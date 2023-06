NaNa es un espectáculo de danza–teatro en el que dos personajes buscan el sueño de formas diferentes y abstractas. A través de sus cuerpos, las intérpretes Paula Carmona y Teresa Martín son capaces de trasladar al espectador hasta su infancia y lo invitan a realizar un viaje onírico. Las dos protagonistas se encuentran, chocan, se oponen y el sueño las inunda. Este es el primer espectáculo de que lo que ha pasado a denominarse Proyecto Nana, una compañía que visita por primera Tenerife y que actuará en el Teatro Victoria de la capital chicharrera el sábado 1 de julio, a las 17:30 horas, y el domingo 2 de julio, a las 12:00 horas. NaNa es un punto de encuentro entre la danza, el teatro y el público familiar. Las dos intérpretes instan a los espectadores tinerfeños a acudir a estas dos citas culturales, en las que «les acogeremos y su presencia nos hará muy felices».

NaNa recibió el Premio Fetén a Mejor espectáculo de danza teatro en 2018. La compañía se ha propuesto, así, crear nuevos públicos prácticamente desde la cuna y eso, reconocen, «ha sido una sorpresa» hasta para ellas mismas. «Cuando empezamos a trabajar en esta idea, queríamos llegar al máximo público posible pero nunca pensamos que se interesaran niños tan pequeños», reflexiona Teresa Martín quien recuerda que, «en el primer circuito en el que participamos, nos llevaron a guarderías y llegamos un poco preocupadas, pero esto ha sido un regalo porque nos encontramos con bebés, con espectadores que no tienen filtro y nos dan la verdad completa».

NaNa ha permitido a sus intérpretes, «aprender sobre cómo es el ser humano» y han «ganado confianza» con las personas tras todas estas funciones. Así lo afirma Teresa Martín, quien asegura que los bebés son «una fuente de emociones». Esta la primera vez que el Proyecto NaNa aterriza en Canarias con alguno de sus cuatro espectáculos. Era un deseo de la compañía desde hacía tiempo traer sus propuestas al Archipiélago por lo que celebran esta oportunidad de que les ofrece el XXI Circuito de la Red de Teatros Alternativos.

Proyecto Nana surgió con esta propuesta escénica que ya ha tenido muy buena acogida a lo largo de toda la geografía española y que ha animado a esta joven compañía a dar forma a más propuestas escénicas. Precisamente el resto de espectáculos también se dirigen a un amplio público pero los materiales y las temáticas son más complejas por lo que no es para bebés de tan corta edad.

Así, NaNa propone una puesta en escena sencilla pero efectiva, plagada de cojines de colores que después del espectáculo los propios niños emplean para jugar o dormir la siesta. Aunque se trata de una idea para todas las edades, permite que los más pequeños de la casa se sumerjan de manera inevitable en el mundo de las artes escénicas desde edades tempranas, al mismo tiempo que los adultos también disfrutan.

«Desde el principio pensamos en realizar este espectáculo para un gran abanico de público y precisamente el reto estaba en dar forma a una propuesta fácil», reflexiona Teresa Martín quien explica que, al no tener lenguaje verbal, «podemos expresarnos con el cuerpo y precisamente por eso somos capaces de trasmitir el mensaje tanto a bebés que aún no hablan como a extranjeros con los que no compartimos el idioma, por ejemplo». Curiosamente, «es un lenguaje muy directo», concluyen.

A todo ello se le suma el teatro físico y una historia que, sin embargo, no tiene una única lectura. «Eso precisamente es lo que nos lleva más esfuerzo, la creación de la historia sin que sea hipercerrada y que tenga muchas puertas abiertas», explican. Gracias a NaNa, han podido actuar en guarderías ante niños de menos de un año: «Es alucinante cómo nos ven. A partir de un año se interesan en lo que hacemos, se enfadan con lo que ocurre en el escenario y entienden lo que sucede».