que toda España se siente orgullosa».

Además, añade que «los vinos blancos son el secreto mejor guardado de Rioja» y precisamente este encargo buscaba convertir la cita en el pistoletazo de salida de la temporada de verano y de vinos más frescos. «No quería caer en tópicos y por eso me parecieron inspiradores los paisajes de los viñedos, todos esos lugares que invitan a perderse en la prosperidad y la abundancia», reflexiona Andrés Acosta, quien también ha querido plasmar en este vestido la esencia del verano, «esa época que parece la recta final del año, en la que lo sueltas todo para volver a comenzar en septiembre».

Andrés Acosta ha dado forma a un batín confeccionado en seda en verde hoja de uva, con los puños cuajados de bordados con cuarzos en diferentes tonos cosidos a mano. El diseñador ha empleado una silueta conocida ya por él, lo que ha facilitado este trabajo a contrarreloj. Precisamente Acosta bordó los puños del vestido en líneas que simulan los caminos que conforman los campos de vid. Además, el collar que acompañó a esta creación está compuesto por un degradado de cinco tonalidades de cuarzos naturales en verde, cuarzo fresa, cuarzo rutilado, citrino y peridoto, unas tonalidades que rinden tributo a algunas de las variedades autóctonas del vino blanco del Rioja.

Fiel a su estilo de trabajo, Acosta trató de introducir en la pieza el reciclaje y la sostenibilidad. «Justo tenía seis metros de la tela que necesitaba en el taller. Muchas veces me resulta complicado encontrar el color específico que busco así que fue una suerte que además me quedara justo el tamaño que necesitaba para la confección. Además, el vestido está realizado exclusivamente con materiales naturales y eso me parece importante ya que nos inspiramos también en un producto natural como es el vino», relata.

Para elaborar todo este mensaje Acosta también se ha valido del conocimiento de Raquel Perera, quien es psicóloga y acompañó al palmero a lo largo de todo el proceso de confección. «Me ha gustado poder conectar con ella desde la parte más espiritual para que este vestido se convirtiera en un talismán para ella», relata Acosta. Y todo ello lo pudo cumplir puesto que, afirma, «ella se sintió muy reconocida en esta pieza» y destaca la posibilidad que tuvo de participar en el proceso de creación, un aspecto que «fue muy gratificante para todos».

Así, este diseño es una pieza única que lució Raquel Perera como invitada de excepción a la Embajada Italiana, donde tuvo lugar gala de los ELLE Gourmet Awards 2023. «Este vestido está lleno de fuerza y sentimiento. Todo un homenaje a la artesanía y la herencia de Rioja que han cobrado forma a través de esta auténtica joya, qué gran honor poder formar parte de este proyecto junto a Andrés», comentó Raquel durante el evento.

Más allá de este importante reto, Andrés Acosta adelanta que «pronto podremos dar más noticias sobre nuevas colecciones y trabajos» y celebra que el sector se haya ido reactivando en los últimos meses tras la crisis sanitaria. «Estamos creciendo a un ritmo sostenido y parece que las cosas se van dando en los tiempos perfectos», celebra el joven palmero, que vive un momento dulce en su trabajo.