El proyecto Barrios Orquestados reunirá a todos sus alumnos por primera vez en un macroconcierto el próximo domingo, 25 de junio, a las 16.00 horas, en el pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar en Telde. El evento, que cuenta con la presencia del cantante de Efecto Pasillo Iván Torres, tiene el título de Somos Islas: el I Encuentro Regional de Barrios Orquestados en Canarias, e incluye la participación de 14 orquestas y nueve coros procedentes de más de 80 barrios de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, con la presencia de músicos de apoyo, docentes y estudiantes.

Por razones de aforo, el evento está destinado a las familias y entidades colaboradoras, pero incluye una fila cero solidaria para realizar donativos y ayudar a sostener la actividad de Barrios Orquestados: https://cutt.ly/8wtjy6xS.

El espectáculo estará formado por cinco bloques. El primero se centrará en los profesionales que hacen una muestra de lo que pueden ser los alumnos. El segundo bloque lo protagonizará Iván Torres y una orquesta reducida. El tercero son los programas escolares. El cuarto incluye a los barrios de Gran Canaria. Y el quinto al resto de las Islas. El espectáculo acaba con todos los barrios juntos cantando los dos últimos temas de la cantata Carmina Burana.

La cofundadora de Barrios Orquestados, Laura Brito, señaló que «once años hemos estado trabajando mi padre y yo de forma muy dura, por lo que poder hacer esto es algo emocionante». Y añadió que «vamos a recorrer el mundo musical con mucha música popular canaria, chilena, etc». Cada isla tendrá un momento de actuación, pero luego se reunirán juntos para hacer todos una obra. Brito, que coordina los barrio de San Nicolás y Guanarteme, aclaró que ellos van a hacer su obra, al igual que Agüimes, Ciudad Alta y La isleta la suya propia. «El año pasado hicimos el musical Casamundo donde reunimos a muchas personas y no pasa año en que no hacemos algo grande como ahora. Y para este 2023 hemos preparado un macroencuentro» aclarando que «encontrar un espacio para tantas personas, que vienen en avión y barco, ha sido duro», por lo que «la labor de producción ha sido sin duda el mayor reto».

El cantante de Efecto Pasillo, Iván Torres, señaló que «lo que hace Barrios Orquestados es un reto fundamental; tienen un alma tan pura y necesaria en esta sociedad que siempre me han embaucado», y adelantó que el tema que va a interpretara se titula A pie de vida, que abrirá el concierto, «muy introspectivo, pero lanza un mensaje. La voy a estrenar en mi barrio porque yo me crié en Jinámar. Es una balada sinfónica que termina en salsa, con elementos canarios como timple, laudinos o tambor herreño que saldrá en la grabación del tema». Finalmente, el director del proyecto, José Brito, recordó que al incluir muchos niños y familiares ha habido ensayos duros. «Son 18 intervenciones y en la última actúan todos juntos. Es una idea que estaba almacenada, el poder unir a todas las islas en un primer encuentro regional de las cuatro islas en las que estamos interviniendo, hacer política de tolerancia para que no nos quiten nuestros derechos».

Brito subrayó que Barrios Orquestados tiene más de dos mil beneficiarios y para el concierto han tenido que ocupar más de la mitad de una cancha solo para poder actuar. «La piedra angular de nuestro trabajo es el encuentro, la comunidad y el amor por la música», aseguró. «Llevamos once años, pero apenas estamos empezando; está todo por llegar».

Este gran encuentro coincide con el concierto estival de Barrios Orquestados en Gran Canaria. El programa arrancó en Tenerife el 11 de junio, continuó en Fuerteventura el 18 de junio, y finalizará el 1 de julio en Lanzarote. Barrios Orquestados surge en 2012 con el fin de generar comunidad a través de la música. En barrios vulnerables a nivel socioeconómico se crean coros y orquestas de cuerda frotada y viento-madera, con niños y sus familias, de forma 100% gratuita y con el préstamo de instrumentos. Desde 2018 el proyecto también está activo en Chile y Honduras.