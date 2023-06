Esta novela es de gladiadoras, con a, no de gladiadores.

¡Qué curioso! Casi todo el mundo habla de los gladiadores que lucharon en la Antigua Roma, pero muy pocas personas de ellas... No le engaño si le digo que hay poquitas citas asociadas con la existencia de unas gladiadoras de carne y hueso.

¿Está convencido?

Esta historia está inspirada en una prueba irrefutable que se aprecia en un relieve de Halicarnaso [antigua ciudad griega situada en la costa sudoccidental de Caria -Asia Menor], junto al Mar Egeo. A partir de esa referencia edifico una historia de mujeres.

¿Una trama de mujeres a vida o muerte?

No crea, ése es uno de los grandes errores de la historia que he intentado desmitificar en las páginas de Gladiadoras (Planeta), entre otras cosas, porque sólo el 10% de los gladiadores morían. Educar, entrenar y mantener con vida a uno de estos guerreros suponía un desgaste de tiempo e implicaba una gran inversión económica que no se podía perder en un combate... Eso es como si hoy vamos a un partido de fútbol y al final matamos a todos los jugadores porque no nos gusta lo que han hecho. Eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Los romanos eran unos expertos a la hora de planificar buenos entretenimientos. Nada nos hace pensar que las gladiadoras recibieran un trato especial por ser mujeres. En el circo el sexo era algo secundario;la sangre era la protagonista.

¿Qué ha querido contar?

Aunque lo más llamativo pueda ser la palabra gladiadoras, mi intención es contar la situación de la mujer en la Antigua Roma. No nos podemos quedar sólo con la idea de las mujeres que lucharon en la arena, que es cómo empieza la novela, sino ampliar ese escenario a las féminas, que son mujeres de clase alta, y a las que formaban parte de una clase social más baja. Eso sí, las primeras no eran tan libres como creemos porque para empezar no podían elegir con quién casarse. De alguna manera, lo que trato de mostrar es que el papel de la mujer, sin renunciar a los avances de la historia, no ha cambiado en exceso porque la sociedad tampoco lo ha hecho: nuestras preocupaciones no son distintas a la de los antiguos romanos.

Y también hay algo de amor, acción e intriga.

Al final el amor lo mueve tono, no sólo las montañas [ríe]. La acción la ponen las gladiadoras y la intriga yo al mezclar varios géneros literarios como el thriller [es la parte en la que Tranche escribe sobre unas prostitutas que están apareciendo violadas o asesinadas] y la novela histórica tal y como yo la entiendo...

¿Con receta propia?

No sé si hablar de receta [silencio] o de una estructura en la que siempre intento que esté ocurriendo algo, es decir, que haya capítulos de una extensión corta que te cuentan algo nuevo.

Es que en dos mil años no hemos cambiado tanto y las traiciones se repiten de manera cíclica para recordarnos de dónde venimos"

¿También hay una relación de amor compleja?

Más que una historia de amor, es una historia valiente que se centra en la relación que mantenían el emperador Adriano y el apuesto Antínoo, su amante favorito. Tener todo ese poder y ser juzgado por una convivencia de este calado no debió ser fácil. Tampoco lo fue para Vibia Sabina, que era la esposa de Adriano. Cómo percibe ella la traición de su marido es un elemento más de un libro que tiene varios frentes abiertos que intento cerrar de la mejor forma posible...

...con traiciones que al final no son tan distintas a las que vemos en la actualidad en la escena política del siglo XXI.

Es que en dos mil años no hemos cambiado tanto y las traiciones se repiten de manera cíclica para recordarnos de dónde venimos. Los ciudadanos ya saben que en política todo vale y por eso no se sorprenden de casi nada. Al revés, más que nunca, tienen la percepción de que ya han pasado por situaciones similares otras veces. Yo no quiero demostrar a nadie lo mucho o poco que sé de gladiadores, lo que busco es entretener al lector.

¿Venir del mundo editorial es una ventaja?

Sí, si hubiera estado en la parte de edición más ligada a la creación pero mis conocimientos están más cercanos a lo que son las ventas. Yo estoy más o menos especializado en el departamento de recaudación [vuelve a sonreír] pero ante todo soy lector y, más o menos, sé por dónde van los tiros... ¿Qué es lo que piden los lectores? Libros con capítulos muy ligeros de leer en los que pasen cosas. Tener a un lector pegado a una página es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo de la literatura.

Vale, pero a un lector de novela histórica no se le engaña tan fácil.

Ése es el gran reto de la novela histórica: entretener sin perder los amarres con lo que ocurrió en el pasado. Yo no puedo construir algo que sea anacrónico y pretenden que los lectores lo acepten sin mostrar su descontento. Yo he estudiado durante un montón de años [más de una década y media] el mundo en el que se mueven los gladiadores, pero si me hubiera quedado ahí sería un fracaso. La clave está en saber contar el día a día de un romano sin que te suene a cuento chino.

Sobre todo, porque Roma es como una gran cebolla: una vez empieza no paras de retirar capas...

...me gusta lo de la cebolla. Es una buena comparación. Sí. Roma es como una cebolla en la que no sabes cuántas capas te vas a encontrar. A veces para escribir un capítulo de 20 o 25 páginas necesitas leerte dos libros antes.

La clave está en saber contar el día a día de un romano sin que te suene a cuento chino"

¿Se va a quedar mucho tiempo en Roma?

Ahora mismo no me estoy planteando alejarme de ella. Gladiadoras me ha costado tres años escribirla y, sinceramente, hay unos hilos invisibles que apuntan que me puedo quedar un ratito más.