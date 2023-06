La «morena» es un pescado sin escamas ni aletas, de aspecto fiero debido a sus dientes agudos y potente mandíbula que nada culebreando como si fuera una serpiente y habita en cuevas entre mariscos y callaos cercanos a la orilla y también en aguas más profundas. Su carne blanca y grasa es muy preciada, por lo que en las islas se captura desde antiguo valiéndose de un artilugio de pesca llamada «morenero». La pesca tradicional de la morena («morenear») constituye todo un rito en el que los pescadores entonan un canto de llamado («el canto de la morena») que trata de encantar al animal con una tonada a base de repeticiones acompañado de un silbido armonioso como un modo de «engodarlo» y atraerlo a la carnada. El «mojo» se refiere a la salsa típica de la cocina isleña elaborada a base de aceite, vinagre, hierbas y especias picantes y aromáticas.

La expresión recurre a una metáfora gastronómica que no es de fácil comprensión, pues menciona en primer lugar el mojo que es el condimento de la vianda principal, la morena. Al contrario de lo que sucede habitualmente con otros platos renombrados de la cocina isleña (como las papas arrugadas con mojo o las costillas con papas). Por otro lado, el significado de la expresión no surge intuitivamente —como sucede en toda metáfora— al no existir analogía entre la imagen descrita y el significado. Efectivamente, algo disonante hay en la frase «mojo con morena» que va contra toda lógica y que parece desmerecer el principal componente de este exquisito plato de la gastronomía insular (la morena frita), faltando además a la consideración de que toda metáfora surge de la intuición de una analogía entre cosas disímiles. Asociación que no se observa si se tiene en cuenta que la frase se refiere a una riña o pleito, de sólito acompañada de violencia física y se puede emplear tanto en pasado como en presente: «anoche en los bochinches hubo mojo con morena» o «aquí hay mojo con morena»; e incluso puede tener un carácter predictivo: «aquí va a haber mojo con morena» que en forma dialógica podemos escuchar cuando se intuye, por el tono de voz y el griterío, que se está armando jaleo y de repente se forma una tangana, un «salpafuera» de mucho cuidado («salpafuera» es un americanismo/cubanismo que se emplea en las islas para referirse a una discusión acalorada). La frase es sinónima de la locución castellana «armarse una marimorena» que quiere decir montarse una gran riña o pendencia. Expresión de origen incierto, pero que parece remontarse al siglo XVI. Hay quien la ha visto como antecedente de la expresión del Quijote «sobre eso, morena» (Q, I-XXVI) que sirve «para amenazar con alguna grave reprehensión, u castigo». Correas la comenta como amenaza de burla. Clemencín, comentando la locución del Quijote, «dar morena», «expresión proverbial que envuelve amenaza de averiguaciones y litigio mayor», afirma que Marimorena significa riña o pendencia y que «hay quienes atribuyen esta voz a las quimeras» que provocaba cierta tabernera de Madrid conocida como María Morena o Mari Morena, y que dieron lugar a sonados pleitos. Y según esto, el vocablo «morena» de la locución puede ser abreviatura de «marimorena».

Fue una frase corriente en el Siglo de Oro que se empleaba fundamentalmente para expresar una bravuconada. El DRAE documenta entre las acepciones de la voz «morena» la de ‘gresca o pendencia’, así como el término «marimorena» como sinónimo de ‘riña, pleito o camorra’. Con tales antecedentes, no sería un desatino pensar que, en su origen, la voz «morena», del muy nuestro «haber mojo con morena», no se refiere tanto al pez en cuestión, como al término «morena» entendido como pleito, jaleo o follón y que por extensión semántica, quizá por un juego de homofonía, terminó asociándose por el vulgo al preciado plato de este pescado con mojo. Por lo que podría tratarse, pues, de una adaptación local de la expresión castellana. Quien sabe si por la facilidad con que el isleño echa mano, cuando algo no le cuadra o se exagera, de la locución: «¡Échale mojo!».