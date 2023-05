La periodista y premio nacional Concha García Campoy, Verónica Pavés, presentará el próximo domingo 11 de junio en la 82 edición de la Feria del Libro de Madrid su obra Blas Cabrera: Una vida magnética, editado por Gaveta Ediciones.

El encuentro tendrá lugar de 12.00 a 14.00 horas en la caseta de Interleo (280-28B), y en él la autora firmará todos los ejemplares adquiridos.

En este sentido, Pavés ha animado a los madrileños y a quienes acudan a la feria desde otros puntos de España y del resto del mundo a “sumergirse en esta novela en la que conocerán de primera mano la vida conocida y desconocida del gran físico canario, Blas Cabrera, quien tuvo un papel relevante para la ciencia”.

“Este año la Feria de Madrid está dedicada a la ciencia, por lo que es un doble orgullo poder sacar del olvido al padre de la Física en España y qué mejor manera que con el libro “Blas Cabrera: Una vida magnética”, ha manifestado la periodista científica y autora de la obra, quien ha agradecido también “la espectacular acogida que está teniendo este libro desde su presentación el pasado mes de mayo”.

En esta obra Verónica Pavés da a conocer aspectos desconocidos sobre la vida de este gran desconocido científico canario, padre de la física española.

El libro ha sido prologado además por el periodista Javier Salas, quien es jefe de sección de Ciencia, Tecnología y Salud y Bienestar de El País, e ilustrado por el diseñador gráfico e ilustrador Felipe Galve.

En las más de 200 páginas de este libro, Pavés relata la llegada del científico Blas Cabrera a casa 85 años después de su muerte. Sus restos descansan ya en el lugar que le vio crecer, en San Cristóbal de La Laguna.

Pero su nieto Luis siente que aún quedan heridas por cerrar. El destierro de una guerra injusta llevó el nombre de su abuelo al olvido. Una amnesia colectiva que impide recordar al que fue el padre de la Física española. Hoy lo único que queda de él es su ciencia.

No obstante, Blas Cabrera fue mucho más, y para entender su grandeza, Pavés hace un recorrido por su historia.

Biografía

Verónica Pavés Lorenzo es periodista especializada en ciencia. Nacida en 1993 en Puerto de la Cruz (Tenerife). Desde 2016 es la redactora responsable de la información de Sanidad, Ciencia y Medioambiente del periódico El Día-La Opinión de Tenerife y de La Provincia-DLP.

Trabaja además en la sección de Medioambiente de los diarios de Prensa Ibérica y colabora en distintos programas de radio y televisión de Canarias.

Es autora del poemario Cosmic Letters (2021).

Su trabajo periodístico le ha hecho merecedora del premio Concha García Campoy de Periodismo Científico en su séptima edición en la categoría periodismo digital.

Gaveta Ediciones

La editorial canaria Gaveta Ediciones nació en 2019 como consecuencia del éxito de la revista ‘La Gaveta Económica”, que surgió en 2015 con el ideario base de que la economía de mercado y la filosofía liberal son el punto de apoyo para la creación de una sociedad de personas libres y responsables.

En estos cuatro años de vida de la editorial, y a pesar de la Covid-19, han conseguido editar casi una decena de títulos, entre los que destacan “Impuestos o libertad” de Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer; “¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas?” de Juan Inurria; “Ecología liberal para no ecologistas y no liberales” de José Ramón Arévalo; “En busca de la libertad. El planeta en peligro” de Manuel Fernández Ordoñez; o “La palabra mágica” de Pedro Mari Sánchez y la periodista Ana Martín-Coello, entre otros.

La editorial canaria ha cambiado recientemente su imagen con el objetivo de atraer a nuevos lectores y expandirse a nuevos mercados, llegando incluso algunos de sus autores a estar presente en la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid.

Al respecto, la editorial no ha parado de crecer en los últimos tiempos añadiendo a su lista de volúmenes publicados autores de gran relevancia del panorama económico español y que se están convirtiendo en todo un éxito de ventas tanto en librerías de todo el país como en plataformas online.