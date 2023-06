Puede que no hayan oído hablar jamás de Mildred Fish Harnack (1902-1943), profesora de literatura nacida en Milwaukee, cabecilla de la resistencia antinazi en Alemania y la primera estadounidense guillotinada por orden personal de Adolf Hitler. Tampoco es de extrañar que no les suene el nombre; como escribe su bisnieta Rebecca Donner (Vancouver, 1971), su objetivo era borrarse a sí misma de la historia para poder sobrevivir. La historia, a su vez, tampoco es que la tuviera demasiado en cuenta. En 2000, Shareen Blair Brysac publicó Resisting Hitler: Mildred Harnack and the Red Orchestra, una biografía inicial de la chica provinciana del Medio Oeste decapitada por los nazis. Este título sentó gran parte de las bases de La frecuente oscuridad de nuestros días, pero sin proporcionar la narrativa que seguramente exigen unos sucesos de sus características en medio de la devastadora realidad de aquellos días terribles. Se trata de un libro sobre los años del III Reich distinto a cualquiera de los que he leído hasta ahora acerca de un fenómeno político, social y criminal que no deja de inspirar ríos de tinta. Precisamente eso que lo distingue de tantos otros resulta aún más valioso para el lector.

Donner resume los primeros treinta años de su tía bisabuela en unas pocas y concisas páginas. En 1926, se casa con Arvid Harnack, un abogado alemán y estudiante de doctorado en filosofía. En 1930, se mudan a Berlín, donde ella ejerce brevemente de profesora de literatura inglesa y estadounidense. Cuando la situación política empeora y es despedida, encuentra trabajo en 1932 —la única mujer en la facultad— como maestra de la primera escuela nocturna berlinesa para adultos de clase trabajadora. Ese año acoge su primera reunión clandestina, que pasará a llamarse El Círculo. Algunos de sus miembros son estudiantes suyos. Otros, amigos. Los hay que son amigos de amigos: obreros y escritores, abogados y profesores, judíos, católicos, protestantes y ateos. En el círculo figuran comunistas y también socialdemócratas. Donner se centra casi por completo, cronológicamente, en los años entre 1932 y1943. Aunque el tiempo y el lugar están estrictamente delimitados, su elenco de personajes es enorme. En el centro de la historia sitúa a Mildred y Arvid: prototipos altos, rubios y de ojos azules de la raza aria. Interactúan con los nazis, los estadounidenses y el grupo internacional de resistentes. La autora de La frecuente oscuridad de nuestros días domina un estilo directo de oraciones cortas, a veces pildorazos de pocas palabras, suficientes para traer los hechos a colación. Las páginas están escritas en tiempo presente, como si hacerlo en pasado pudiera alejar de la historia al lector, distanciarlo de ella. Donner muestra los acontecimientos como si se estuvieran produciendo en el mismo momento. No pretende hacer una novela histórica, sino un libro de no ficción imprimiéndole el pulso de una buena novela. Es el ascenso del nazismo narrado a través de los ojos de Mildred, su tía bisabuela. Ella, su antepasada, es la que escribe de todo esto y, de paso, se lo cuenta a su madre, de una manera sencilla para que lo entienda. Son una docena de capítulos divididos en casi un centenar de secciones, con fotografías, extractos de diarios, fragmentos de documentos oficiales y cartas. Los diálogos, no muy abundantes pero enriquecedores, contribuyen a recuperar la espesa atmósfera de aquellos años de los que Mildred Harnack fue infortunada espectadora. Donner se extiende implacablemente sobre el nazismo cuando Mildred se siente impactada por sus abusos. Una de sus fuentes más consistentes y reveladoras es la correspondencia de la tía bisabuela con su madre. Se trata de un libro elaborado fruto de una investigación personal exhaustiva, cuyo contenido mantiene a los lectores pasando páginas, incluso tal vez con la vana esperanza de que, debido a cualquier giro favorable del destino, Mildred, y el resto de involucrados en su círculo resistente sobrevivan. Que finalmente no lo hicieran no significa que fracasaran, sino que trataron noble e ingenuamente de tener éxito en unas circunstancias extremadamente difíciles, en un contexto salvaje de la vida y la muerte, tal como lo cuenta de forma dramática Rebecca Donner en el conmovedor libro que publica Asteroide. Arvid y Mildred fueron arrestados el 6 de septiembre de 1942 cuando intentaban huir de Alemania. El 16 de febrero de 1943, Mildred fue decapitada tras copiar y traducir al inglés el verso del poema de Goethe que da título a esta obra aclamada por la crítica y distinguida por varios prestigiosos premios literarios en Estados Unidos. Arvid había sido ahorcado dos meses antes.