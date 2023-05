Son Maika, una especie de 'gran hermano' de pelo azul encargada de controlar Edén; África, una ‘influencer’ con miles de seguidores, pero una enorme soledad, y Charly, un chico en apariencia chulito, pero que esconde una gran vulnerabilidad. Lo son en 'Bienvenidos a Edén', serie cuya segunda temporada lleva un mes entre los 'top ten' de Netflix. Pero tras esos personajes están Lola Rodríguez (Las Palmas, 1998), una actriz trans que sueña con desprenderse de esa etiqueta; Belinda Peregrín (Madrid, 1996), Belinda, artista mexicana considerada la 'princesa del pop latino' y Tomy Aguilera (Madrid, 1998), un joven actor trilingüe que ha hecho series adolescentes pero quiere crecer.

Belinda, a su personaje ya no la vemos que controle tanto como cuando llegó a la isla.

Belinda: Está supervulnerable. Está desarmada y tiene que hacer cualquier cosa por sobrevivir y quedarse. Porque por un lado de África quiere irse, pero por otro quiere pertenecer a Edén. Es que no está dejando algo importante, ya que no tiene familia y está muy sola.

Sigue flirteando con el marido de la líder. ¿Le está utilizando?

B.: Sí. Siento que no está enamorada de él. ¿Qué piensan ustedes?

Tomy Aguilera: No sé. Hay discrepancias.

Lola, Maika es enigmática, empoderada, atractiva. ¿Le gusta que por fin un personaje trans no conlleve algo dramático por serlo?

Lola Rodríguez: Claro, como tienen que ser los personajes. Ser trans no tiene que ir con un cliché de la mano. Ser trans es un amplio abanico de vivencias. La identidad de cada uno es solamente de esa persona. Me encanta hacer un personaje que no tiene nada que ver con ser víctima, sino que es una mujer conocedora de su poder, valiente, segura y fuerte. Ya basta poner a los personajes 'queer' en general y en este caso a las personas trans en el personaje de víctima, que la trama tenga que ver con su identidad. Porque no es así. Yo no tengo ningún problema con mi identidad. Yo soy una mujer trans orgullosa de serlo y lo que me pasa son cosas mucho más allá de eso. No soy una etiqueta.

Y reivindica eso para la industria audiovisual.

Lo que quiero es que se nos vea a las trans como una etiqueta y que solo podamos hablar y vivir de ello. Me gusta que Maika lo haya nombrado en su momento, pero no tiene nada que ver su conflicto con ello. Eso está superado. Su conflicto tiene que ver con el amor. De repente llega una persona, Charly, que le trastoca, le rompe su coraza y siente que el amor también es para ella.

T. A.: Creo que es importante contarlo de esta manera: cómo Charly no se plantea nada.

L. R. : Como tiene que ser.

T. A.: Pero no es lo habitual. En las series se plantea: ¿y ahora cómo acepto yo ahora esto? Y aquí no.

L. R.: Se ha visto ya tanto que es como: basta. Somos personas y nos enamoramos de las personas. Y tenemos que contar esto. Que no tengamos problemas porque el otro tenga una realidad diferente.

T. A.: Dicho esto, también repetiría que falta mucho por hacer: no solo hacer personajes trans que no se hable de ese conflicto, sino personajes que no tengan un conflicto.

Parece irrelevante que Maika sea trans para contar la historia.

B.: Yo, en lo personal, si no lo mencionas ahorita, es en lo último que pienso. Estoy más con el conflicto de que Maika quiere salvar a Charly, es una historia de amor hermosa. De amor de esos reales. Y eso es para mí mucho más importante.

T. A.: Además, hay peña que ni lo pilla.

Considero que es la historia de amor más bonita de la serie.

B.: ¡Coincido contigo! Me encantan esas escenas de amor. Flipo con todo eso.Tomy, Charly era un tanto chulín y el amor le transforma.

T. A.: Charly hace un viaje de la máscara hacia la vulnerabilidad. Pasaba por encima de sí mismo, no quería oír muchas cosas, pero el amor que siente hacia Maika le hace enfrentarse a esos fantasmas y miedos y eso le hace ser una persona más real, más sincera y más humana. Y yo creo que ese viaje lo hacen muchos personajes de Edén.

Belinda, ¿se enfocará más en la música o aprovechará para hacer algo más en España? Ahora que hemos visto que tiene un acento español tan bueno, como demostró en 'El hormiguero'...

(Habla con acento español): Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Si es que me siento como en casa...

T. A.: Pero es que eres un poco de aquí. ¿no?

B.: (Sigue con el acento) Pero, por favor. Y tanto. (Vuelve al mexicano). Me encanta estar aquí. Ahora hay más apertura para otros países y veo muchos actores latinos a los que ya no les exigen el acento español. Siento que hay que diversificar y en España hay multinacionalidades.

L. R.: Y multiacentos. Yo no tengo el neutro. Y se me permite trabajar con mi acento. No pasa nada.

T. A.: Es que hay un talento ahí que flipas. En las series españolas en las que hay un actor latino, yo espero a que llegue su escena. Cuando habla Belinda me parece que la variedad tiene un valor incalculable.

Usted, Tomy, habla también inglés y francés. Eso le abrirá muchas puertas.

T. A.: Pues espero. He tenido la suerte de que en mi casa el tema de los idiomas ha tenido mucha importancia. Tener otro idioma te abre la puerta a una cultura entera. Te permite no solo trabajar, sino disfrutar de la vida. Darle un valor incalculable a las cosas. Yo, que hago música y mi padre es profe de Historia, cada vez que me adentro en un género busco su historia. Igual que en la actuación, cuando ves lo que han tenido que vivir los actores españoles, la evolución de los directores, vas a un rodaje con más respeto y le das el valor que tiene.

'Skam', 'Bienvenidos a Edén'... ¿El siguiente paso sería 'Élite'?

T. A.: Bueno, me gustaría moverme ya un poco del rollo adolescente y contar otra cosa. Pero, claro que sí. Yo cada trabajo que venga, agradecido.

Y usted, Lola, tras 'Veneno', ahora está rodando 'Vestida de azul'. ¿Una serie necesaria?

L. R.: Supernecesaria y superbonita. Ahondando en temas que siguen siendo importantes de contar. Una serie muy adulta y que me sigue moviendo y haciendo crecer como persona y profesional. Siento que es el mayor reto al que me he enfrentado y me emociona cada vez que lo pienso porque es el mayor regalo de la vida. Estoy en un momento de crecimiento. Nunca habría imaginado que tendría las puertas abiertas de la industria. Ver que estoy en una posición en la que se me valora es algo muy bonito de sentir.