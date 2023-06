La Sra. Tomasa, uno de los grupos más rompedores de la escena mestiza, aterriza en Tenerife en una cita única, ya que se encuentran totalmente inmersos en una gira mundial que coincide con la celebración de su décimo aniversario. La banda, compuesta por siete personas, tiene tres representantes canarios, y combina sonidos latinoamericanos con reggae, funk, rap y tendencias más electrónicas. Es un grupo que «atrapa y contagia una energía incansable. Encima del escenario, presentan un espectáculo lleno en fuerza que rodea el público en un ambiente de absoluta vitalidad desde el primer momento», afirman ellos mismos.

Llegan a Tenerife para ofrecer este concierto en un muy buen momento para el grupo. ¿Cómo están viviendo este décimo aniversario?

Sí, tras el covid hemos vivido todo un proceso de apertura, más o menos desde que en diciembre de 2021 viajamos a México. Aquel viaje lo hicimos con la intención de regalarnos a nosotros mismos una buena experiencia y fue para nosotros como romper el hielo. Desde entonces hemos experimentado todo un proceso de internacionalización. Desde entonces hemos pasado por Austin (EEUU), en marzo de 2022, y también hemos ido a Vietnam. Creo que estamos en un punto de enriquecimiento total. Nos han dado la oportunidad de exportar nuestra música justo en el décimo aniversario de la banda. La oportunidad de estar al otro lado del charco, en el lugar en el que se originó la música que nosotros más sentimos, es todo un regalo.

Cuando hace diez años iniciaron el proyecto de La Sra. Tomasa, ¿ya lo hacían con la idea de contar con esa proyección internacional?

Siempre hemos sido bastante soñadores y pensábamos que en algún momento estaría bien poder salir de España. Pero la acogida internacional justamente ahora está siendo un regalo. Siempre hemos tratado de forzarlo de alguna manera porque es uno de los sitios en los que el proyecto tenía que estar. Además, en muchos países extranjeros nos sentimos como en casa y estamos muy contentos.

La música que hacen es una fusión muy llamativa y fiestera. ¿Esos ritmos tan latinos son bien acogidos en una ciudad como Barcelona?

Nosotros llevamos esos ritmos en nuestra sangre porque la música tradicional latinoamericana forma parte de la cultura y la tradición canaria. Lo llevamos en el ADN. Aquí, en Barcelona, hay otro tipo de tradición pero también gusta mucho lo que hacemos porque también se tiene en cuenta la música latina. Además, se trata de una gran ciudad, con un gran movimiento migratorio y donde las culturas se mezclan. Creo que es un lugar perfecto para que se produzcan este tipo de fusiones con la gente que está de paso. Es un sitio idóneo para que sucedan estas locuras y se experimente. De hecho, creo que no hay una mirada tan purista y eso elimina todas las barreras a la hora de crear nueva música. Es como lo que pasa ahora en Canarias, que se está fusionando la música tradicional con otros ritmos y precisamente creo que se puede entender más en lugares como Barcelona, con un punto de vista más amplio.

Uno de los objetivos del grupo es crear algo diferente y original. Está claro que lo están consiguiendo pero, ¿es sencillo en una época en la que parece que ya todo está inventado?

Efectivamente partimos de la base de que ya todo está inventado y nosotros no venimos a revolucionar nada. Pero musicalmente queremos ser una propuesta singular. Ya sea desde el punto de vista de las historias que contamos o de nuestro sonido, queremos estimular al público, pero no vinimos a inventar nada. Una gran fuente de inspiración para nosotros son proyectos rompedores como cuando el gran Chucho Valdés exploró el funk. Esa energía y esas ganas de tratar que mundos que a priori son antagónicos como la música electrónica y la folclórica se fusionen es lo que nos llevó a crear esta banda. Eso ahora se ve más pero hace diez años era rompedor. No es fácil y hay que romperse la cabeza para intentar no repetir ecuaciones, que es lo que nosotros pretendemos con cada nuevo trabajo. De hecho, nuestros discos no se parecen entre sí, parecen de tres bandas distintas. Creo que como artistas tenemos la responsabilidad de ser honestos y no convertir la música en una ecuación matemática porque la música es anterior a la industria y debemos contar con una propuesta singular y potente y contar nuestras historias y no lo que sucede en otros sitio.

¿En qué música están trabajando ahora mismo?

Estamos con nuevos sonidos. Es raro pero nos cuesta horrores hacer música. Pero tenemos una tira de cosas que no han salido y siempre estamos probando hasta dar con la tecla. Esto es un camino muy largo y no se acaba nunca. Eso es lo bueno y lo malo.

¿Qué han preparado en concreto para el concierto de este fin de semana en Tenerife?

Estamos ofreciendo un viaje ecléctico con canciones de todos los discos. Es un viaje por diferentes estilos musicales en el que se va a poder estar tranquilo, se va a poder mover la cabeza, se va a poder bailar y se podrá estar callado también.

Precisamente, ¿qué invitación realiza para que el público tinerfeño acuda a esta cita musical?

No me hagas caso, ven a vernos y luego nos dices qué te ha parecido. Además, vamos a aprovechar este viaje a la Isla. A mí, por ejemplo, me hacen un favor terrible al poder volver a Canarias para dar conciertos.