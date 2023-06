Moise González edita ‘De dos a cuatro’, sencillo en el que se acerca al pop latino

El artista tinerfeño Moise González desarrolla en estos días la promoción de su canción De dos a cuatro, primer sencillo de su nuevo disco, en el que incluye sonidos propios del merengue, con influencias del pop latino, según el propio intérprete. En esta pieza participó como artista invitado Luis Fernando Borjas, excantante del Grupo Guaco de Venezuela durante 25 años. González ha empezado en las últimas semanas a retomar su trabajo en su estudio, HomeRun, con los temas de su próximo álbum, Contracorriente. Su intención es sacar diversos singles del mismo. El segundo será El mundo sigue girando. En su línea habitual, el cantante también ejerce como compositor de las mencionadas canciones.

A los próximos meses, Moise anuncia que se irá produciendo una transición en cuanto al espectáculo en los escenarios, sin alejarse de lo que siempre le ha acompañado, como es la música bailable. Esa evolución está relacionada con la sonoridad de su producto, pues va a tener mayor protagonismo el pop latino, junto con la salsa. «No es que vaya a dejar radicalmente la música salsa, en mi repertorio habrá algunos temas de este estilo, pero sí queremos ofrecer un sonido más internacional», aclara. En sus directos habrá sección de metales y rítmica, pero también guitarras eléctricas, batería o elementos del latin pop para captar a un público más amplio.

Tras una pausa de varios meses a raíz de un accidente en la vía pública con su silla de ruedas, Moise González comenta que «hay un antes y un después, no sólo en lo musical, sino también en lo social, porque al 100% voy a estar enfocado a aspectos como la inclusión, la normalización, la sostenibilidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades». Cree que aprender a convivir con personas con diversidad funcional y a interactuar debe ser un objetivo, tanto político como ciudadano.

En una línea de compromiso que desarrolla desde hace años, el cantante y músico trata de poner en valor a los artistas que ofrecen su propio repertorio al público. «Sin ánimo de querer dar lecciones a nadie, la gestión cultural de los municipios, en manos de alcaldes, ediles o coordinadores, tiene en su mano la fuerza para poder reeducar a sus vecinos», explica.

En su opinión, «más allá de la verbena, los tributos y todos esos espectáculos, que ya tienen su espacio, es de vital importancia ceder lugar a los creadores de nuestro Archipiélago» en la diversidad de estilos musicales y disciplinas artísticas. La filosofía del festival Son del Talento, que se celebraba en Candelaria, «era abrir una ventana al exterior para mostrar el arte que encierra Canarias con artistas y proyectos que tratan de buscar su camino, con personalidad, con carácter, con obra propia».

Piensa que es vital fortalecer la difusión de esos productos singulares en los medios de comunicación isleños. Recuerda que en la Comunidad existen pocos programas de televisión, «donde no se impulsa precisamente esto y que funcionan de manera sectaria». «Si se traslada la sensación de que lo que se consume y lo bueno es la copia, los pocos creadores que tenemos» seguiremos sin tener la repercusión adecuada «y cada vez vamos teniendo más edad», dice.

Indica que «he hecho varios proyectos para televisión, en los que afronté la producción, he trabajado como productor artístico, productor musical, y el último fue el espectáculo Diverso, que se ofreció en Televisión Canaria hace dos meses y para el que invité a dos cantantes más con diversidad funcional, en este caso visual, como son Fabiola Socas y Ruimán».

Otras producciones similares para la RTVC fueron Una vida, una historia y Canarias Salsa, All Star. Todas esas grabaciones se hicieron en el Teatro Leal, en La Laguna, «municipio que muestra un claro interés por la integración en igualdad de oportunidades de artistas con diversidad funcional». Asegura que «soy el único cantante, posiblemente en el mundo, que se mantiene vigente, que es artista independiente, que hace carrera discográfica, que lo hace desde una silla de ruedas».

Hasta hace poco, González daba sus conciertos en una butaca. Pero ahora da visibilidad a su silla de ruedas. «Esto es un trabajo interno y personal, que me ha costado procesar en mi transición de caminar a no caminar», explica. «Y desde ahí estoy mostrándome, sin esconder nada, transparente, tal cual soy y así me tiene que recibir el público», asegura. Añade que «justamente en ese punto es donde está la normalización, la real inclusión e igualdad; y espero que sirva de ejemplo emotivo para cualquier persona que se quiera desarrollar con total normalidad, sea cual sea su área, así como que su discapacidad no sea barrera para mostrar su obra».