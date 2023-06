Ya ha dado comienzo la edición número 19 de Canary Islands International Film Market (CIIF Market), que se celebrará hastamañana viernes en la capital tinerfeña. La sede oficial de CIIF Market es un año más el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, donde se dan cita guionistas, cineastas, productoras, canales de televisión, distribuidoras, agentes de venta, inversores y otros profesionales de la industria para impulsar la creación cinematográfica y audiovisual y promover la coproducción de proyectos de largometrajes de ficción, documentales y series destinados a un mercado global.

En esta edición, participan diecisiete proyectos audiovisuales en desarrollo y nueve países (Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Lituania, México, Portugal y República Dominicana) que en la jornada de este miércoles ya contaron con sesiones de pitch y una agenda personal de reuniones one to one con los profesionales invitados y posibles inversores y optarán a importantes premios para su impulso e internacionalización.

Entre las empresas receptoras de los proyectos seleccionados para asesoramiento y evaluación de oportunidades de financiación y/o coproducción, se encuentran A Contracorriente Films, Agencia La Luz, Álamo Producciones, Atresmedia Cine, Autentika Films, Begin Again Films, Bendita Film Sales, Buendía Estudios, El Viaje Films, Filmax, Latido Films, Promenades Films, RTVC; RTVE, Scenic Rights, Secuoya Studios, Warner Bros Discovery y Zul Filmes. Entre otras actividades de mercado y networking destaca el coffee break que se celebrará de nuevo hoy en el Hotel Mencey a partir de las 11:30 horas. También se están realizando tours de localizaciones para mostrar las Islas a nuevos productores que estén interesados en rodar en Canarias.

Este jueves, entre las 10:00 y las 11:30 horas, se llevará a cabo el Case Study de éxito: Adaptación de la Trilogía de Illumbe, de Mikel Santiago. Los autores españoles de novela negra traspasan fronteras y dan el salto a la gran pantalla, con la adaptación de sus bestsellers. Mikel Santiago hablará del éxito y claves de sus obras El mentiroso, En plena noche y Entre los muertos, que componen la Trilogía de Illumbe, magnífico thriller, con grandes misterios y giros sorprendentes, y que se llevará a las pantallas próximamente.

La sesión será conducida por Sydney Borjas, CEO de Scenic Rights, agencia audiovisual líder en el mercado hispano por volumen de negocio en la gestión y venta de derechos para adaptación de obras literarias para series de televisión y filmes.