Esta es la segunda edición del festival Canarias Improvisa que, aunque afirmaban que se trataba de una apuesta arriesgada, tuvo muy buena acogida en su estreno en la Isla.

Apostamos por la improvisación teatral en Canarias, que es una disciplina poco conocida, a pesar de que se ha desarrollado durante más de 30 años en toda España y, a nivel mundial, desde la década de 1970. Decidimos introducir este género porque con nuestra compañía, Imprudentes Teatro, empezamos a trabajar esta disciplina hace tiempo y nos parece muy interesante y participativa, y que gusta a la sociedad porque le favorece y la divierte. Hay mucha comedia dentro de esta disciplina. La primera edición de Canarias Improvisa tuvo un gran éxito porque no vistió mucho público en las funciones.

¿Buscan ahora fidelizar ese público que ya acudió a la primera edición?

Sí, nuestra intención es que los canarios conozcan la improvisación teatral y que ocupe el lugar que se merece dentro de las artes escénicas, que pueda crecer y que cada vez haya más gente que quiera participar y aprender sobre este género. Queremos que la improvisación en Canarias se desarrolle y que llegue a todo el mundo porque creo que tiene muchos beneficios que aportar.

Este festival cuenta con una importante parte educativa, que no solo se ve reflejada en los talleres programados, sino también en que una de las sedes está ubicada en el Colegio Nuryana.

Sí, en esta ocasión hemos podido ofrecer tres talleres muy interesantes con tres maestros del género que llevan mucho tiempo inmersos en esta disciplina. Es una manera de que al público le pique la curiosidad sobre la improvisación, pueda conocerla, ver de qué se trata y experimentarla. Estamos seguras de que van a gustar mucho estas tres propuestas porque, además, la improvisación engancha y se van a quedar con nosotros. Es todo muy positivo.

El mayor ejemplo de que la improvisación engancha es usted misma, que con más de dos décadas de trayectoria artística, desde que descubrió la improvisación no se ha dedicado a otra cosa.

Sí. Es muy curioso porque yo siempre he sido actriz de texto y he trabajado con varias compañías, pero cuando descubrí la improvisación teatral me fascinó y mi compañera en Imprudentes Teatro, Guacimara Gil, no podemos dejarlo ahora. La improvisación es un entramado de diversión y de disciplina que a los actores nos aporta mucho. Ahora, Guacimara y yo nos hemos enganchado tanto que hemos creado hasta un festival. Hay veces que pienso que por qué no me quedé con mi teatro de texto, más tranquila, porque la improvisación es arriesgada y toca trabajar, pero no me arrepiento.

¿Es un género que permite evolucionar más que otros porque hay que formarse constantemente para lograr más herramientas que poder utilizar sobre el escenario?

Sí. Cuando estudias una carrera, hay personas que se reciclan y otras que no pero con la improvisación unas veces nos creemos genios y otras veces creemos que todo lo que hacemos mal. Por eso siempre hay que entrenar, hay que fomentar el trabajo en equipo, la concentración, ampliar los conocimientos en historia y estar todo el rato leyendo, absorbiendo conocimientos para que, cuando llegamos al escenario con la mente en blanco, las cosas surjan de manera espontánea. Obviamente, contamos con unas reglas, como que todos apoyamos el sí y si alguno sobre el escenario dice algo, todos tenemos que seguir por ahí. Es un trabajo en equipo muy bonito. Y sí, necesitamos mucho entrenamiento, y por eso se celebran tantos festivales de improvisación, porque nos permiten reunirnos y entrenar, descubriendo formatos y gente nueva.

¿En el mundo de la improvisación, el país de procedimiento de la compañía se nota en los espectáculos, cambia la forma de trabajar?

No, porque la improvisación es un lenguaje universal. Las reglas, más allá de los formatos del espectáculo, son siempre las mismas para todos. Todo el mundo, venga de donde venga, puede participar en un espectáculo improvisado, ya sea en portugués, en italiano o en español. Las normas son más mismas a pesar del idioma. Así que la improvisación incluso atraviesa las raíces del lenguaje de cada lugar para crear historias en conjunto.

¿Son el humor y la comedia aspectos indispensables en la improvisación teatral?

Se pueden hacer muchos estilos de improvisación y dirigirlo hacia el lugar que el espectador quiera. Pero es verdad que el espectador muchas veces te da la información con la que se va a trabajar y se crea una empatía muy bonita y, cuando el público ve sus historias sobre el escenario, se genera mucha comedia. Los espectadores se ven retratados y eso es muy divertido. Pero también es cierto que hay otros formatos más poéticos que se pueden llevar a la improvisación, con tonos más dramáticos y no necesariamente tiene que ser un explote de risa. Se puede jugar con los lenguajes teatrales para llegar a muchos sitios diferentes.