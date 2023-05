Remar a favor de la grandeza plástica para ir más allá y traspasar el umbral del soporte. Esa es la invitación que realiza el pintor Pedro Raidel (Tazacorte, 1961), quien expone en el antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna Variaciones sobre un mismo tema, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 1 de julio. Un total de 40 obras pictóricas componen esta propuesta en la que por primera vez el artista introduce códigos QR a través de los cuales el público podrá ampliar la información, de manera sencilla, de siete de los cuadros expuestos. «Me gustaría que la gente se acercara y descubriera una manera diferente de tratar el paisaje y mi particular percepción de abordarlo», explica Pedro Raidel quien aventura que las piezas «atraparán la mirada de los espectadores».

Pedro Raidel estudió Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y durante 34 años se dedicó a la docencia en las escuelas de arte de Canarias, primero en Lanzarote y después en Santa Cruz de Tenerife. «Siempre me gustó enseñar, sobre todo dibujo artístico», explica el artista, quien se jubiló hace ya dos años. A lo largo de toda su vida ha expuesto su obra en diferentes partes de la geografía canaria y, de hecho, se estrenó, con una exposición individual en su pueblo natal palmero cuando aún no había finalizado sus estudios universitarios.

Las obras que componen Variaciones sobre un mismo tema comenzaron a tomar forma hace ya algunos años, pero Pedro Raidel compaginó este trabajo con otros proyectos pictóricos y no fue hasta la irrupción de la pandemia cuando se centró en esta labor, lo que ha provocado que, además de los 40 cuadros que se pueden ver en esta muestra en La Laguna, tenga listos ya otros muchos otros que espera poder exponer en breve en salas de Gran Canaria.

Variaciones sobre un mismo tema es un compendio de lo que la naturaleza le muestra a Raidel y de su particular manera de interpretarla. Formas, colores y texturas y su reflexión sobre ellas se dan cita en estos cuadros inspirados en el paisaje de las Islas pero que también pueden ser buena muestra de «un paisaje universal». Se trata, pues, de obras abstractas pero en las que es posible observar estructuras que además guardan un mismo patrón armónico que se repite de manera alterada en diferentes detalles a lo largo de la propuesta. «Es algo que también se ve mucho en la música, como en el caso de composiciones de Beethoven o Mozart, que empleaban una suerte de repeticiones compositivas», explica Raidel quien celebra haber conectado con esa otra parte musical sin haberlo ni siquiera planeado.

«Me he sentido atrapado por las posibilidades que encierra el entorno, pero también por ciertas dosis de azar, desorden y variabilidad, dejándome llevar por la intuición y por los impulsos», relata el pintor y explica que no hace reproducciones ya que «el verdadero estado de los cuadros es lo que veo dentro de mí y no solo lo que se me muestra al ojo».

A lo largo de su carrera artística Pedro Raidel ha ido alternando las temáticas de sus obras porque «no me gusta encasillarme», pero el paisaje es inevitablemente un tema recurrente, tanto en él como en muchos otros artistas. En esta ocasión, ha elaborado los cuadros sobre papel especial de grabado. «Yo le doy una paliza al papel», bromea y añade que ha trabajado en este caso con aguadas de acrílico, por lo que precisaba de un papel con consistencia suficiente. Sin embargo, a lo largo de su carrera también ha pintado sobre tablas: «He ido variando dependiendo del tema a tratar y de cómo lo quería reflejar».