Es de esas ideas que cuando surgen dicen, «vaya, ¿pero cómo no se les ocurrió antes?». Sabíamos de la 101 Brass Band, ese grupo de pasacalles alocado. Y por supuesto que llevamos años siguiendo a Arístides Moreno y su particular humor sensible. Cierto día en La Orotava, la 101 llevaba a la gente de la calle al escenario donde actuaba Arístides. El cantante-compositor quedó fascinado, y por esas cosas de la música, la Brass Band se subió al escenario y juntos improvisaron un Felicidad. «Arístides la hizo cantando con un megáfono, fue un momentazo increíble, y ya cuando nos dijo de trabajar juntos... ¡no nos lo pensamos ni un segundo!», relatan desde la 101. Arístides aporta su versión: «Improvisando Felicidad sentí que era eso lo que me faltaba, la felicidad, la alegría, la fiesta y el sonidazo, esa energía tan bonita. Se los propuse y de inmediato me dieron el ‘sí queremos’. Yo, que venía de un tiempo oscuro a nivel personal, me iluminé como una bombilla”.

La conjunción es cósmica. Artísides: «Siento que estábamos predestinados, ellos me han devuelto el disfrute, el formar parte de un organismo donde lo que nos une es el amor por la música. Para mí son medicina». 101: «Profesionalmente nos ha abierto un mundo completamente nuevo, subirnos al escenario microfoneados, pulir nuestra forma de trabajar para acompañarlo, ha sido un cambio que nos encanta». Lo que iba para una pequeña gira se terminó consolidando como una de las propuestas de mayor éxito en toda Canarias (aquí todos tienen palabras de agradecimiento para la productora BColina). Uno de la 101 me confesó una vez que había fines de semana que él cogía un avión el jueves sin saber ni dónde iban a tocar, y regresaba el lunes a casa después de pasar por medio Archipiélago. Una fórmula loca que ahora tiene disco. Abrassong, canciones que abrassan contiene varias versiones en onda 101 de clásicos de Arístides como Horcón Boys o Canción de autoayuda… Una de las grandes noticias es que presenta nuevo material de Arístides, caso del primer clip del disco, el trepidante Mr. Money. También es nueva El pulpo de acapulco, y varias canciones del disco Shinco de Arístides se retoman aquí con nuevos arreglos. Y si quieren disco, ¡a comprarlo! El proyecto recurre a una idea muy 1995, quien quiera el CD tiene que conseguirlo en sus actuaciones, no está en plataformas. «Pues sí, llevarte el disco al final de un concierto como recuerdo es una nostalgia que nos gusta y que está funcionando, más adelante si se subirá», explican. Aprovechen porque se viene gira con el disco, coreografías y vestimentas de estreno, más el pelotazo de alegría que son Arístides Moreno y la 101 Brass Band, son doce pero parecen cien. El sonido urbano canario le debe mucho a Soul Sanet. En activo desde 1995 con su callejera mezcla de soul y rap, hace unos años retomaron la actividad con el reconocimiento que merecen. Desde entonces se lucen en nuevos temas, el último es éste Libertad, pieza en clave latina donde cobra más fuerza su fusión. El peso lo lleva el rapeado del autor, Jefry Morales, en torno a un vigoroso estribillo donde pega su polifonía característica. Todo sobre una base salsera con deje a Lavoe y tres cubano. Más canarios que nunca, Soul Sanet son la muestra perfecta de cómo madurar sin hacerse viejo. Dactah Chando es de las voces más personales del reggae a este lado del Atlántico; aunque lo de reggae con este nuevo Quédate cerquita cae un poco más de lado. Mantiene Chando esa calidez vocal y esa habilidad melódica, sobre todo en un estribillo que es puro verano. La diferencia llega de la base musical, con experimentos hacia apuntes electrónicos y el reggae más como atmósfera y vibración que como eje central, de nuevo Chando buscando otros caminos sin perder cariño. Este single, que viene acompañado de un inquietante vídeo, es adelanto del nuevo larga duración de Chando, en la calle para noviembre. Hazte diyei’

Parlamento del Futuro Movimiento político y DJ, moviendo futuros Parlamento del Futuro es un espacio de debate donde la dinámica la marca un DJ. Suena tan interesante como parece. Este proyecto, ideado y desarrollado por Tenerife LAV, cerró su cuarta temporada el pasado viernes, 30 de junio, en Baladero. El particular espacio de Las Palmas de Gran Canaria acogió un taller sobre los planteamientos del Parlamento y una posterior fiesta con sesión DJ donde lució contundente el nuevo sistema de sonido de Demolition Services. Pero, ¿qué es Parlamento del Futuro? Extraemos la explicación de su dosier: «Es un proyecto de mediación escénica (mediaciones vivas) que profundiza en la capacidad de les jóvenes para dialogar, diseñar contenidos y proponer posturas e ideas desde la palabra y el cuerpo desde los propios intereses y códigos de la juventud: la opinión y con ello la construcción del imaginario del conjunto como discurso colectivo». El proyecto lleva desde 2020 desarrollándose en Institutos de Enseñanza Secundaria de toda Canarias, con residencia especial en el teatro La Granja de Santa Cruz de Tenerife. La idea es desarrollar un Parlamento de jóvenes, donde se plantean los temas de debate, se reflexionan en torno al cuerpo guiados por la música de un DJ: «Usamos la metáfora del Parlamento como reunión de representantes del pueblo donde se discuten y resuelven los asuntos públicos y como espacio y dispositivo físico. Los y las participantes son invitadas a un viaje hacia el futuro a través del cuerpo, la música y la palabra, en el que descubrir el hilo de experiencias compartidas, de intuiciones y de saberes no expertos, que son necesarios considerar para imaginar y cuestionar el porvenir y representarlo», apuntan. Los asuntos a debate se plantean por y desde el baile, siempre con cuestiones vinculadas de manera directa con las inquietudes de la juventud participante. Los DJ que pusieron la parte musical de esta última temporada en Parlamento del Futuro fueron Dita Konnat, Miriam G aka Red B*cht, Woodhands, Juana La Cubana, Sam AM y Ninfa en edición especial en el Aguere Cultural. Parlamento del Futuro está seleccionado como proyecto modélico para el Encuentro de Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. Los responsables de Tenerife Lav se trasladan el próximo octubre a Valladolid, sede este año del Encuentro, para exponer su trabajo junto con otras propuestas escogidas tanto nacionales como internacionales. También en octubre de este año arrancará una nueva temporada de este curioso Parlamento del Futuro.