Casi 60 años han transcurrido desde el nacimiento de una de las bandas de música más relevantes del Archipiélago: Los Sombras. Corría entonces el año 1964 y en la Isla se respiraban aires de renovación con la llegada de nuevos ritmos desde lugares tan distantes como Gran Bretaña, Irlanda o Estados Unidos.

En Tenerife, un grupo de músicos –todos alumnos vinculados a las Escuelas Pías– decidió dar un paso al frente y convertirse en catalizadores del rock y el blues. El Teatro Leal ha sido el recinto escogido para ofrecer un homenaje a estos pioneros. Para ello, cuatro de los cinco componentes originales de la formación han buscado la colaboración de tres músicos más y han creado la banda The Amazing Rockers.

The Amazing Rockers es un grupo formado por los tinerfeños Pepe Rancel (bajista y coros), Fernando Foronda (teclados), Paco Urbano (batería), Manolo Santana (solista), Juan Cobo (guitarra acústica y voces), Tony Mederos (guitarra solista) y Víctor Cáceres (saxos y coros). Esta nueva banda será la encargada de conducir este homenaje en el que se repasará «la buena música del quinteto original, que rendía cuenta a los hits de The Beatles, Rolling Stones, Fats Domino, The Animals y otros como Chuck Berry, Elvis Presley o, más adelante, bandas como Chicago, Blood o Sweat & Tears, todos grandes maestros cuyos sonidos iban llegando a Canarias de la misma forma que el turismo».

Las entradas para disfrutar de este tributo se pueden adquirir ya a través de www.tickety.es: https://tickety.es/event/the-amazing-rockers-homenaje-a-los-sombras. «Nos constituimos el mismo año en el que se fundaron Los Sabandeños», recordó Manolo Santana, vocalista de Los Sombras. «Todo comenzó en el colegio, unos cuantos niños con pantalones cortos empezaron a tocar rock and roll porque se empezaba a oír en Santa Cruz», añadió. «Aquí, como en Liverpool o Amsterdam, recibíamos barcos de muchas partes del mundo que traían discos. Ingresó el rock and roll antes en Canarias que en la Península», aseguró.

Estuvieron activos hasta 1970 y no solo protagonizaron los primeros conciertos en inglés en la Isla sino que fueron precursores de la música en directo en salas como el Club a Go Go, situado en la Avenida Trinidad, el Real Casino de Tenerife o el recordado Sloopy’s de Santa Cruz. «Empezamos en bailes para la gente de la Universidad en sitios como el Hotel Aguere», recordó Paco Urbano. «Tocábamos los domingos por la tarde, entre las 18:00 y las 22:00 horas», añadió.

«La idea de hacer este concierto surgió porque nos dimos cuenta de que, increíblemente, seguíamos todos vivos», bromeó Santana sobre un regreso en el que llevan unos 18 meses trabajando y para el que han buscado un nuevo nombre «por no acaparar el de Los Sombras como gesto de respeto hacia otros componentes que también pasaron por el grupo».

El concierto del próximo 4 de julio es la confirmación de que «el rock and roll nunca muere, siempre lo llevas dentro», zanjaron.