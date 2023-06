«Aquí no hay (más) nada que rascar» es expresión propia del español de Canarias que se emplea para manifestar resignación ante una oportunidad perdida, un infortunio o un mal resultado. Tendría el significado de «ya no hay remedio», «no hay solución», «esto no tiene arreglo» o «aquí no hay nada que hacer» [puede ser intercambiable en algunos casos por la expresión «pa(ra) esto no hay soldadura»]. La voz «rascar» tiene aquí un valor similar que en la locución «rascarse la faldiquera», un modo de decir que también forma parte de ese gerontolenguaje en vías de desaparición que todavía subsiste algunos dominios del español. «Faldiquera» es un bolsillo del chaleco y también una bolsa que se llevaba a la cintura y en la que se guardaba el dinero. [Se trata de un arcaísmo que ha sobrevivido en las islas y en el español de América como variante dialectal, junto a «faltriquera», derivado de faldica, y esta de falda]. Y de aquí la frase «rascarse la faldiquera» que se emplea para decir, en una suerte de tropo, «sacar el dinero del bolsillo» para pagar, a menudo cuando hay que afrontar un gasto, en general, o un convite, en particular, y que los sujetos requeridos muestran ciertas reticencias («Señores, hay que rascarse la faldiquera»). Con el tiempo, el término «faldiquera» se ha ido sustituyendo por «bolsillo», y de ahí que la locución «rascarse el bolsillo» se emplee igualmente cuando se insta a alguien a «echarse manos al bolsillo» y sacar el dinero porque le corresponde pagar, lo que hace generalmente de mala gana. Este significado del verbo «rascar» asociado al dinero nos permite extrapolarlo tanto a la situación contraria en la que no se tiene dinero, (lo que sugiere la metáfora de «rascarse el bolsillo» hasta que se acabe, hasta quedarse «limpio» —«estar limpio como un escoplo» es estar sin dinero— y entonces «no hay más que rascar»), como a un sentido extenso que refiere usualmente una pérdida en general.

La expresión «no hay nada que rascar» pivota sobre dos verbos: «haber» y «rascar». El verbo «rascar» tiene el significado de aprovechar, sacar provecho (en sentido afín a las locuciones: «sacar lasca», «sacar tajada», «haber/tener que chascar», dicho en sentido figurado). El verbo «haber» («no hay»), por su parte, conserva su significado más arcaico de ‘tener’, ‘poseer’ (de hecho se puede escuchar también «no tener nada que rascar»), pero no solo poseer en un sentido estricto, sino también en sentido lato: «tener o no tener nada que hacer», «no tener posibilidad de actuar/proceder»; por lo que la frase «no haber nada que rascar» se asocia subliminalmente a aquella otra que expresa frustración y desconsuelo: «quedarse rascado» (o «quedarse con rasquera», una metáfora que induce al resquemor al que aboca la pérdida, la oportunidad fallida) que quiere decir «quedarse con las ganas» o «quedarse con magua», y aunque expresan conceptos aparentemente disímiles nos ayudan a comprender el significado de la frase comentada. Es probable que este sentido particular de «rascar» asociado al dinero («rascarse la faldiquera» o «rascarse el bolsillo» hasta que se acabe «y no haya donde rascar») se haya generalizado en su uso para incluir situaciones abstractas que se pueden referir a una circunstancia adversa insuperable o a un problema irresoluble que genera consecuencias frente a las que nada se puede hacer; a veces tiene el sentido de lamentarse ante una ocasión perdida o mostrar frustración cuando se «ajorran» (malogran) los «frutos» que se esperaban de tal situación, frente a lo que, en una actitud de aceptación y resignación, con ánimo imperturbable, no exento de cierto estoicismo, se expresa: «aquí no hay más nada que rascar, oiga».