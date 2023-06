El skate park de La Punta del Hidalgo se ha convertido en un buen ejemplo de lo que sucede cuando se unen arte y espacio urbano. Mas de 10.000 likes y un impacto «brutal» en las redes sociales respaldan la importancia de llevar a cabo proyectos como este. El responsable es uno de los artistas más conocidos y con más proyección internacional de la Isla, Iker Muro. Junto a él, colaborando también en la iniciativa, ha estado el joven creador A. Rombo, firma con la que se identifica el joven artista Adrián Martínez.

De la mano de ambos, este espacio deportivo de la localidad costera de La Laguna se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la Isla. Hace unos días se reunieron de nuevo en el skate park para hablar de la iniciativa. «Fue la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna la que me propuso intervenir aquí», recordó Muro. «No es que estuviera en muy mal estado pero sí es cierto que tenía las típicas pintadas y que ya necesitaba, por así decirlo, un lavado de cara», añadió.

Iker Muro es ilustrador y diseñador gráfico. Tal y como reza sobre él el sitio web Arteinformado, comenzó ́a crear murales en 2002. Influenciado por la cultura pop, el grafitti, la ilustración y el diseño gráfico, ha ido ampliando horizontes y hoy en día es uno de los artistas canarios más solicitados. Sus impresionantes intervenciones a gran escala, como las que ejecuta en fachadas de edificios y grandes instalaciones deportivas, le han hecho famoso. Su firma, por ejemplo, está estampada en espacios que van desde Boston o Washington a Hong Kong y Taiwan, por poner tan solo algunos ejemplos.

«Hace tiempo que me dedico a esto y cuando me encargaron este proyecto obviamente ya conocían mi trabajo», recordó. A partir de ahí el proceso suele ser siempre el mismo, Muro presenta su propuesta y comienza el trabajo. «Al final se trata de dotar de valor artístico algo que no lo tiene y que está hecho para una función. Cuando llegué, este skate park estaba bien pero era gris y su función era solo la de usarse para patinar. Mi intención, como siempre, fue darle otra funcionalidad, que sea algo más, que se enriquezca», añadió.

No es la primera vez, ni mucho menos, que Muro se enfrenta a un lienzo de este tipo. El año pasado ya ejecutó una de sus creaciones en un pequeño skate park de Riad, capital de Arabia Saudí. «Era algo distinto porque allí las rampas eras más pequeñas y de madera». El resultado fue, tal y como muestra en su página web, igual de impresionante que en La Laguna.

«Trabajamos lo que se llama pintura anamórfica», indicó. «Hago diferentes cosas, desde láminas, camisetas, diseños e ilustración. También pinto murales y cuando es un espacio como este, que tiene gradas y rampas, es bastante más complejo. No es como un lienzo en blanco en el que tú simplemente dibujas y haces tu pieza». Por este motivo, porque es necesario adaptarse a las dimensiones y variedades de ángulos y formas, Muro opta por esa técnica en concreto.

«Se trata de realizar un diseño a partir de un punto de vista pero que va variando luego». De esta manera, y siempre pensando en tres dimensiones, Muro consigue formar y deformar figuras que varían en función de dónde se sitúe el espectador. «Por ejemplo, desde un lado se aprecian dos círculos pero si te pones aquí verías un cuadrado del otro lateral. Juegas con las perspectivas, las formas y las gradas, para generar un diseño diferente».

Con ese juego de perspectivas, Muro crea una suerte de ilusión óptica. En el camino, y con la ayuda de A. Rombo, el proceso de creación se convierte también en otra aventura. «Tienes el diseño claro pero te encuentras muchas cosas en el proceso. Es curioso porque, al final, el resultado que más gusta es el que no has visto aún. Como la vista aérea desde el dron, que te sorprende».

Para hacer de este skate park un espacio totalmente renovado, además de los impresionantes colores y formas, Muro tiene que tener en cuenta el uso que va a tener. «Empleamos pintura especial que aguanta bastante el color pero aún así se puede ver que las bicicletas –que tienen ruedas de goma– son las que dejan más marcas, pero es lo normal».

Sombre su colaboración con A. Rombo, con quien le une además una larga amistad, Muro aseguró que sería bastante complejo llevar a cabo proyectos así sin una visión como la que él le presta. «Sin él, sin gente que me ayude, sería muy complicado tanto a nivel técnico ni psicológico. Es una suerte tener a gente a tu lado que sabe por donde vas y con la que compartes aficiones e inquietudes estéticas, él me aporta mucho», detalló. «Muchas veces lo desbloqueo», indicó por su parte Martínez. Pese a que desarrollan su carrera de forma independiente, han colaborado juntos en proyectos como este desde 2011.

«Estoy en un punto bastante gordo de mi carrera y poder viajar con mi trabajo por todo el mundo es un regalo. Ahí es cuando te das cuenta de que necesitas a alguien a tu lado porque cada vez trabajamos más y más lejos», festejó Muro. Su próximo viaje, en unos días, será a Cuba. Allí le espera su próximo proyecto artístico. Después habrá muchos más destinos: «Sé que en septiembre tengo una historia en La Rioja y hay otra cosa pendiente en Estados Unidos. En noviembre me suelo ir a Málaga, por ejemplo».

Con una intervención artística como esta, este espacio lagunero que ya estaba lleno de vida gracias a las clases que habitualmente se imparten para los niños y jóvenes de la zona, se ha convertido en otro atractivo más de la costa lagunera. «Ha sido brutal. Ha tenido un montón de repercusión, no nos lo esperábamos. Ha sido un bombazo», concluyó Muro.