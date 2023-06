Sting se encontró ayer por primera vez con el público tinerfeño. El músico británico, ya septuagenario, no había actuado antes en la Isla, y en su primera cita no defraudó. Del comienzo de su actuación en el campo de fútbol de Adeje, en un concierto con un aforo de 9.000 personas y para el que se vendieron todas las entradas, se desprendía que el artista se iba a entregar. No será este el único encuentro con sus seguidores del Archipiélago, dado que hoy se volverá a poner detrás del micrófono en Gran Canaria (21:00 horas, Plaza de la Música).

Cumplió Sting con su estilo en una actuación que sus incondicionales esperaban desde finales del pasado año, cuando se conoció que en junio estaría por tierras tinerfeñas. Se trataba de una oportunidad que muchos entendieron que tenían que aprovechar, como se demostró en la respuesta de espectadores. Y es que Sting es uno de los nombres propios de la música: ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, primero con The Police –con quien publicó cinco álbumes entre 1978 y 1983– y luego en solitario –con 15 discos de estudio, el más reciente The Bridge, lanzado a finales de 2021–. Este domingo llega el turno de Gran Canaria, donde ya estuvo el 13 de julio de 2011. En aquella ocasión actuó junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta nueva cita es distinta, más auténtica, y una ocasión de lujo para ver de cerca y disfrutar del espectáculo más genuino del artista.