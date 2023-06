Ayer me di una vuelta y paseé (con deleite) por el Sauzal y luego (con tristeza) por Tacoronte, y me pregunté por qué dos pueblos que están al lado, en una misma isla, en un mismo archipiélago y con los mismos sistemas políticos, jurídicos y de financiación, están uno tan perfecto y cuidado y el otro todo lo contrario. La respuesta es obvia. Es la política, y la falta de preparación de algunos políticos frente a otros. Y la preparación (básica) de los políticos. Y a esos me quiero dirigir. A los nuevos políticos que empiezan y a lo que tiene que ver con su relación con el paisaje cultural y natural de nuestras islas.

En Canarias hay muchos asuntos urgentes, pero uno en el que nos va la economía (y a la economía está ligada el bienestar social de los ciudadanos) es el cuidado del paisaje, tan relacionado con el turismo. Tanto el del paisaje urbano (la arquitectura, el patrimonio cultural, el urbanismo), como el del natural (las zonas agrícolas de las islas, los parques urbanos o periurbanos, los espacios naturales, las playas…).

Ese cuidado del paisaje solo se practica en una isla: Lanzarote. Hace muchos años se practicó en Tenerife desde el Cabildo (con programas como Tenerife Verde, Tenerife y el Mar, el Plan de Patrimonio de Tenerife…) pero ya no.

En cuanto a los municipios el cuidado del paisaje deja bastante que desear, y solo se practica con habilidad en algunos municipios. Desde mi punto de vista el mejor de Canarias es El Sauzal. En el Sauzal te sientes en Europa. En Tacoronte, que es mi pueblo, y que me duele personalmente, ayer, una vez más, no supe ni como sentirme.

A los políticos que llegan a un cargo nuevo, sea cual sea, tendríamos que pedirles un plus de formación. Rogarles que se formen, que comparen, que investiguen, que se preparen porque a un cargo así no se llega nunca suficientemente preparado, hace falta saber mucho de administración pública para gobernar bien, estar al día, y hace falta tener criterios estéticos para cuidar un paisaje en el que nos va la vida turística, y que además, si está cuidado, hace a los ciudadanos mucho más felices de por sí. Da gusto pasear por un paisaje cuidado.

Durante esa formación que les sugiero exploren sus propias ciudades, sus rincones y compárenlas con el Sauzal. Si el Sauzal puede, los demás también, porque el Sauzal es un pueblo pequeño y con escasos recursos y sin embargo brilla.

Por supuesto no hay que copiar, sino respetar la diversidad de unos paisajes y otros, pero sí que se puede encontrar inspiración y aprender de los mejores casos.

Intenten aprender de los mejores (del mundo) para conseguir cada uno en su pueblo, en las esquinas que les toque gobernar, lo mejor posible para su gente. Pero si no se forman, si no tienen una actitud de aprendizaje constante, si no escuchan a los profesionales que saben sobre lo que es correcto y lo que no lo es en paisaje, en biodiversidad, en botánica, en arquitectura de calidad, en paisaje cultural, lo harán mal, fracasarán y con ustedes sus ciudades.

Y no pongan la excusa de que cuatro años no es tiempo suficiente, las ciudades del mundo están cambiando rápidamente, hay vías para hacer las cosas bien y a buen ritmo, algunos lo consiguen, ¿por qué otros no? Desde mi punto de vista porque ni se forman, ni analizan bien sus problemas, ni escuchan a los que de verdad saben. En otras muchas cosas que también tienen que tener los políticos de todas las épocas, entre las que se encuentran la persistencia, la tenacidad y la valentía de hacer bien lo que hay que hacer.

DULCE XERACH PÉREZ

ABOGADA Y DOCTORA EN ARQUITECTURA

INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA