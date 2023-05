Akane y la ensoñación

Carolina Machado alias Krol lleva en esto desde ni me acuerdo. Yo pensaba que el primer contacto entre la música y ella estaba en los primeros dosmiles con bandas como Eider y Loopsound (nombre que sigue usando en su correo electrónico) pero no. «Bueno, realmente empiezo con Regan Travel Soul, una banda de noise en 1997. Recuerdo tocar en el salón de actos de Magisterio, mi primer concierto; aún conservo el VHS». Desde entonces, un largo currículum que suma nombres como Trece Motos y Las Algas Voladoras, hasta su actual configuración como batería y vocalista de GAF (con nuevo disco en otoño) aparte de múltiples colaboraciones. Tras 26 años en activo, resulta que Akane es su primer proyecto en solitario, del que ahora edita disco.

Keroxen en formato sello discográfico saca Night-Time Birds, ya disponible en formato vinilo y con solo unos pocos temas escuchables on-line. ¿Por qué nace Akane? La propia Krol nos lo cuenta: «Tantos años tocando con bandas pues... Me apetecía crear mi propia esfera músical, sin tiempos marcados ni presión, dentro de un aura de experimentación». Amplía que la idea le surge nada menos que en 2011, «escuchando a la estadounidense Julianna Barwick, y ahí comencé creando mis propios loops electrónicos»

Es desde hace dos años cuando va dando forma a los temas del disco. Keroxen la decide incluir en su recopilatorio Radar 4, que se edita este 4 de junio. Akane también entra en las actuaciones del pasado festival Keroxen, el 5 de noviembre de 2022. «Además el disco recibió la ayuda a la grabación del Gobierno de Canarias», nos amplía. «Era el momento para darle el formato definitivo para el directo y la grabación con el acompañamiento de César Chinarro (guitarra también de GAF)». Registran la actuación del Keroxen y quedan tan satisfechos que deciden que sea el disco. «Aunque la intención era grabar los temas en el estudio. Nos quedamos muy contentos por cómo quedó grabado el directo del Keroxen en la noche de Radar y decidimos trabajar sobre las pistas. Con una edición posterior hemos llegado a lo que es el disco ahora. Nos gusta, sobre todo, porque suena más crudo y más real. Y representa muy bien el live».

Justo el directo lleva ahora a Akane este mismo sábado a la presentación del HeroFest en Tormento Colectivo, en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Miniatura.

Y hay más: «En Chipre con Keroxen, colaborando con músicos de Azores y Chipre en el marco del programa Edge Network dentro del festival Fengaros en agosto. Después de verano ya se verá. Pero la intención es seguir haciendo directos cuando se pueda».

Therapy Break es otra de esas bandas que sigue ese camino añejo de pasar de repertorio de versiones a dar salida a temas propios. Llevan años en ello con sonido de rock potente y letras en inglés. La formación tinerfeña presenta nuevo EP donde en apenas 5 temas hacen un ejercicio de estilo sin casi bajarse de la contundencia. Del rock-funk a lo Rage del Unfair Justice que cierra el trabajo, con sección de metales incluida, a la contundencia hardrockera de 10-15. Solo rebajan la fuerza en la SandCastles que da título al trabajo, donde presumen de intimidad, desarrollo y acústicas. De nuevo el formato EP mostrando mucho en poco espacio.

Cuando menos te lo esperas surge en Tenerife un grupo de noise pop. Son Duele y en su Duele.bandcamp.com cuentan con varios singles donde desgranan su sonido. Buenavista es el último, y no deja de ser curioso que el legado de los turbulentos 90 indies españoles, que en el momento apenas tuvo reflejo en la escena canaria salvo contadísimas excepciones, sea ahora, tanto tiempo después, cuando se manifiesta. Lo de Duele es un ejercicio que ahora es nostálgico pero fidedigno. Mucha curiosidad por seguir la evolución de este eficaz compositor de canciones y gran constructor de atmósferas.

En ese concepto del DJ como un artista no artista, como un artesano de la música, como sobre todo un profesional que saca adelante una fiesta, hay que destacar el enorme hito del Coachella. Es la versión a lo grande de «no pudo venir la banda, por favor, pincha un par de horas más». Veía hace nada otra típica lista de cómo comportarte como un buen DJ, obra en este caso de la genial página Digital DJ Tips. Uno de los consejos era: «Conviértete en una persona rollo ‘qué hay que hacer’ (traducción libre de «Become a ‘can do’ person)». Y eso ocurrió en la última edición del Coachella. Uno de los platos fuertes era el regreso a los escenarios de Frank Ocean, programado como cabeza de cartel los dos fines de semana de la cita el pasado abril. La primera actuación fue tan esperada como desastrosa. El disparate de Ocean fue de tal calibre que la organización canceló el segundo directo. El hueco que dejaron lo rellenó Blink 182 sin apenas impacto, porque lo verdaderamente fuerte fue el final sorpresa con el trío de moda en el mundo DJ: Skrillex, Fred Again y Four Tet.

No paro de leer comentarios de DJs y fanáticos del baile adictos a la sesión de estos tres. Y es raro. Cualquier oído avezado detecta errores constantes en la ejecución y el abuso de recursos que se consideran sacrílegos en la típica sesión canónica: repetir temas, usar el mismo truco varias veces aunque sea como recurso humorístico, abusar de sus propias canciones…

Porque la clave de la ahora ya mítica sesión del Coachella no está en ninguna virguería tipo James Hype, sino en la magnífica atmósfera creada, en que realmente se paladea la magia que flota en el ambiente. Todos los DJ del mundo sacamos los fallos de la sesión, pero a todos los DJ del mundo nos habría encantado estar ahí bailando en un momento que supura cariño, amor y pureza.

Es lo contrario a un gran espectáculo: los tres entran relajados paseando por la tarima, con un vídeo donde Fred Again hace un loop con el propio Four Tet, riéndose entre ellos. Solo necesitan una mesa con cacharros y una iluminación tan sencilla como efectiva. Escenario circular sin adornos y a poner temas. Conversaciones entre ellos de ahora pongo esto, no espera quita el filtro. Improvisación y curiosidad: versiones especiales de Taylor Swift y Myle Cirus, acapella de Carly Rae Jepsen. Fred Again repitiendo todo el rato: «What the fuck it’s goin’ on…». Es fantástica, no te cansas de verla una y otra vez.

Y de nuevo, el DJ arregla el problema pinchando dos horas más porque no vino la banda. Fred, Sonny y Kieran no son conscientes de lo que han hecho por nosotros.