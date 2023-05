Disparo al corazón del lector

Fogonazos convertidos en poemas. Así define el tinerfeño Carlos J. Castro su nuevo libro, Balas hacia el cielo (Editorial Adarve), con el que trata de provocar emociones, en ocasiones incómodas, que pueden llegar a ser desconcertantes para el lector, «como también lo es la vida que nos atrapa indefectiblemente», afirma el escritor de Santa Cruz de Tenerife. «Deseo que la gente no se quede indiferente cuando lea mis textos», declara el autor, quien presentará este nuevo libro que ya se encuentra a la venta el próximo 20 de julio, a partir de las 18:00 horas, en el salón de actos de la Zona Joven de Punta Larga, en Candelaria.

La poesía es un deseo y al mismo tiempo una necesidad para Carlos J. Castro, quien emplea estos textos para «descargar» parte de lo que lleva en su interior, «tanto mi parte oscura como la más luminosa». Y, así, cuando finaliza uno de sus textos, «es como si hubiese dado a luz a algo y supone un respiro para mí». A pesar de que los poemas de Balas hacia el cielo no cuentan con ningún hilo conductor claro, «sí pueden parecerse entre sí en la forma y en el contenido».

«Una descarga sónica». Así define Castro su proceso de escritura. Ha tratado de darle la mayor variedad a este libro, que incluye poemas que riman pero no están escritos con la métrica clásica y otros que, aunque en apariencia no riman, sí que cuentan con un ritmo interno muy marcado y con mucha sonoridad. «En cuanto al contenido, me muevo entre poemas oscuros y tenebrosos y otros que son más luminosos, y todos giran alrededor de la esperanza, aunque a veces haya que rebuscar muy a fondo en las palabras para encontrarla», avanza el autor residente en Madrid.

El empleo de la metáfora no responde a otra cosa sino al deseo del escritor de hacer reflexionar a sus lectores, a los que desea «llegar al alma» con sus versos y que no queden indiferentes tras su lectura. «Me encanta usar la naturaleza en su vertiente más embravecida, como las tormentas, pero también su parte más bonita, como la imagen de los bosques primigenios», relata Castro, quien también emplea localizaciones antiguas y, en algunos casos, incluso bíblicas. El amor, la tristeza, la soledad y la muerte, incluso la crueldad del ser humano, están presentes en los versos de este autor quien se ha inspirado incluso en la guerra entre Rusia y Ucrania para dar forma a sus textos.

Balas hacia el cielo llega después de Distancias, medidas y cantidades, otro poemario que publicó en el año 2012 y al que dedicó casi una década de su vida. «Para que todos los poemas cuadren hay que emplear tiempo porque algunos salen fácil pero a otros les tengo que dar más vueltas», explica el autor, quien reconoce que tanto él como sus lectores han notado un cambio entre su primer y su segundo libro. «Me dicen que mi forma de escribir ha crecido», resume Carlos J. Castro quien rememora que comenzó a dar forma a su primer libro cuando tenía poco más de 20 años y lo terminó más de diez años después. «El primer poemario no era tan oscuro como el segundo, ha habido toda una evolución, y espero que sea a mejor», resume el autor quien adelanta que ya cuenta con otros 15 poemas escritos tras la publicación de Balas hacia el cielo puesto que ya tiene la vista puesta en su tercer lanzamiento: «Los tengo guardados en la recámara de mi pistola porque me gusta pensar que estos poemas son como balas que van directas al subconsciente de mis lectores».

Carlos J. Castro es técnico superior en Informática y técnico superior en Documentación Sanitaria y siempre ha compaginado su trabajo con su labor como escritor. A lo largo de su carrera literaria ha escrito algunos relatos y colaborado en la escritura de guiones cinematográficos. Se declara como un gran aficionado a los géneros de terror y ciencia ficción, pero para sus textos también se inspira en la música, gracias a lo cual da forma a poemas que presentan referencias tanto de la historia antigua como de las injusticias más cercanas que afectan al autor.