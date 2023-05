El actor y director Joel Angelino protagoniza, el sábado 27 de mayo, el espectáculo de humor Sexo sentido, en el Centro de Artes Escénicas de MM Danza en Santa Cruz de Tenerife. La cita tendrá lugar a las 20:30 horas y las entradas se pueden adquirir en Tomaticket al precio de 12 euros.

En este espectáculo, en el que ya lleva trabajando 25 años, Angelino interpreta a ocho personajes: un payaso, un niño, un profesor, un titiritero, una anciana, un heterosexual con mucha pluma, un cantante de reguetón y una transexual que quiere triunfar en el mundo del espectáculo. Se trata de una adaptación que el intérprete realizó hace años del texto Tengamos el sexo en paz de Franca Rame, Jacopo Fo, Dario Fo. Una historia que casa perfectamente con la del propio actor y director, que ha consagrado su vida al humor y a llevar las risas a todos los rincones del planeta.

"He tratado de dar forma a mi mejor función", declara Joel Angelino quien destaca además la necesidad de interpretar los monólogos y no solo contarlos. "Ahora que está tan de moda este género, a mí me gusta ofrecer una historia con todo el aderezo con el que cuenta el teatro", relata el artista quien asegura que ha tenido que someterse a todo un entrenamiento a lo largo de los últimos meses para poder ofrecer su mejor versión en la cita de este fin de semana. "Creo que me he superado en esta ocasión", sentencia el actor canario cubano, quien ofrecerá una función de una hora y 20 minutos de duración mientras cambia constantemente de personaje.

En esta ocasión, Angelino ha contado con la colaboración de Norma González, de Mujeres Reales, quien se encarga del vestuario y el decorado del espectáculo, así como el estilismo de Marel Ro. Este espectáculo llega a esta nueva sala tras haber cosechado grandes éxitos a lo largo de las últimas décadas. Así, este trabajo ha hecho al artista cubano merecedor de numerosos premios y reconocimientos en diez países. En Cuba fue ganador del Premio Caricato a Mejor espectáculo de humor en 2014.

Angelino compagina esta función con un curso de interpretación que está impartiendo en el Centro Ciudadano de Finca España, en La Laguna, en las tardes de los miércoles y los viernes. La matrícula, que es gratuita, aún se encuentra abierta y, durante tres meses, el actor compartirá las claves para que los participantes afronten sus problemas a través del humor. "Quiero ayudar a la gente para que puedan hablar en público o puedan vencer el miedo al ridículo", relata el cómico quien pondrá el punto final a este taller con una obra que protagonizarán los propios alumnos.

Joel Angelino es actor de teatro, cine y televisión de origen cubano. Precisamente inició su carrera con el monólogo Fresa y chocolate, antes de que fuera estrenada la película. Ahora, tras la función de este fin de semana, el actor se trasladará hasta el mes de noviembre a Madrid, donde volverá a poner en escena este monólogo en el Teatro Lara, con motivo del 30 aniversario del estreno de la película. Además, a su vuelta a Tenerife, a final de año, tiene previsto el estreno del cortometraje WC Story, en el que también ha participado el cineasta tinerfeño Santiago Ríos.