En una nueva perspectiva referente a la consideración del estudio sociológico como una antropología que incluya una lógica de lo ilógico, encontré a un autor que se atrevió a proponer una investigación en ese sentido. Se trata de Kyriacos C. Markides, que dio clases en la Universidad de Maine, en el departamento de sociología. Kyriacos hace alusión al «Rolling Thunder», de Doug Boyd, un estudio de un curandero indio americano, como introito metodológico para un permiso sabático a fin de reunir material sobre el sanador Spyros Sathi. Kyriacos explica en su obra: «la presente investigación debe considerarse principalmente como un estudio fenomenológico de un sanador espiritual y sus asociados cercanos. Mi objetivo no es probar o determinar la validez empírica de los fenómenos paranormales. En cambio, trato de presentar con la mayor precisión posible el mundo experimentado por los propios sujetos».

En efecto, el profesor Kyriacos estudió a fondo, en campo, a Spyros Sathi, conocido como Daskalos, y considerado en todo Chipre como especialista en el inframundo, quien actuaba de sanador en un suburbio de Nicosia, Strovolos, en los años posteriores a la segunda Gran Guerra. Dice Kyriacos que lo conoció a través de una amiga filóloga y su marido juez, que pertenecían a un círculo secreto denominado Investigadores de la Verdad. El profesor Merkides revela, en efecto, que «entendí que un enfoque sociológico convencional para el estudio de los círculos de Daskalos sería inapropiado. Tal estudio, pensé, me habría obligado a plantear preguntas con exclusión de otras que me parecían mucho más significativas y atractivas. Preferí en cambio convertirme en un observador participante en el sentido más amplio de la palabra. Para comprender la realidad de Daskalos, tuve que convertirme en discípulo y tratar de observar su mundo desde su experiencia. Decidí usar su propio lenguaje para conversar con él sin ninguna noción preconcebida sobre la validez objetiva de su realidad». En el estudio del profesor Kyriacos se explica cómo Daskalo’s decía que las curas no las realizaba él sino el Espíritu Santo, y él se consideraba solo «un canal de esa súper inteligencia».

Daskalos decía que el humano es una entidad eterna, sometida a ciclos de encarnación, un arquetipo dentro del Absoluto, y que «el objetivo final es regresar a la fuente, llevando las experiencias acumuladas de las vidas terrenales». Él y algunos de sus estudiantes se convertían en la noche en «ayudantes invisibles», y llevaban a cabo la «exomatosis», o sea, que sus cuerpos viajaban lejos para servir a las almas necesitadas. El profesor Merkides relata la curación de una paciente atrapada en una obsesión que estaba siendo tratada ineficazmente por varios psiquiatras, y a la cual habían casado desde un mundo paralelo con un ser que había hecho presa de ella junto con otras entidades. En su estudio de Daskalos se relata todo el intríngulis de la curación y se describe cómo envió a los demonios poseedores al Erevos: «Estaba tratando de pasarlos a través del elemento de fuego para poder aislarlos y luego empujarlos hacia Erevos... una forma de abismo psiconoético que no es un castigo, sino una condición necesaria similar, diría, al olvido donde se borrarán sus recuerdos para que cuando vuelvan a la conciencia no recuerden nada». Los métodos y estructura psicomental de Daskalos son riquísimos y de origen mítico, ya sea popular, sincrético o desconocido, y resulta fascinante bucear en los diversos grados y coloridos de energías ocultistas de las que trata el Profesor Merkides en su libro. Pero, amigos, ¿cómo llegué aquí?

Hace un par de meses departí con el profesor Ángel González de Pablo, de la Universidad Complutense, especialista en historia de la medicina, quien ha tratado varios casos en los que la medicina era atrabiliosa con la hipnosis, la sofrología o hasta las mesas parlantes (cfr. su artículo en la revista Asclepio, 2006: Sobre los inicios del espiritismo en España: la epidemia psíquica de las mesas giratorias de 1853 en la prensa médica). Y precisamente, persiguiendo un caso de mesas parlantes llegué a Zaragoza a reunirme con varios especialistas que, a su vez, practicaban sesiones mediúmnicas. Una de las médiums, de fama planetaria, estando yo con ella en plena séance, voló hacia el suelo de forma que tuve que lanzarme como tigre para evitar que se lastimara, por un principio de levitación. La famosa médium, en el momento en el que caía, me habló de un personaje que ahora no voy a citar aquí, pero que había estado presente en los círculos íntimos de Daskalos en Chipre en los años setenta. Y por ahí fue que llegué a los textos del profesor Kyriacos C. Merkides. Este peligroso periplo terminó cuando, por la tarde, se formó una rueda de decenas de personas incorporando espíritus, lo que parecía la Santa Compaña, mientras caían rayos y sonaban truenos en los montes cercanos, haciendo más tétrica si cabe la experiencia. Caminábamos muy despacio y con los ojos cerrados uno tras otro, incluyendo a la médium, quien guiaba la sesión con todos los trucos y tratos propios de su sistema, cuando tropecé con la chica de delante y ella se tiró al suelo hablando como el espíritu que la poseía, en tanto se generó un contagio psíquico con el cual todos comenzaron a gritar en voces extrañas a ellos y ellas mismos y mismas, procediendo yo a sentarme aparte para contener las fuerzas que, cual torbellino, se soltaron en aquel espacio espiritista. La médium recondujo y todo volvió a la calma.

No obstante, no fue el espectáculo tan peliagudo como el del día anterior, con un chamán que aprendió en Perú a exacerbar las energías internas que suben por la columna. Y en eso que, también, permanecíamos todos en una rueda, y venía a soplarnos a cada uno y a darnos un mensaje del gran espíritu. Pues bien, cuando faltaba una decena de personas para recibir el soplido chamánico va una participante, vestida de azul y bien parecida, y se lanzó gruñendo a por el chamán. A juzgar por su empuje, le iba a propinar un buen mordisco cuando el chamán, avezado probablemente en estas lides, la frenó haciéndole un mataleón energético y lanzándola con él al suelo, donde quedaron los dos emparedados el uno con la otra, siendo que, tras un breve forcejeo, ella se zafó y comenzó a reptar por toda la habitación a inusitada velocidad, y ocurrió que se me acercaba a mí y a una damisela a mi derecha, la cual pareció encogerse preocupada y tomó mi mano protectora, de forma que, evidentemente, me puse rufo y se ahuyentó el peligro reptante, aunque el chamán cortó allí el evento y nos expulsó a todos, y los que quedaron sin el soplido protestaron y luego él, amablemente, pasó mesa por mesa buscando a los no soplados y se los llevó para soplarlos, quedando todo equilibrado. Quiero decir que en estos estudios socio-antropológicos de campo, el antropólogo a veces se juega el tipo.