Cuenta con una gran carrera a sus espaldas en el mundo de la interpretación. ¿Cómo aterrizó en la improvisación y qué llamó su atención para continuar en este género?

Lo que más me gusta de la improvisación es hacer un espectáculo en conjunto con el público, algo que va a pasar una sola vez y que es irrepetible, y que la gente que vive esa experiencia sabe que es algo único. Me encanta esa idea de hacer una cocreación con la audiencia. En el teatro convencional, la obra está cerrada y en ese sentido la improvisación es muy linda porque está siempre en continuo cambio.

A pesar de dar forma a funciones únicas, en el caso de Bagagem cuenta con una base fija que son los recuerdos de su infancia, que vertebran esta propuesta escénica.

Sí. Llevo 20 años haciendo improvisación y siempre hice cosas en grupo. De hecho, en lo primero que trabajé éramos un grupo de 14 personas, pero este espectáculo supone la primera vez que hago un solo, diseñando un espectáculo con el público yo solo sobre el escenario. Y para ello elegí contar mi propia historia. Mis padres son judíos refugiados que tuvieron que escapar de Egipto por la guerra y llegaron a Brasil sin nada, sin dinero y sin hablar portugués, pero hicieron aquí su vida. Así que he decidido contar un poco de esa historia y también mis recuerdos de la infancia. Todo eso mientras juego con el público para diseñar la parte más abierta del espectáculo.

Actuará el día que el festival ha dedicado a la programación familiar, cuando habrá más niños entre el público. ¿Está acostumbrado a trabajar con ellos y es fácil para usted?

Eso me gusta mucho. Yo decía que mi espectáculo era para público adulto pero la gente empezó a llevar a los niños y me di cuenta de que es un espectáculo para todas las edades y todas familias porque a los niños les encanta participar, dar ideas y gritar cosas, y a los adultos también. Todos acompañan muy bien la obra y eso es muy interesante para mí.

Cuenta con una larga carrera artística y ha hecho televisión también. ¿Ahora mismo continúa compaginando todos los géneros o está dedicado solo a la improvisación?

Ahora mismo yo hago de todo. He presentado programas de televisión, soy improvisador y también soy payaso. En este último ámbito he trabajado también en hospitales. Son tres cosas dentro de la actuación que me encantan y que trato de compaginar.

Me imagino que tener todos esos conocimientos ayuda a la hora de subirse al escenario para hacer improvisación.

Sí. Aunque esta actuación en concreto es para mí un auténtico desafío. En este caso, es la primera vez que haré esta obra en español. Hace meses, desde que recibí la invitación para acudir al festival, estoy dando clases de español y traduciendo el texto. No es solo cuestión de hablar bien español, sino de ser capaz de traer la poesía que descubrí haciendo la obra en portugués. También hay un desafío importante en improvisar en una lengua que no es la mía. En ese sentido, tengo la ventaja de contar con los conocimientos adquiridos como clown, porque el payaso juega mucho con el error, con lo que no sabe ni conoce. Así que si llego a Tenerife y no conozco algunas de las palabras que me dice el público, será un juego para mí. A la gente eso le encanta, porque muestra una parte de mí abierta y vulnerable.

La gente define su espectáculo Bagagem como una mezcla de poesía y humor. ¿Está usted de acuerdo?

Sí, lo lindo de este espectáculo es eso precisamente. Con este viaje, me encantaría que la gente de Tenerife apreciara un poco de la cultura brasileña porque eso es este espectáculo, una mezcla de humor y poseía. Se trata de historias contadas que pueden ser las vivencias de todo el mundo. La gente se puede sentir identificada con ellas también. Todos hemos experimentado juegos de infancia, todos tenemos recuerdos con nuestros mejores amigos o conocemos las historias de nuestros padres. Creo que el espectáculo ganó un premio muy importante en Brasil porque la gente aprecia ver sus historias contadas por otra persona y sentir que es una parte activa de un espectáculo que está siendo creado en ese mismo momento.