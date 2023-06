New Reality es la propuesta con la que la compañía Ukranian Art & Dance Company llega al Festival Internacional de las Artes del Movimiento (Move), que se celebrará a lo largo de toda la geografía canaria a lo largo de las próximas semanas. «Alentar a las personas a tener esperanza, creer y cambiar su visión sobre las cosas que importan». Ese es uno de los objetivos con el que la formación aterriza en el Archipiélago para ofrecer dos funciones: el 30 de junio en Vallehermoso, en La Gomera, y un día más tarde, el 1 de julio, en Buenavista del Norte, en Tenerife. Alyona Omelina es cofundadora de Ukranian Art & Dance Company, un colectivo de bailarines profesionales de Ucrania que ha convertido la danza en un lenguaje de resistencia y esperanza. En medio de la guerra y el éxodo, han sido capaces de tejer sus propias experiencias sobre un tapiz de movimiento y emoción para hablar de la realidad de su país con una honestidad desgarradora.

Más allá de ser ucranianos, Alyona Omelina destaca la importancia de «ser una persona» porque el objetivo de la propuesta artística con la que llegan a Canarias es «transmitir el valor de la humanidad, la simpatía, la implicación en las experiencias de vida de otras personas y animar a los demás a no tener miedo de hablar, defender sus creencias y estar abiertos al mundo». A este grupo de artistas les ha tocado vivir una «historia inusual» y por eso aún hoy «estamos buscando la forma de comprender», afirma la creadora quien, al igual que sus compañeros, ha decidido expresar sus sentimientos a través de las artes en movimiento para «hablar de lo indecible». Y para ello no solo se valen de su cuerpo sino también de una propuesta auditiva y visual que «ayuda a crear un ambiente para que el espectador tenga la experiencia más precisa posible» y, sobre todo, para que puedan sentir «lo que todos los ucranianos sintieron desde el 24 de febrero de 2022».

Así, Ukranian Art & Dance Company habla en esta propuesta acerca de las necesidades básicas de hogar, confort, seguridad y familia de los ucranianos en la actualidad, aspectos indiscutiblemente importantes para ellos pero con los que el público en general también se puede ver reflejado desde Canarias, por ejemplo, porque «no importa de dónde seas, cuando se trata de la familia», sentencia Omelina.

«El arte es una de las cosas que hace que este mundo sea un lugar mejor», sentencia la bailarina y coreógrafa, quien lo define como «un poder puro, honesto y hermoso» que permite «expresar sentimientos usando la imaginación, las formas, el fondo o las emociones». «El arte es poderoso», reflexiona la ucraniana, quien sostiene que «une a las personas, las conecta, las hace sentir algo, las hace respirar más ligero, las hace pensar en la importancia de la vida».

Alyona Omelina define como «emocional» el proceso creativo detrás de New Reality, una pieza a la que dieron forma unos meses después del estallido de la guerra, cuando los ucranianos se encontraban «perdidos y ansiosos». «Simplemente sucedió, porque queríamos mostrar nuestro dolor, esperanza y gratitud al mismo tiempo», reflexionada la creadora quien dio a las componentes de la compañía «la libertad de expresarse, de decir lo que no habían tenido la oportunidad de decir, de terminar su camino a través del movimiento corporal, de cerrar todas las partes que se estaban desbordando, de gritar tan fuerte para finalmente sintieron alivio». New Reality «es una historia desde el principio hasta este punto de la vida». A lo largo de su proceso de creación «queríamos que la gente encontrara sus respuestas, algo con lo que pudieran relacionarse». Por eso, invitan al público a «conectar» con los bailarines de esta propuesta con su propio nivel de «compromiso, experiencia y expectativas».