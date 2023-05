La Laguna, el Teatro Leal y Los Sabandeños rinden homenaje a una figura sin la cual no se podría entender ninguna de esas tres grandes instituciones. Elfidio Alonso es el protagonista del espectáculo que plantea un repaso por la trayectoria personal y artística del que es considerado el padre del mítico grupo musical. Elfidio es el nombre de esta propuesta escénica que reunirá sobre el escenario 18 de los temas compuestos por Alonso a o largo del tiempo, y que se podrán escuchar en un formato que mezcla música, interpretación escénica y material audiovisual, bajo la dirección del dramaturgo canario Mario Vega. El Teatro Leal acogerá esta propuesta los días 8 y 9 de junio, a las 20:30 horas, y el sábado 10, a las 21:00 horas.

El protagonista de este homenaje, Elfidio Alonso, insistió durante la presentación del mismo que durante su larga trayectoria en el mundo de la música, que dura ya 70 años, "he tenido la suerte de encontrarme con grandes compañeros", por lo que afirmó que este proyecto "se lo dedico también a los más de 200 componentes" que han pasado por las filas de Los Sabandeños a lo largo de todos estos años. "Para mí es muy emocionante recibir este homenaje en la ciudad que me vio nacer hace ya 88 años", indicó el director y miembro fundador de la formación musical que ha protagonizado más de 3.000 actuaciones en 32 países y ha grabado 116 discos desde que comenzaran su andadura en 1966.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recalcó que "Elfidio es uno de los espejos en los que me gusta mirarme", aunque añadió que "me sonroja que me comparen con él como alcalde por mi cercanía con los vecinos porque Elfidio es toda una institución". Además, agradeció la labor del músico porque "ha hecho que nuestra cultura se conozca a nivel nacional e internacional", y avanzó que este homenaje que se podrá ver en el Teatro Leal "será un absoluto éxito".

El director escénico el espectáculo, Luis O'Malley, afirmó que este espectáculo "va más allá de homenajear al intelectual, al músico y al periodista, sino que tratamos de acceder a la parte más humana". Y para ello han realizado más de una treintena de entrevistas, tanto a familiares y conocidos como a seguidores de Los Sabandeños, para trazar el guion, tanto de este espectáculo como de la vida del lagunero. "Hemos querido trabajar desde el respeto y la responsabilidad porque este es un espectáculo necesario", afirmó el director quien concluyó que hemos realizado este trabajo "con el máximo amor posible, para tratar de relatar el desembarco de Elfidio Alonso y Los Sabandeños en la historia de Canarias".

El director musical de Los Sabandeños, Israel Espino, dijo que "Elfidio ha llevado el nombre de Canarias por todo el mundo y por eso debemos devolverle parte del cariño que nos ha dado". La formación cuenta con más de 200 canciones del puño y letra de Alonso por lo que destacó la necesidad "relatar su vida, pero también contar la historia de su música". Celebró además tener la oportunidad de "defender el repertorio que él mismo ha creado porque queremos agradecerle todo lo que nos ha dado". Además, al igual que el alcalde lagunero, destacó la necesidad de que estos homenajes se realicen en vida.

Besay Pérez es miembro actual de Los Sabandeños y aseguró que asume con "una ilusión tremenda", este homenaje que, además, se pone en escena "en la ciudad, las calles y el teatro de Elfidio". Como componente del grupo, celebra que se haya creado una auténtica familia entre todos los que forman parte de él y que, además, "engloba a toda la ciudad y a toda Canarias".

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, afirmó que "nos enorgullece poder presumir de este homenaje" y "poder poner en valor todo lo que Elfidio ha hecho". Además, confesó que, en su familia, tantas personas se dedican al mundo de la música "gracias a la figura de Elfidio", por lo que invitó a todos los tinerfeños a acudir al Teatro Leal para "disfrutar de la tradición y de la figura de este gran músico con este espectáculo".