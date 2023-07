La XI edición de Canarias Surf Film Festival aterriza en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife desde el jueves 13 y hasta el sábado 15 de julio con proyecciones de cine, actuaciones musicales, exposiciones y ponencias como la de Kepa Acero (Algorta, 1980) que es uno de los invitados de esta cita que pretende conectar a directores de películas, atletas, amigos y familia para disfrutar de las distintas historias capturadas por la cámara de los mejores artistas del género. Acero protagonizará una entrevista pública en la que no solo hablará de surf sino también de sus experiencias vitales a lo largo de los años y los viajes que ha realizado y que «han sido todos los que he podido hacer pero no todos los que me gustaría». También protagonizará una clase magistral de diseño de tablas de surf porque «creo que es una de las grandes desconocidas del mundo del surf; nunca aprendemos nada sobre la herramienta que utilizamos». Con sus vídeos y documentales, Kepa Acero busca «escapar de la parte más artificial del surf y darle más profundidad a la esencia de coger una ola».

Empezó en el mundo del surf desde muy pequeño, cuando veía a sus hermanos mayores practicar este deporte. ¿Fueron ellos los que lo introdujeron en el mar?

Para mí ha sido todo muy natural. Yo era el más pequeño y mis hermanos empezaron a surfear con 9 años. Yo no me acuerdo de mi primer contacto con el surf sino que ha venido todo con total naturalidad. El agua ha sido mi medio desde pequeño y me siento mejor en el agua que en tierra muchas veces, es un lugar al que estoy más familiarizado aunque siempre manteniendo el respeto por el mar. Yo soy de Algorta y allí la cultura del surf tiene ya muchas generaciones a sus espaldas; para nosotros este deporte como para otros el fútbol.

Habla con tanto cariño del mar a pesar de haber sufrido un importante accidente practicando surf hace algunos años. ¿Ha cambiado algo para usted en este tiempo?

Buscamos olas muy potentes. Hay diferentes modalidades dentro del surf y hay personas que cogen olas sin riesgo, pero las que hacen tubo, que son las que suele haber en Canarias, se producen con muy poca profundidad y requieren un compromiso mayor con lo que estamos haciendo. De tantas veces que buscamos esas olas, hay más probabilidades de que te pegues un golpe fuerte. A mí me pasó, en mi casa, pero afortunadamente todo salió bien. Para mí ha sido un aprendizaje vital y cuando salí del hospital me dije que eso era lo que quería hacer y con más fuerza que nunca.

Otra faceta importante dentro de su carrera ha sido la parte audiovisual. ¿Se dio de una forma natural, como la llegada al surf? ¿Ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha?

Totalmente. Al principio de mi carrera era competidor y siempre viajaba con fotógrafos e iba captando lo que hacían. Tenía nociones, aunque no muy académicas, de lo que iba buscando un fotógrafo, así que tenía influencias. Empecé con esto en la época en la que nació Facebook y allí vi una oportunidad para poder documentar mis viajes sin tener que depender de las revistas. Eso me permitía escribir mi propio libro y democratizó poder contar historias. Nuestra generación inventó el selfie porque empezamos a grabarnos a nosotros mismos. Hice un primer viaje en solitario, una vuelta al mundo, y un patrocinador confió en mí y quiso que viviera de esto. Ahora han pasado 13 años y ya me lo creo. He tenido que ir adaptándome porque ahora hay mucha gente que lo hace y he tenido que buscar mi camino.

Surfear con la mente puesta en grabarlo, ¿cambia mucho la forma de practicar deporte?

Sí. He cometido muchos errores. Creo que los que nos dedicamos a esto se nos da bien surfear, en primer lugar, y hemos tenido una inquietud sobre literatura, el documental, contar historias y eso es lo que ha hecho que a algunos se nos haya acabado la carrera deportiva. Esto es complicado porque las nuestras parecen historias de personas que se hacen a sí mismos pero cuidado con eso porque todo el mundo tiene un talento pero no todo el mundo tiene precisamente ese talento. A veces veo a chavales que se van por ahí y quieren lograrlo y está claro que no lo van a conseguir. Está mal entendido el mensaje a veces, así que hay que tener cuidado.

¿Con qué lugar de los que ha visitado se queda?

Hay muchos lugares porque ha vivido grandes momentos con otras personas, pero también solo yo. Si tuviera que elegir solo uno creo que sería el desierto de Namibia, igual porque fue mi primera experiencia en solitario y fue muy intensa. Pasé muchos días y noches en los que nada se mueve en el desierto pero mi cabeza se movió mucho y fue un momento personal muy especial y reflexivo.

¿Qué le parece el mar canario para practicar surf?

Canarias es para nosotros como el Hawái de Europa por la morfología de la tierra, la lejanía de los polos, por las borrascas, que vienen de muy lejos y todo eso es lo mejor. Se dan una serie de circunstancias que hacen que Canarias sea un lugar de referencia y muy especial. Vamos todos los inviernos porque, en el hemisferio norte, el invierno siempre tiene mucha más energía.

¿En qué proyecto está trabajando ahora?

Estoy con varios proyectos pero destacaría uno que aúna ciencia y surf. Aún no le he puesto nombre al documental pero ya lo estamos grabando y es sobre la creación de las olas. Nuestra idea es contar el viaje de una ola. El origen está en el Sol y en las borrascas, que originan una ola en el Polo Norte y inicia un viaje largo, de unos 15 días, hasta que llega a la orilla y nosotros surfeamos su muerte. Hay un proceso fascinante de 15 días antes de eso. Los surfistas siempre decimos que tenemos una conexión con la naturaleza pero creo que en estos tiempos en los que internet nos da tanta información sobre las previsiones del mar, las nuevas generaciones corren el peligro de no saber de dónde vienen esas olas. Queremos concienciar y dar a conocer ese proceso maravilloso.