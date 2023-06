Bunbury: "No veo la vuelta a los ‘tours’. Esta etapa queda atrás. Y no me importa"

Bunbury sale poco a poco de la niebla en la que se encontraba cuando, en febrero de 2022, compartió una decisión grave, su retirada de los escenarios a la edad de 54 años. No contempla volver a las grandes giras, pero se ha desdicho de aquel anuncio: habrá, por lo pronto, diez conciertos en España y Latinoamérica, cinco el próximo diciembre y otros cinco en 2024. Y no se detiene su actividad creativa, con un nuevo álbum, ‘Greta Garbo’, que en su mayor parte concibió “cuando todo se tambaleaba”, y en cuyas canciones “cohabitan la desesperación y la emoción ante un nuevo horizonte”.

Lo cuenta en una entrevista con este diario realizada por e-mail (el medio con el que se comunica con la prensa) en la que responde a cada pregunta de modo minucioso. Asentado desde hace más de una década en Los Ángeles, en ‘Greta Garbo’ alimenta el mito de la celebridad recluida. Ahí está, en concreto, uno de los temas, ‘Para ser inolvidable’, donde “reivindica la discreción y el anonimato como valores que no siempre tenemos en alta consideración”, escribe el zaragozano, que tacha la celebridad de “accidente colateral al reconocimiento y éxito de tu obra”. En contraste, desliza, con “lo que piensan ahora muchos jóvenes, que valoran la celebridad en sí misma”.

Sonido “con más espacio”

Este es un álbum de art-rock resabiado, con saxos de vanguardia e incursiones disco-funk, elaborado de la mano del franco-mexicano Adán Jodorowsky, también conocido como Adanowsky (hijo del cineasta Alejandro Jodorowsky). Comparándolo con su último ciclo de discos, Bunbury lo ve “con más espacio, más centrado en el ‘groove’ y en la interpretación de los músicos”, apunta, y estima que el tratamiento “rejuvenece y sitúa en otro plano” sus canciones.

Es su primer álbum sin Los Santos Inocentes desde 2008, pero subraya que no ha puesto “punto y final” a la relación. “He grabado un disco sin ellos, nada más”. Entre las canciones de mayor peso del álbum, Bunbury sitúa ‘Desaparecer’, que “tiene como trasfondo el colapso provocado por la cancelación y todo lo que eso supuso: músicos, técnicos, ‘management’, muchas familias volviendo a casa con un futuro incierto”.

Problema localizado

Meses atrás, Bunbury hizo saber que había dado con la razón del malestar físico que le hizo suspender la última gira: el uso, en sus conciertos, de un compuesto orgánico, el propilenglicol, muy común en los espectáculos (el vapor resultante es lo que da volumen a la iluminación), causante de su tos compulsiva y su sensación de ahogo. Descubrió que “algunos artistas importantes tuvieron problemas similares”. Van Morrison, por ejemplo, veta su uso. “Empieza a haber empresas que fabrican el humo sin el componente químico tóxico”, observa. Pero si ha decidido retomar la actividad “no fue por eso”, asegura. “La razón es haber encontrado una fórmula que me parece adecuada a los momentos que estoy ahora viviendo. No veo ahora la vuelta a los ‘tours’, por mucho que haya localizado el problema. Creo que esa etapa queda atrás. Y no me importa".

Esos diez ‘shows’ son “algo manejable y aceptable”, explica. Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito y Bogotá en diciembre. Y Ciudad de México, Guadalajara (México), Los Ángeles, Nueva York y Madrid y junio de 2024. ¿Y en otras plazas, como Barcelona, habrá que esperar hasta al menos 2025? “Es posible. No tengo claro el futuro. No quiero planear nada. Esa es mi nueva actitud”.

¿Se arrepiente ahora de haber sido tan drástico con aquel anuncio de retirada? “Las decisiones se toman en cada momento con la información que tienes. Por supuesto, esta venía de lejos. Se fue acumulando un hartazgo y una complicación tan imposible de aguantar que tomé una decisión radical”, explica el autor de temas como ‘Lady Blue’ y ‘El extranjero’, que no actúa en España desde 2018, y que mantiene con sus seguidores un diálogo semanal a través de una ‘newsletter’ abierta a preguntas. Este Bunbury tiene un aspecto más cercano y vulnerable que aquel cliché de la ‘rock star’ altiva al que se le asoció en tiempos de Héroes del Silencio. “No solo nosotros éramos otros; el mundo era otro muy diferente. ¿Hace cuánto que nos separamos? Fue en 1996 y estamos en el 23. Eso son 27 años, ¿no? ¡Qué barbaridad!”.