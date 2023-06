Sting abre esta noche, a partir de las 21:00 horas, su minigira canaria en el Campo de Fútbol de Adeje. El británico aterriza en Tenerife por primera vez en sus casi 73 años de vida con la intención de regalar sus mejores canciones durante dos horas. New Event es el promotor de un espectáculo que moverá a unas nueve mil personas –las entradas están agotadas– y que mañana viajará hasta Gran Canaria.

Desconozco si alguna vez se arrepintió por haberse presentado con un jersey de rayas amarillas y negras a un concierto cuando era el bajista de The Phoenix Jazzmen, pero los compañeros de aventura lo acabaron bautizando Sting [aguijón de abeja en inglés]. Así fue cómo Gordon Matthew Thomas Sumner empezó a edificar una carrera legendaria. Quinto de Phil Collins, Joey Ramone o John Deacon, nació el 2 de octubre de 1951 en Newcastle, cerca del campo de fútbol de las hurracas y a un par de calles de los astilleros. Hijo de un vendedor de leche, antes de triunfar como músico quiso ser maestro. Éste es el lado menos conocido del protagonista del espectáculo musical que se celebra esta noche, a partir de las 21:00 horas, en Adeje: será la segunda parada del británico en España con la gira My Songs 2023. Mañana repite guion en Gran Canaria, la segunda de las tres citas confirmadas en suelo español.

Leo Mansito: «Nos ha costado años, pero el reto de traer a Sting a Canarias abre una nueva dimensión»

De espíritu camaleónico e ingobernable, algo de lo que también iba bien servido David Bowie, hace medio siglo que se empeñó en ser alguien en el panorama musical londinense cuando aún era un integrante de Last Exit, aunque lo gordo llegó seis años después con su llegada a The Police.

Sting, Stewart Copeland y Henry Padovani se embarcaron en un proyecto que, enseguida, desencadenó las primeras guerrillas internas. Por un lado, él siempre se movió como pez en el agua con géneros como el jazz, el reggae y el rock, algo que chocaba de frente con los planteamientos punk que defendía Copeland. En medio de esa lucha de poder, Padovani era la pieza pacificadora de un trío de leyenda pero descaradamente efímero: cinco trabajos discográficos firmaron entre 1978 y 1983, pero si hay una letra que abandera el talento reunido alrededor de The Police, ésa tiene nombre y apellido: Every Breath You Take. uno de los himnos musicales de todos los tiempos.

Esa canción fue la única que situó a The Police en el número uno de Estados Unidos –también le sirvió para que la revista Rolling Stones le colocara la etiqueta de mejor banda del mundo–, pero cuando más alto estaba el proyecto [75 millones de discos vendidos y seis premios Grammy] llegó el taponazo. Cada uno se fue por su lado y Sting no dejó de brillar, ni en la música ni en el Séptimo Arte, donde tuvo un par de apariciones llamativas [Dune, Walking to New Orleans o Las aventuras del barón Munchausen]... Nada del otro jueves, pero había algo que indicaba que si lo hubiera intentado de verdad, con más ambición, igual su carrera actoral no hubiera pasado desapercibida.

Estreno en Tenerife

Amante del trabajo [en más de una ocasión ha reconocido desconocer el significado de la palabra vacaciones], Sting es un amante de la naturaleza que no ha dudado nunca en defender causas como la integridad de los bosques húmedos del Amazonas o programas educativos donde casi nadie llega. La de este sábado será su primera visita a Tenerife y viene acompañado de uno de sus cuatro hijos [alguna participación estelar va a tener en el concierto del Campo de Fútbol de Adeje, donde se ha habilitado un aforo para nueve mil personas] y, en principio, está programado un espectáculo de dos horas de duración. «Nos ha costado años, pero el reto de traer a Sting a Canarias abre una nueva dimensión», comenta Leo Mansito, director de New Event, respecto a lo que supone tener en la Isla a un artista que ha firmado 18 álbumes en solitario y acumula un total de 11 Grammy. «Hay artistas que generan riqueza económica en aquellos lugares en los que actúa y Sting es uno de ellos», reivindica Mansito en una conversación en la que es inevitable confluir en lo histórico que supone tener a un personaje de este calado por primera vez en Tenerife. «No sé si volverá a pasar, pero hoy está con nosotros».