Dana International, Ptazeta, Vanessa Martín y la artista danesa Emmelie De Forest estarán el próximo mes de julio en la segunda edición del festival Eurorainbow. El encuentro, dedicado a la celebración de la diversidad y al fenómeno fan alrededor del Festival de Eurovisión, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de julio en Santa Cruz de Tenerife.

El certamen, que se completará también con un ciclo de charlas y mesas redondas bautizados como Eurotalks, anunció este viernes el nombre de los primeros artistas confirmados para sus conciertos, previstos en la plaza de la Candelaria y que serán, todos, de acceso completamente gratuito.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió la presentación oficial del festival. Acudieron el consejero de Turismo de Tenerife, David Pérez; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladys de León; la directora del festival, Olga Payar; y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. También compareció De Forest, ganadora del Festival de Eurovisión en su edición de 2013.

La artista, que celebró poder estar en la Isla para anunciar un encuentro cultural como este, explicó el modo en el que ganar el mayor certamen musical del continente ha cambiado su vida. «Hasta que gané Eurovisión, yo trabajaba en una panadería y la verdad es que era feliz. Pero, además de que fue una gran experiencia, ganar Eurovisión fue un cambio total en mi vida. Ahora me dedico por completo a la música», dijo la cantante danesa.

Mientras, todos los portavoces institucionales celebraron que esta segunda edición sea un paso más para consolidar un festival que nace en defensa del «respeto, la diversidad y la cultura». Por su parte, la directora de Eurorainbow, Olga Payar, agradeció el respaldo del ayuntamiento capitalino y del Cabildo y adelantó que este año las celebraciones se extenderán durante tres días en vez de dos. «El Eurorainbow crece para seguir demostrando que la cultura es un vehículo esencial para el entendimiento», aseguró.

Eurorainbow, centrado en artistas vinculados al colectivo Lgtbiq+ y a bandas relacionadas con Eurovisión, confirmará aún más nombres a lo largo de las próximas semanas. Asimismo, volverá a plantear un EuroReto para alcanzar un Récord Guinness. Ya el año pasado lo intentó convocando a los asistentes al concierto a acudir disfrazados del grupo Abba. Este año volverán a intentarlo y en breve anunciarán el tema escogido para esta edición.

Dana International será, sin duda, uno de los principales atractivos del Eurorainbow. Tras participar y ganar en la edición de 1998 de Eurovisión, pasó a la historia por ser la primera artista trans en triunfar en el certamen. «Su canción, Diva, se convirtió en un éxito mundial, fue número 1 en varios países, incluido España, y supuso un gran impacto mediático y social, provocando manifestaciones de apoyo y suponiendo una victoria también para el colectivo Lgtbiq+ en Israel y en todo Occidente». Tras el enorme éxito conseguido, Dana International volvió a competir en el certamen en 2008 como compositora del tema The fire in your eyes interpretado por Boaz Mauda, que quedó en novena posición.

Por su parte, Ptazeta, cuyo nombre real es Zuleima del Pino González, es una de las más importantes traperas y cantantes del país. La canaria ganó popularidad en 2020 con su canción Mami con Juacko. En mayo de 2022, firmó un contrato discográfico con Interscope Records y sus éxitos no paran de crecer. En octubre de 2021, colaboró con el productor argentino Bizarrap en el tema Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45.