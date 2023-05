Paraíso Cero aterriza por primera vez en Canarias este fin de semana para participar en el XXI Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros del Teatro Victoria. La compañía madrileña actuará el sábado 27 de mayo y el domingo día 28, a las 19:30 horas, con la pieza Cómo ser Cleopatra. Un estudio sobre la tentación y cómo perder Egipto en 10 pasos, una pieza con la que los artistas invitan al público a convertirse en reinas y, al igual que la conocida monarca de la Antigüedad, superar el conflicto entre el deber y el placer. El festival reúne en esta ocasión cuatro compañías canarias y cuatro peninsulares a lo largo de cuatro fines de semana, desde el viernes 26 de mayo y hasta el 18 de junio, en los que se podrá disfrutar de cabaret, performance, clown y otras modalidades escénicas. Las compañías canarias actuarán los viernes, mientras que las foráneas ocuparán la escena con dos funciones cada fin de semana.

La propuesta que se podrá ver este fin de semana en el Teatro Victoria aúna diferentes lenguajes escénicos para ofrecer un auténtico manual de instrucciones sobre cómo convertirse en Cleopatra. «A lo largo de diez pasos planteamos el conflicto de elegir entre el deber y placer y planteamos al espectador cuál sería en la actualidad nuestro Egipto, nuestro lugar sagrado que debemos proteger por encima de todas las cosas», explica la directora artista del Paraíso Cero, Isabel Guerrero.

Cómo ser Cleopatra. Un estudio sobre la tentación y cómo perder Egipto en 10 pasos ofrece un recorrido de tres personas a través de diferentes géneros teatrales. En el primer paso, los actores confrontarán al espectador con sus propios límites a través del teatro participativo, aunque los asistentes no deben preocuparse puesto que la propuesta la hará cada uno consigo mismo y no saldrá nadie a escena. Además, a lo largo de la función habrá teatro de objeto, partes más performativas, y teatro postdramático con gran impacto visual, anuncia Isabel Guerrero. Como no podía ser de otra manera, la obra terminará con la pérdida de Egipto y todos los dilemas que ello plantea.

Más allá de la reflexión y de la rica puesta en escena, esta propuesta también trata de reivindicar al personaje histórico de Cleopatra, a quien tratan de alejarlo de los clichés. «Siempre pensamos en esa mujer poderosa que se bañaba en leche de burra y nos acude a la mente la imagen de Elizabeth Taylor en la película, pero nosotros queremos ir más allá», indica Isabel Guerrero quien además de directora teatral es investigadora universitaria en teatro y especialista en la obra de Shakepeare. De este modo, esta propuesta llega acompañada de una investigación mucho más profunda, no solo por parte de ella como directora, sino también de los actores que intervienen en este proyecto.

Gracias a todo ese trabajo previo, la compañía se atreve a aventurar incluso quién podría ser Cleopatra en la actualidad. «C. Tangana lo es y Rosalía a veces también quiere serlo. Por supuesto nos han salido muchas comparativas con políticos también», explica Guerrero, quien destaca entre ellos al estadounidense Donald Trump.

Esta comedia festiva que al mismo tiempo hará reflexionar al público estará acompaña de un encuentro del público con la compañía tras la función. «Para nosotros es una parte importante del proceso porque normalmente nos encontramos al público desconcertado, y al mismo tiempo cómodo, y estos encuentros nos sirven para que los espectadores entren en nuestra propuesta». «Nos gusta saber qué piensa la gente que nos viene a ver porque eso también nos sirve a nosotros para modificar nuestra creación y comprobar si realmente quieren ser Cleopatra. Todo eso nos da muchas pistas», reflexiona la dramaturga.