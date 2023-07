La escena musical canaria no para. Desde hace unos años Canarias se ha posicionado como uno de los escenarios principales de la música hispanohablante. En este 2023 parece que los mejores artistas de las islas se han puesto de acuerdo para sacar disco, y tras el grancanario Quevedo y el tinerfeño Cruz Cafuné, es el turno de otro de los mejores representantes de nuestro panorama local: Maikel Delacalle.

El artista de San Isidro lanza este jueves, a las 23:00 horas, su primer álbum de larga duración, 'Códigos', pero su historia viene desde atrás. En 2016 irrumpía en la escena musical un joven del sur de Tenerife con ganas de triunfar. Canciones como 'Mi Nena' o 'Ganas' se escucharon por todos lados cuando en Canarias no existía el panorama musical actual. En cada tema superó las veinte millones de reproducciones en Youtube, pero fue uno el que lo hizo conocido en todos los rincones de España y América Latina.

'Or Nah' superó las cien millones de visualizaciones y catapultó a Maikel a los oídos de los amantes del R&B, del reggaeton y del rap con su estilo diferente. Desde ese 2016 hasta ahora, el cantante tinerfeño no ha parado de sacar música propia, 'Condiciones', 'Amor de Cine' o 'El Capo'; también se le han visto colaboraciones con conocidos artistas del género como Justin Quiles ('Jaque Mate'), Eladio Carrión ('Si Tú Me Quisieras') o Mala Rodríguez ('Fanático'); o covers de lo más virales, como la que hizo del tema Love Yourself ('No Quiero Llorar').

Un disco con tintes canarios

Tras probar en distintos géneros, el nuevo disco de Maikel Delacalle, del que ya se han escuchado distintos temas, viene cargado de colaboraciones canarias. De las 14 canciones que saldrán en el disco, en cuatro viene acompañado de artistas locales: Eva Ruiz, Bejo, West Dubái y Quevedo. Con este último protagoniza el remix de uno de sus temas más escuchado, 'Mi Nena Remix', y que presentaron en el concurrido concierto que dio el artista de Gran Canaria en Madrid.

Además, cuenta con la colaboraciones de uno de los mejores productores del panorama musical, Acción Sánchez, que forma parte del tema 'Ya no está'. Este tema ya ha visto la luz y cuenta con un cuerpo de ghospel que acompaña a Delacalle a lo largo de la canción, dedicada a su madre y a su abuela.

El primer álbum de larga duración de Maikel Delacalle está muy cerca de ver la luz. Recordando la frase de Cruz Cafuné en la Intro del disco de Quevedo, ¿será este canario el que saque el disco del año?