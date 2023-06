¿Qué propuesta tiene preparada para su participación en el Festival Taganana?

Primero me gustaría decir que tengo muchísimas ganas de estar en el festival. Tengo preparadas muchas canciones de mi nuevo álbum, NIIT, y muchísima buena energía y ganas de transmitirlas.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo pero también ha actuado en varias ocasiones en Canarias. ¿Que tienen las Islas para que haya creado esta conexión tan especial?

Las Islas son un lugar mágico. La conexión con la naturaleza me llama cada año, así como sus paisajes, el mar y su fuerza. Soy una enamorada de las Islas y cada una en la que he estado me ha regalado algo. Para mí es una oportunidad maravillosa poder descubrir otro rincón de Tenerife gracias a mi música.

¿Se ha dejado influir por los ritmos canarios después de tantas visitas?

Creo que siempre te llevas algo de los lugares que visitas. En mi caso, más que ritmos, me he inspirado muchísimo en la naturaleza de las Islas. Es llegar aquí y sentir unas fuertes ganas de crear, de entrar descalza en Anaga o los Tilos y cantar, de dejarme llevar.

Siempre ha dicho que quiere crear su propio estilo musical mezcla de los africano y de otras muchas culturas a lo largo de todo el planeta. ¿Diría que lo ha logrado? ¿Cómo definiría ese estilo musical que ha creado?

Siento que la gente que me escucha identifica lo que hago como una canción de Kya, mezcla de blues, sonidos ancestrales, soul y mucho espíritu. No sabría definirlo porque siempre me dicen que mis conciertos hay que sentirlos. Es cierto que tengo mucha influencia del blues, soul y la música africana.

Quiere evocar algunos de los grandes nombres femeninos de la historia de la música. ¿Qué nombres son esos? ¿Cuáles han sido sus influencias?

Muchas mujeres han influenciado mi música, como por ejemplo Miriam Makeba o Soda Mama Fall.

Escribe canciones en wolof, francés e inglés. Imagino que no todo su público comprenderá esos idiomas. ¿Cómo hace para darse a entender con su música en diferentes países?

Creo que la música llega, más allá de las palabras. De todos modos, antes de cada canción, suelo explicar de qué estoy hablando para que el público se deje llevar luego por las melodías.

Afirma que uno de los objetivos de su música es sensibilizar al público para continuar trasmitiendo los grandes valores de generación a generación. ¿Cuáles son esos valores que se están perdiendo?

En varias canciones hago referencia a los cuidados. En mi canción Xalé hablo de los niños, del futuro que representan y de lo importante que es cuidarlos con amor y respeto. En otras canciones resalto el hecho de ser mujer y luchar por mis sueños, demostrar nuestra fuerza, lo que somos capaces de superar y hacer por los que queremos. También destaco la importancia de recordar que somos seres humanos, todos parte de la tierra, y que no deberíamos crear más fronteras de las que ya existen entre nosotros.

También escribe textos. ¿Qué le ofrece esta práctica que no le da la música?

Las palabras nos permiten conectar con lo que sentimos, ponerle nombre a las cosas. La música me hace sentir y las palabras me permiten nombrar los sentimientos de cierta manera.

¿Se encuentra trabajando en nueva música? ¿Qué nos puede adelantar?

La verdad es que siempre estoy trabajando en nueva música. He escrito canciones nuevas pero sigo trabajando en ellas. Además, recientemente he sido parte del proyecto EFOR en Senegal. Nos invitaron a diez artistas a una residencia para crear un álbum contra la violencia de género. En junio viajaremos a París para mezclar y remasterizar las piezas.